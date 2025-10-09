Dana Alice
Crevillent suspende el mercadillo y toda actividad por la alerta roja
El Ayuntamiento cierra los servicios municipales salvo los esenciales de emergencias cuyos funcionarios sí deben acudir a trabajar
El Ayuntamiento de Crevillent ha emitido este jueves un decreto de adopción de medidas ante la alerta roja por fuertes lluvias y tormentas prevista para este viernes 10 de octubre -como han hecho el resto de municipios del Baix Vinalopó-, tras el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por fenómenos meteorológicos extremos. La decisión, firmada por la alcaldesa Lourdes Aznar Miralles, responde a la previsión de que las precipitaciones puedan suponer un riesgo para la infraestructura y la seguridad de la población.
Cierre de centros educativos, parques y espacios públicos
El decreto ordena el cierre total de espacios e instalaciones municipales y la suspensión de toda actividad presencial. La medida afecta a la actividad docente en todos los centros educativos y guarderías, públicos y privados, a las actividades al aire libre y a las instalaciones deportivas, parques y jardines. También se interrumpe la actividad del mercadillo municipal, las actividades previstas en la vía pública y el funcionamiento de todos los servicios municipales de manera presencial, excepto los servicios esenciales, de seguridad y emergencias, cuyos trabajadores sí deberán acudir a sus puestos.
El decreto dispone igualmente el cierre de centros municipales como la biblioteca, museos, salas de estudio, centros sociales y el mercado, así como la suspensión de todos los actos organizados por el Ayuntamiento. Además, se cierran al público la zona de montaña, el área recreativa La Palaya, San Cayetano y el Cementerio Municipal, debido al riesgo de avenidas de agua y desprendimientos.
Suspensión de la Junta de Gobierno Local
La Junta de Gobierno Local, así como las comisiones municipales previstas para el viernes, quedan suspendidas y su celebración se pospone para fechas posteriores, previa nueva convocatoria. Con esta decisión, el consistorio busca evitar desplazamientos innecesarios de los miembros de la corporación y del personal técnico en una jornada que se prevé especialmente complicada desde el punto de vista meteorológico.
Recomendaciones a la población
La alcaldesa Lourdes Aznar Miralles subraya que la situación requiere máxima prudencia y colaboración vecinal. El decreto recoge varias recomendaciones a la población, entre ellas mantenerse informada de la predicción meteorológica más actualizada, evitar desplazamientos innecesarios y retirar los vehículos de zonas susceptibles de inundarse. El texto advierte de que, aunque no haya precipitaciones en un punto concreto, pueden darse avenidas súbitas capaces de arrastrar vehículos y personas, por lo que se insta a no estacionar en cauces o zonas bajas.
También se aconseja abstenerse de practicar cualquier deporte o actividad en la Sierra de Crevillent mientras esté activo el aviso rojo, por el riesgo que puede implicar tanto para los deportistas como para los equipos de rescate.
Asimismo, el Ayuntamiento informa de que en caso de necesitar asistencia o comunicar emergencias debe llamarse al teléfono 112, y recuerda que las medidas adoptadas podrían variar en función de la evolución meteorológica, por lo que se recomienda seguir exclusivamente los canales oficiales de información.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vox ve 'inmoral' que Carlos González cobre el 75 % del sueldo en Elche mientras asesora a municipios del PSOE
- Piden más seguridad en la rotonda de El Corte Inglés de Elche tras el grave atropello a una mujer en el paso de peatones
- El Gobierno deniega 20 millones de ayudas europeas a Elche por no alcanzar la puntuación suficiente
- El cura tiene la última palabra en Crevillent
- La victoria de los beduinos de Crevillent en los jardines de la Alhambra
- Los mayores de Elche se reivindican: 'Una sociedad que desprecia sus raíces es incapaz de progresar
- Detenido en el aeropuerto Alicante-Elche con 7.000 euros en diamantes que le robó a su tía
- Elche se prepara para su nueva cita musical, Oasis Elche Music Fest