¿Pudo tener Cantó origen galo? La Generalitat rebautiza por error la plaza del guardacostas más popular de Elche

En Elche hay errores que hacen sonreír… y luego está el del programa oficial de la Generalitat para las fiestas del 12 de octubre, que ha conseguido convertir a Francesc Cantó, guardacostas y símbolo local, en un “Francés Cantó”, digno de desfilar por la Bastilla en vez de por la calle Alfonso XII.

El desliz aparece repetido hasta la saciedad en el programa de actos de las I Fiestas de la Hispanidad 2025, un evento que, con toda la pompa institucional, anuncia bailes, conciertos y folclore en la “Plaza Francés Cantó”, un lugar que, en realidad, no existe.

Hasta seis veces se repite el nombre, mal puesto, de Francesc Cantó / INFORMACIÓN

De héroe ilicitano a parisino accidental

El error, que bien podría pasar por un guiño a la francofonía, tiene su gracia si se piensa que Cantó fue precisamente el guardacostas ilicitano que, según la tradición, halló el arca con la imagen de la Virgen de la Asunción en la playa del Tamarit en 1370. Desde entonces, su nombre está grabado a fuego en la historia de Elche, y da título a una plaza muy conocida en la avenida de Novelda.

Pero según el documento difundido por la Generalitat, ese rincón pasa a ser escenario de todos los actos “en la Plaza Francés Cantó”. Quizá, si el error se repite lo suficiente, algún día aparezca un busto de un parisino con boina y baguette, a juzgar por la persistencia del fallo, comentan con chanza en el barrio.

A otros no les ha hecho tanta gracia la errata. "Es un fallo garrafal porque no respetan el valencià, la nostra llengua". De Francesc a Francés hay sólo un mal corrector automático también es cierto. O igual ha pasado por la IA, que lo sabe todo pero que se confunde casi lo mismo que acierta en algunas cuestiones concretas como esta.

Por cierto, que el error está tanto en el programa en castellano como el escrito en valencià.

Programa en valenciano donde la errata se mantiene / INFORMACIÓN

Música, baile y un toque de confusión

La programación arranca el viernes 10 de octubre, con el acto de apertura (20 horas) y una sesión de disc-jockey y bailes latinos a cargo de Jesús Rodríguez. La cosa sigue el sábado 11, con folclore hispano de varios países latinoamericanos —Colombia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile y Bolivia— y una masterclass de salsa, bachata y tango dirigida por Alejandro Lorenzo García y Vanessa Baeza Martínez, de Torrevieja Dance Estudio.

El broche del día lo pondrá el grupo musical Combo Alicante (19 a 21 horas), que promete ritmos hispanos de todos los géneros… aunque, eso sí, en la inefable “Plaza Francés Cantó”.

Francesc Cantó fue el guardacostas de Elche que la leyenda dice que recogió a la Virgen de la Asunción en su baúl en la playa del Tamarit / Áxel Álvarez

Clausura con banda y corrección pendiente

El domingo 12, Día de la Hispanidad, la programación incluye un acto de clausura (12 horas) y un concierto de la Sociedad Musical La Paz (12.30 a 13.30), con interpretaciones de autores hispanos. Todo, nuevamente, en el mismo espacio con nombre afrancesado.

“Mira tú, Cantó se nos ha hecho francés y nosotros sin enterarnos”. Entre risas y correcciones pendientes, el ilicitano más legendario de la Venida de la Virgen sigue siendo tan local como siempre, aunque en los papeles autonómicos, por obra y gracia de un despiste, ha cruzado la frontera sin pasaporte.