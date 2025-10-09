Crevillent suspende el mercadillo y toda actividad por la alerta roja

El Ayuntamiento de Crevillent ha emitido este jueves un decreto de adopción de medidas ante la alerta roja por fuertes lluvias y tormentas prevista para este viernes 10 de octubre -como han hecho el resto de municipios del Baix Vinalopó-, tras el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por fenómenos meteorológicos extremos. La decisión, firmada por la alcaldesa Lourdes Aznar Miralles, responde a la previsión de que las precipitaciones puedan suponer un riesgo para la infraestructura y la seguridad de la población.

Cierre de centros educativos, parques y espacios públicos

El decreto ordena el cierre total de espacios e instalaciones municipales y la suspensión de toda actividad presencial. La medida afecta a la actividad docente en todos los centros educativos y guarderías, públicos y privados, a las actividades al aire libre y a las instalaciones deportivas, parques y jardines. También se interrumpe la actividad del mercadillo municipal, las actividades previstas en la vía pública y el funcionamiento de todos los servicios municipales de manera presencial, excepto los servicios esenciales, de seguridad y emergencias, cuyos trabajadores sí deberán acudir a sus puestos.

Reunión de este jueves por la tarde en el Ayuntamiento de Crevillent / INFORMACIÓN

El decreto dispone igualmente el cierre de centros municipales como la biblioteca, museos, salas de estudio, centros sociales y el mercado, así como la suspensión de todos los actos organizados por el Ayuntamiento. Además, se cierran al público la zona de montaña, el área recreativa La Palaya, San Cayetano y el Cementerio Municipal, debido al riesgo de avenidas de agua y desprendimientos.

Suspensión de la Junta de Gobierno Local

La Junta de Gobierno Local, así como las comisiones municipales previstas para el viernes, quedan suspendidas y su celebración se pospone para fechas posteriores, previa nueva convocatoria. Con esta decisión, el consistorio busca evitar desplazamientos innecesarios de los miembros de la corporación y del personal técnico en una jornada que se prevé especialmente complicada desde el punto de vista meteorológico.

Recomendaciones a la población

La alcaldesa Lourdes Aznar Miralles subraya que la situación requiere máxima prudencia y colaboración vecinal. El decreto recoge varias recomendaciones a la población, entre ellas mantenerse informada de la predicción meteorológica más actualizada, evitar desplazamientos innecesarios y retirar los vehículos de zonas susceptibles de inundarse. El texto advierte de que, aunque no haya precipitaciones en un punto concreto, pueden darse avenidas súbitas capaces de arrastrar vehículos y personas, por lo que se insta a no estacionar en cauces o zonas bajas.

Un momento de la reunión de los responsables municipales donde se decidía suspender el mercadillo de los viernes en la Rambla / INFORMACIÓN

También se aconseja abstenerse de practicar cualquier deporte o actividad en la Sierra de Crevillent mientras esté activo el aviso rojo, por el riesgo que puede implicar tanto para los deportistas como para los equipos de rescate.

Asimismo, el Ayuntamiento informa de que en caso de necesitar asistencia o comunicar emergencias debe llamarse al teléfono 112, y recuerda que las medidas adoptadas podrían variar en función de la evolución meteorológica, por lo que se recomienda seguir exclusivamente los canales oficiales de información.