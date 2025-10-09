Dana Alice
Las Bayas y Carrús se llevan la peor parte de las lluvias en Elche y el Vinalopó llega rebosante
La zona industrial registra grandes concentraciones de agua y en la carretera de Santa Pola siguen los problemas en el entorno de la Venta Durá
El polígono y el barrio de Carrús en Elche han sido los núcleos urbanos de la ciudad más perjudicados hasta ahora por las intensas lluvias registradas este jueves a causa de la dana Alice. En concreto, según la web MeteoElx, este área ha registrado casi 60 litros por metro cuadradado desde el mediodía hasta las 15 horas, concentrándose la mayoría en una tromba caída a primera hora de la tarde que ha provocado grandes charcos en algunas zonas y el consiguiente peligro para el tránsito del tráfico.
En la calle Sax de este popular barrio, los vecinos han pasado 20 minutos de pánico ante la intensidad de las lluvias y la riada que venía golpeando fuerte. Cuatro vehículos, al menos, han quedado dañados y el agua ha entrado en varias viviendas en la parte baja del polígono, junto al polideportivo, donde los Bomberos achican a estas horas el líquido.
En la pedanía de Las Bayas se ha registrado la cifra récord en la ciudad, con 77 litros en poco más de una hora y con concentraciones de impresión.
Obras antirriadas sin efecto
La virulencia de la tormenta tiene otra imagen explícita en el cauce del río Vinalopó, que en algunas zonas como el casco urbano ilicitano ha multiplicado por varias decenas su caudal. Otra de las áreas más afectadas ha sido la de la carretera de Santa Pola a su paso por la Venta Durá. Desde el restaurante, una ciudadana emitía un vídeo en su red social donde se puede apreciar el alto nivel del agua en un lugar donde el pasado año se invirtieron casi 120.000 euros para realizar obras antirriadas. Estos trabajos no han solucionado el problema que ya existía. Se ha vuelto a comprobar.
El Camp d'Elx ha recibido intensos aguaceros. Por ejemplo, en la partida de La Hoya se contaban 45 litros por metro cuadradado, en Santa Ana han caído más de 41, siempre según MeteoElx, y se han aproximado a los 40 litros otras partidas como Algorós, Barbasena o Peña Las Águilas.
El Pla y evolución de la tormenta
En la ciudad también ha habido otros barrios con grandes avenidas de agua. En El Pla-Sector V se han contabilizado 35 litros. Algunos contenedores han sufrido los efe
La tormenta sigue esta tarde sobre la ciudad. Y es que el frente no ha hecho más que evolucionar, pero sigue sobre la provincia y más concretamente sobre su parte este.
