El PSOE de Elche critica el retraso de la reforma del ajardinamiento en Obispo Barrachina

¿Qué pasa con las obras de remodelación del jardín de Obispo Barrachina, en el barrio de Carrús de Elche? Eso se preguntan los vecinos y también el PSOE, cuyo portavoz, Héctor Díez, ha exigido este miércoles al Gobierno municipal de PP y Vox “mayor planificación y capacidad de gestión” para evitar retrasos injustificados en las obras emprendidas. El socialista se trasladó al barrio para comprobar los trabajos de remodelación de las jardineras situadas en el paseo central de la calle Obispo Barrachina, conocido como jardín de Nieves Berenguer, que presentan “un estado lamentable”, dijo. Vecinos de la vía trasladaron a Díez su preocupación por la lentitud de los trabajos. Y es que, según explicó el concejal, el proyecto cuenta con un plazo de ejecución de dos meses, “pero las obras arrancaron el 1 de septiembre y, tras más un mes transcurrido, apenas han progresado un 5 %”, aseveró.

Según explican los socialistas, el Ayuntamiento adjudicó la actuación para que estuviesen finalizados en 60 días; es decir, en ocho semanas —dos meses—. Según el testimonio que los residentes han trasladado al PSOE, el 1 de septiembre se realizó el acto oficial del inicio de la remodelación, "había una docena de operarios", explican. Sin embargo, en días posteriores y hasta hoy, los vecinos han detectado que hay escasos albañiles trabajando en el lugar. “Así es imposible que el proyecto concluya el próximo 31 de octubre, tal y como marca el plan de obra”, evidenció Díez.

Un detalle del estado que presenta la zona a reformar / INFORMACIÓN

Molestias

El edil socialista lamentó las molestias que dichos retrasos generan a los residentes de Obispo Barrachina y exigió al equipo de gobierno “mayor planificación y capacidad de gestión” con el fin de evitar que iniciativas necesarias para el barrio y para el municipio se vean paralizadas o acumulen demoras sin explicación alguna. “El Gobierno local debe garantizar que los proyectos se ejecuten en los plazos comprometidos, sin excusas ni distracciones políticas”, agregó el concejal de la oposición.

Héctor Díez, en las obras que están paralizadas en Obispo Barrachina / INFORMACIÓN

Civismo

Ante esta situación, el portavoz socialista concluyó que “esta es una muestra más de la falta de gestión del alcalde, Pablo Ruz, quien está más centrado en la polémica nacional que en mejorar Elche”. El alcalde de Elche se interesó por el estado de esta zona verde, una de las pocas que existen en todo el barrio, tras una visita a la zona donde se estaba procediendo a un reasfaltado cuyo objetivo era aumentar al mismo tiempo el número de plazas de estacionamiento disponibles. Los trabajos de mejora se adjudicaron el pasado mes de febrero. Los vecinos estaban tan encantados el pasado 1 de septiembre que pidieron, incluso, que el Ayuntamiento endurecieran las sanciones con aquellos residentes incívicos que llevaban sus mascotas a la zona sin cuidarla, lo que había acelerado su degradación.

La plaza necesitaba de una remodelación urgente / INFORMACIÓN

El alcalde reconoció la dificultad de hacer pagar a los ciudadanos que permitían a sus mascotas micionar o defecar donde no se debía hacer o no recoger sus deposiciones. Para evitar los efectos de insalubridad de estos restos animales sobre superficies como el césped artificial, que estaba previsto instalar en las jardineras, los técnicos de la obra propusieron una solución "mucho más limpia", que los vecinos acogieron de forma unánime y positiva.

El proyecto pretende la renovación de 27 jardineras a lo largo de 400 metros / INFORMACIÓN

Las jardineras contarían con un firme de cemento con grava impresa sobre el mismo. Se pintaría de color verde para simular hierba. Las piedras no se podrían quitar y la superficie podría limpiarse de una forma mucho más fácil que si se instalara césped artificial, según destacaban responsables y vecinos. "Queremos que la reforma se adapte a nuestras necesidades y que se evite la insalubridad que supone tener alfombras de césped con pipis y cacas de perros, que además se rompen y sirven de refugio para cucarachas y otros bichos", expresó uno de los residentes, que agradecía la presencia de la máxima autoridad municipal "para atendernos como nos merecemos".