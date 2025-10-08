Piden más seguridad en la rotonda de El Corte Inglés de Elche tras el grave atropello a una mujer en el paso de peatones

Una mujer de edad avanzada ha resultado gravemente herida este miércoles, sobre las 9.45 horas, tras ser atropellada por un furgón de grandes dimensiones en el paso de peatones de la rotonda de El Corte Inglés, en la calle Tirant lo Blanc de Elche. La víctima fue atendida en el lugar por los servicios de emergencia y trasladada en ambulancia a un centro hospitalario, según fuentes oficiales.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local, que recabaron testimonios de testigos y trabajadores de la zona -es la hora de entrada y apertura del popular centro comercial-, además del personal sanitario que intervino en el rescate.

El atropello se ha producido en la rotonda de El Corte Inglés de Elche sobre las 9.45 de la mañana / Áxel Álvarez

Un punto negro junto al instituto Tirant lo Blanc

El atropello se produjo en un paso de peatones muy concurrido, especialmente a primera hora, ya que se encuentra frente al instituto Tirant lo Blanc, una zona donde confluyen a diario centenares de estudiantes, familias y trabajadores del entorno.

“Es un punto muy peligroso. Los coches pasan muy rápido y muchas veces cruzamos con miedo”, explica una vecina de la zona que presenció la intervención policial. “Yo misma y muchos compañeros de trabajo nos hemos visto en apuros más de una vez”, añade.

Consultados padres de alumnos del instituto, coinciden en su preocupación por la falta de control policial durante las horas punta de entrada y salida al Tirant lo Blanc. “Lo que deberían es poner a un agente regulando el tráfico a primera y a última hora, igual que se hace en los colegios. Aquí entran más de mil chavales cada mañana”, reclama una madre.

Reclamaciones vecinales ante una rotonda conflictiva

La rotonda de El Corte Inglés, que conecta con el Tirant lo Blanc, concentra un elevado volumen de tráfico y varios pasos de peatones en un espacio reducido. En la zona se encuentran el propio centro comercial, el instituto, un colegio y varios locales de restauración, lo que incrementa el tránsito tanto de vehículos como de peatones. Es una zona conflictiva sobre la que el Ayuntamiento quiere actuar, sobre todo para evitar las aglomeraciones, pero además, la rotonda en cuestión, por su gran tamaño, suele registrar accidentes y otros problemas por la elevada velocidad que se puede llegar a coger en ella.

Padres del instituto Tirant lo Blanc de Elche aseguran que en la zona los vehículos cogen mucha velocidad / Áxel Álvarez

“Es una rotonda complicada, los coches cogen mucha velocidad”, señalan los vecinos, que recuerdan otros incidentes recientes en el mismo entorno, incluyendo el atropello de un motorista meses atrás.

Aunque en las últimas semanas se han instalado cámaras de tráfico en la zona, los usuarios denuncian que las medidas siguen siendo insuficientes. Reclaman más presencia policial y campañas de concienciación vial, especialmente durante los horarios de mayor afluencia estudiantil.

Llamada a la prudencia

La comunidad educativa y los residentes esperan que el suceso sirva de punto de inflexión. “No podemos esperar a que haya más accidentes para poner soluciones”, advierte una madre.

El suceso ha reabierto el debate sobre la seguridad en los entornos escolares e institutos, donde cada día miles de jóvenes atraviesan pasos de peatones que, como el de Tirant lo Blanc, se convierten en trampas cuando falta vigilancia o cuando la velocidad manda más que la prudencia. Porque, como recuerdan los vecinos, “no es la primera vez que pasa, y ojalá sea la última”.