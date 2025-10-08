La Policía Nacional detiene en el aeropuerto de Alicante-Elche a un fugitivo buscado en Castellón por robos y lesiones

La estampa cada vez es más habitual. Hasta el extremo de que es raro que pase una semana sin que en el aeropuerto de Alicante-Elche se produzca alguna detención de fugitivos de la justicia de terceros países sobre los que pesan órdenes internacionales y que intentan subirse a un avión o acaban de bajar de él, y a los que los agentes de la Policía Nacional destinados en el aeródromo de El Altet acaban interceptando o bien a su llegada o bien cuando intentan viajar a otro lugar, pero también de fugitivos con requerimientos por parte de juzgados españoles. De hecho, esto es lo que, precisamente, ocurrió este mismo martes, cuando los efectivos de la Comisaría de Elche adscritos a la terminal descubrieron que uno de los pasajeros que acababa de aterrizar de un vuelo procedente de Bruselas tenía hasta cuatro requisitorias judiciales en España. En concreto, tres de detención y una de ingreso en prisión, todas ellas de juzgados de Castellón.

Policías nacionales en la terminal del aeropuerto de Alicante-Elche / Áxel Álvarez

Control de entradas

Los agentes, en este sentido, pudieron verificar que el hombre, de unos 27 años y de nacionalidad ecuatoriana, tenía órdenes de arresto por delitos tales como lesiones, robo con fuerza y violencia, y quebrantamiento de condena, y que también pesaba sobre él una orden de averiguación de domicilio y paradero. Lo hicieron nada más bajar del vuelo, en el control de entradas, cuando a los policías, al comprobar la documentación del joven, les saltaron todas las órdenes de búsqueda con las que contaba.

Otros hechos

Este fin de semana, de hecho, desde la Comisaría de Elche hacían pública la detención por parte de la Policía Nacional en el aeropuerto de un hombre que pretendía huir al Reino Unido con joyas valoradas en 7.000 euros y que, al parecer, había robado a una tía suya. Todo después de que el hijo de la víctima denunciara que a su madre le habían sustraído varias alhajas de su domicilio y, en concreto, un collar de perlas con un broche de diamantes y un anillo de diamantes. Hace unas días también se detuvo a otro varón, este de 51 años, que quería coger un vuelo desde el aeropuerto de Alicante-Elche con destino a Marruecos, pero que acabó detenido por la Policía Nacional, después de que los agentes encargados de la inspección y control de salidas de pasajeros descubrieran que el hombre estaba buscado por las autoridades de Italia por un delito cometido hace casi 20 años, aunque la euroorden se emitió hace un año y medio.