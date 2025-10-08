Movilidad baraja cambios de dirección y semáforos para reducir el tráfico en la calle Ángel de Elche

El concejal de Movilidad, Claudio Guilabert, anunció este jueves que a final de año tendrán un informe que dé soluciones a los problemas de tráfico en la calle Ángel, algo de lo que se quejan de forma cíclica los vecinos sin que las medidas puestas durante los últimos años, como pasos de peatones y un radar disuasorio, el primer que hubo en el término municipal, en 2023, haya servido para gran cosa. La vía soporta picos mensuales de 51.000 vehículos de los cuales un 14 % exceden los 30 kilómetros por hora de velocidad máxima permitida en la vía. El edil no quiso adelantar qué se puede hacer, pero, admitiendo que la calle se ha convertido en un embudo en el que converge el tráfico procedente del barrio del Raval con el que procede de los dos puentes de acceso al centro de la ciudad, como son Canalejas y Santa Teresa, pasarían por un cambio de dirección y la colocación de más semáforos.

El concejal añadió que el estudio de tráfico que se ha encargado es una respuesta a las quejas vecinales tras la última reforma, acometida por el anterior gobierno de PSOE y Compromís, proyecto con el cual los residentes estuvieron disconformes prácticamente desde el primer día por el volumen de tráfico que supondría. "Nosotros esperamos que a final de año podamos presentar este estudio de tráfico y las alternativas que nos ofrece para poder dar respuesta a los vecinos que viven en esta calle. Creo que es algo muy importante. En primer lugar, porque ven los vecinos de esta propia calle que se invierte.

Los vecinos de la calle ÁNgel reclaman más medidas de seguridad vial / INFORMACIÓN

Parte de la culpa del aumento de tráfico se debe al cambio de dirección de la calle San Miguel, por la que ya no se sube, y de Porta de Oriola, que es una calle de bajada. Con esta solución, en su momento, se pacificaron otras calles céntricas y estrechas del casco histórico en detrimento de los problemas que ha terminado acarreando en la calle Ángel donde apenas hay un segundo sin ruido y humo y que también es la vía de salida del tráfico procedente del barrio del Raval con un cruce mal resuelto, el de la calle Juan Ramón Jiménez, a juicio de los vecinos.

Departamento de tráfico

El concejal restó importancia a que el radar no haya servido para disuadir al tráfico porque tampoco era su función, sí que los conductores fueran más sensibles con la velocidad, y también que el Departamento de Tráfico tuviera datos sobre volumen de vehículos y de velocidad, como sucede en la avenida Joan Carles I y en Curtidores para evitar excesos de velocidad junto al colegio Hispanidad, pero reiteró que el problema que tienen en la calle Ángel, "es el gran volumen de tráfico que existe, no la velocidad". El radar se colocó meses después de un terrible atropello mortal que ocurrió a la altura de la Replaceta dels Pontos. El concejal insistió que las soluciones "son complejas porque la vía tiene pocas salidas, pero existen y eso es lo importante, para aminorar el número de vehículos y, también, la velocidad de los mismos, que es una cosa muy importante". El edil apuntó a la "redistribución de las direcciones de las calles o la colocación de semáforos en la calle Ángel, que no existen en la actualidad". Solo al final de la calle, en la Replaceta de Pontos.

El cruce regulado, dijo el concejal, "también es una de las soluciones que plantean los vecinos para cruzar, muchas veces les es complicado. Son muchas las alternativas que se van a barajar en ese estudio y que iremos adaptando de la mano de los técnicos municipales, que son en este caso quienes tienen que diseñar ese informe". Según el responsable de Movilidad, "de nada sirve poner solo una cosa si no viene acompañada de otras medidas. De nada sirve poner un semáforo sin otras medidas, como puede ser la redistribución del tráfico, en este caso, con el rediseño de las nuevas circulaciones de las calles, que tengan otro tipo de sentido de circulación".

Técnicos municipales procediendo al cambio de mástil de una farola en la calle Ángel / M. Alarcón

Árboles y farolas

El concejal había ido a la calle para anunciar dos mejoras que, siendo importantes para la convivencia, lo son mucho menos que buscar solución a los problemas de tráfico. Una de ellas es la sustitución de las farolas de dos tipos que hay en la calle y a distinta altura por otras de luz led que vendrán a reemplazar a las tradicionales lámparas de vapor de sodio. El edil aseguró que, además de la uniformidad de la calle porque todas las luminarias estarán a la misma altura, se producirá un ahorro de un 65 % del consumo eléctrico y eso que se pasa de 40 farolas a solo 19. La segunda medida que anunció es la colocación 40 árboles de gran porte para dar sombra en esta calle. El responsable municipal añadió que la plantación de los ejemplares no llevará aparejado una renovación de las aceras, pese a que las actuales se encuentran bastante deterioradas. Guilabert destacó que la plantación de árboles mejorará la estética y que los trabajos comenzarán en las próximas semanas.