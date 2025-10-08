Renfe sustituye el sábado 18 y el domingo 19 en Elche los trenes de cercanías y media distancia por autobuses
Renfe programa 170 servicios entre Alicante y Crevillent por obras de Adif para la renovación de la vía
Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, va a aprovechar el fin de semana del 18 y 19 de octubre para hacer obras que afectarán a todos los trenes de Cercanías y Media Distancia que pasan por Elche. Por este motivo, Renfe sustituirá el servicio ferroviario por autobuses bien en dirección Crevillent o Alicante, donde se volvería a enlazar con el tren. El motivo son las obras programadas para la renovación de la vía en el tramo entre Crevillent y Alicante. Lo que hace Renfe ante esta contingencia es establecer un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros de los trenes de Cercanías de la Línea C1 y de los servicios de Media Distancia. Además, los cuatro servicios por sentido diarios programados los fines de semana entre Callosa de Segura y Alicante se realizarán en autobús.
La compañía ha programado 170 servicios de autobús para el fin de semana, con una oferta de 8.500 plazas, 4.250 cada día. Cada servicio de tren se prestará con una media de tres autobuses de 50 plazas cada uno. Para los horarios más demandados, la compañía ha previsto la circulación de hasta 6 autobuses por servicio. En cuanto a la oferta de Larga Distancia, el Intercity València-Cartagena no circulará en ninguno de los dos sentidos durante el fin de semana. El servicio de proximidad Murcia-Cartagena que presta este tren se realizará en autobús entre ambas localidades.
Refuerzo de la comunicación al viajero
Renfe ha reforzado los canales de atención al cliente y la comunicación al viajero para informarle de este servicio alternativo motivado por obras de mejora en la infraestructura, a través de megafonía en trenes y estaciones y de la cartelería en estaciones.
