Un juzgado obliga a la UMH a readmitir a una profesora que suspendió de empleo y sueldo

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Elche ha obligado a la Universidad Miguel Hernández (UMH) a readmitir a una profesora. El juez ha anulado y dejado sin efecto las dos sanciones de suspensión de empleo y sueldo de un año y diez días respectivamente, impuestas por la institución académica a la docente, después de haber puesto de manifiesto ante los órganos de la Universidad, un problema laboral hacia su persona en el desempeño de sus funciones, que acabó con la apertura de un expediente disciplinario.

Según su abogado, José Pedro González Rubio, la Miguel Hernández inició un procedimiento sancionador por dos faltas graves que le han supuesto la pérdida de su puesto de trabajo y dejar de cobrar íntegramente su sueldo durante más de un año, además del perjuicio laboral y académico que le ha supuesto la imposibilidad de desarrollar su carrera profesional.

Tal y como recoge la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, la Universidad debería haber tramitado el expediente en 12 meses como determina la ley, pero tardó más de 17 meses en resolverlo, lo que supuso ampliar ilegalmente el plazo de tramitación por varias vías.

Con ello, el juzgado ha estimado la caducidad en la tramitación del expediente y al haberse estimado ese primer motivo de caducidad, el magistrado ya no ha tenido la necesidad de entrar a resolver el resto de motivos de fondo y forma invocados en el recurso.

Anuladas las sanciones

Ahora la institución académica tendrá que reintegrar a la profesora a su puesto de trabajo, al haberle dado la razón y anulado las sanciones impuestas porque el expediente disciplinario estaba caducado. Según el abogado de la afectada, la Universidad, una vez dictada la resolución sancionadora, se negó tajantemente a suspender la ejecución de las sanciones mientras durara el procedimiento judicial, a pesar de que el letrado de la profesora expedientada lo solicitó expresamente y anunció que se acudiría a la vía judicial.