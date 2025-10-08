El tremendo crujido de una rama al partirse hace saltar las alarmas en la Glorieta de Elche

Todo quedó en susto. Pero vaya susto. El tremendo crujido de una rama de gran porte de un árbol enorme de la Glorieta de Elche sirvió de aviso. Lo escucharon bastantes viandantes de la zona y fue uno de los hosteleros del lugar quien dio la alerta llamando a Emergencias. "Ha sonado muchísimo. Nos hemos asustado pero por suerte no ha caído al suelo", explicaba a este periódico. Muy rápidamente llegaba la Policía Local con varios agentes que acordaban la zona. Al final, todo quedó en una salida de Bomberos, que acudieron al lugar con un camión con cesta de grandes dimensiones, aunque no lo pudieron hacer hasta varias horas después del evento. Los jardineros municipales llegaron primero, pero no pudieron hacer nada porque su maquinaria permite trabajar a unos 18 metros. El ejemplar medía casi 30. Y no era el primer incidente en este enclave. En junio del año pasado cayó una palmera.

El bombero ató la rama rota para asegurarse de que su caída sería controlada y no causaba daños en la Glorieta de Elche / Áxel Álvarez

Una casuarina de casi 30 metros

Los hechos sucedían pasado el mediodía de este miércoles y no se solucionaba del todo hasta cinco horas después. En Elche, el clima era cálido pero agradable por la mañana. Y el viento, prácticamente inexistente. Aún así, la rama había cogido mucho peso y, probablemente también ayudó a la rotura las últimas lluvias. Su porte era de al menos 12 o 14 metros cuadrados. La casuarina es un árbol nativo de Australia y el sudeste de Asia que se caracteriza por su apariencia de pino. Es una especie perenne, muy útil para la reforestación de zonas costeras y como pantalla rompevientos, y aunque no es un pino, su madera es usada para construcciones y su pulpa para papel. No es un árbol que suela quebrarse. Pero esta vez, una de sus ramas más altas, casi la copa, se rompía en su unión con el tronco.

La Glorieta de Elche estuvo acordonada más de cinco horas hasta que los Bomberos pudieron cortar la rama del árbol de 30 metros / Áxel Álvarez

Intervención por fases pero sin incidencias

Tras el aviso del propietario del restaurante Newton, llegaban al lugar agentes de la Policía Local para dejar la zona totalmente asegurada. También acudían varios jardineros del servicio municipal con una grúa que alcanza, como se ha citado, hasta los 18 metros. Llegar hasta la rama era imposible. El árbol medía cerca de 30 metros, según ellos mismos comprobaban.

Ante la imposibilidad de actuar por parte de los jardineros, se daba aviso a los Bomberos. Sus efectivos, con un camión con escalera y cesta de mayores dimensiones, acudían al lugar sobre la una y media de la tarde, pero tampoco podían hacer nada. Su vehículo tenía un tamaño que hacía casi imposible maniobrar, aunque esa no fue la causa de su inacción. Cuando estaban a punto de iniciar las labores de retirada de la rama recibieron una llamada de urgencia para asistir a un vecino atrapado en su ascensor. La salida fue incluso accidentada, ya que el vehículo golpeó los cristales de una terraza y de un comercio.

El ruidoso estruendo que hizo la rama al partirse alertó a los que estaban en la zona, que dieron aviso a Emergencias / Áxel Álvarez

Los Bomberos volvían al lugar a las cuatro y media de la tarde y una hora después conseguían finalizar la faena. La realizaron con cuidado, asegurando la rama quebrada con una cuerda y cortando poco a poco sus hojas y toda la madera en trozos pequeños.

Al final, la casuarina dio un buen susto y los ilicitanos y turistas de la Glorieta vivieron una jornada la anécdota. Cinco horas, dos grúas, un camión de bomberos y un árbol que casi necesitaba su propio código postal. Eso sí, ni heridos ni daños considerables… solo un buen sobresalto y muchos móviles grabando.