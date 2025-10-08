Elche pierde una ayuda europea por incumplir un proyecto de digitalización

El Ministerio de Política Territorial ha resuelto que el Ayuntamiento de Elche ha perdido una subvención europea de 693.350 euros para el proyecto «Transformación digital e innovación en la gestión: implantación de soluciones eficientes para el área económico-financiera y presupuestaria en modelo cloud (1ª fase)», enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y le obliga a devolverle los 327.802 euros que ya le había ingresado. Según la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, el Consistorio no ha cumplido los objetivos ni los hitos comprometidos, y, por tanto, se procede a descontar el 100 % de la subvención recibida, desestimado las alegaciones presentadas.

Elche solicitó esta ayuda en 2022 en el marco de la modernización tecnológica de las administraciones locales. El proyecto contemplaba la implantación de un sistema integral de gestión económica y presupuestaria en la nube, con el fin de sustituir la antigua infraestructura informática, basada en un entorno obsoleto iSeries/AS400. La actuación debía desarrollarse en dos fases: la adquisición de licencias y servicios cloud (actividad 1) y la implantación y puesta en funcionamiento del sistema digital de gestión (actividad 2), que incluía módulos de contabilidad, registro, tesorería, control interno, subvenciones y formación del personal.

Una funcionaria delante de la pantalla de su ordenador, en Elche / Áxel Álvarez

El Ministerio reconoció que la primera actividad se completó satisfactoriamente, pues se formalizó el expediente de contratación y se adquirieron las licencias, pero la segunda actividad, considerada esencial para validar el proyecto, no llegó a culminarse. El Ayuntamiento aportó una memoria final y un vídeo demostrativo, pero la inspección técnica no pudo constatar la operatividad completa del nuevo sistema. Los técnicos solo verificaron parcialmente pantallas de las aplicaciones de contabilidad y control interno, pero no encontraron evidencias de que el conjunto del sistema —presupuesto, gestión de facturas, subvenciones, tesorería o monitorización— estuviera en funcionamiento real.

Herramienta

El documento enfatiza que, aunque el organismo autónomo Visitelche había comenzado a utilizar la nueva herramienta, la implantación no se había extendido al Ayuntamiento, lo que suponía incumplir el objetivo principal de la ayuda: disponer de un sistema integral de gestión económica plenamente operativo.

Tras recibir un informe provisional en mayo de 2025, el Ayuntamiento presentó alegaciones en julio, argumentando que el proyecto se concebía como una primera fase de la transformación digital y que la demora en la migración de datos se debía a la complejidad técnica del proceso. También subrayó que el sistema ya funcionaba parcialmente en Visitelche y que se encontraba en marcha un plan de formación para empleados.

Sin embargo, la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local rechazó estos argumentos. A su juicio, la «puesta en marcha parcial» no podía considerarse cumplimiento suficiente, y recordó que ni siquiera se había ejecutado el 50 % del presupuesto previsto, lo que «denota una insatisfacción manifiesta de los compromisos previamente establecidos». El informe fue tajante: «El Ayuntamiento de Elche no se aproxima de modo significativo al cumplimiento total y no acredita una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos».

Retrasos acumulados

Otro de los elementos que pesó en la decisión fue el retraso acumulado en la ejecución del proyecto. El Ayuntamiento había solicitado cuatro ampliaciones de plazo entre 2022 y 2023, todas ellas aprobadas por el Ministerio, pero pese a estas prórrogas, los hitos seguían sin cumplirse. La memoria final presentada no coincidía con la inicial, y los técnicos consideraron que los resultados «no cumplen con los objetivos del proyecto» ni describen de forma verificable la ejecución de las actividades comprometidas.

El dictamen técnico, incluido en el informe final, marca con una “X” el incumplimiento de todos los criterios esenciales: desde el cumplimiento de los fines de la ayuda hasta la verificación de los conceptos financiados. Además, señala que la memoria final no es válida y que no se ha ejecutado el proyecto en los términos aprobados, lo que vulnera la Orden TER/1204/2021, que regula estas ayudas.

Una ciudadana pasa por delante de la OMAC del centro de Elche / Áxel Álvarez

El documento también descarta la aplicación del artículo 37.2 de la Ley General de Subvenciones —que permitiría un reintegro parcial si hubiera un cumplimiento significativo—, argumentando que no se alcanzó el objetivo principal ni se acredita una ejecución efectiva del proyecto.

Esta subvención formaba parte del paquete de fondos europeos Next Generation EU, gestionados en España a través del PRTR, destinados a la transformación digital de las administraciones locales. El objetivo era mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión municipal mediante herramientas tecnológicas avanzadas.

La no ejecución del proyecto deja a Elche fuera de los beneficios del programa y, además, compromete su posición en futuras convocatorias si no acredita la capacidad de cumplir con los estándares de ejecución exigidos por la Unión Europea y el Gobierno central porque «las ayudas europeas exigen una trazabilidad y un cumplimiento riguroso de los hitos comprometidos; la mera compra de licencias o la ejecución parcial de una fase no son suficientes para justificar el gasto».