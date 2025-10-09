Elche se blinda ante la alerta roja: sólo trabajan los funcionarios esenciales y sin autobuses a pedanías

El Ayuntamiento de Elche ha decretado este jueves la suspensión de todas las actividades en el término municipal para el viernes, 10 de octubre, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya emitido un aviso rojo por riesgo importante de lluvias y un aviso amarillo por tormentas. Según la previsión de los servicios meteorológicos, podrían llegar a acumularse hasta 180 litros por metro cuadrado en un corto espacio de tiempo, lo que ha llevado al consistorio a activar todas las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de la población.

El decreto firmado por el alcalde Pablo Ruz recoge que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana ha establecido la alerta de nivel rojo por lluvias en el litoral sur de la provincia de Alicante y la alerta de nivel amarillo por tormentas en toda la provincia. En base a esta situación de riesgo, el Ayuntamiento adopta la decisión de paralizar la actividad ordinaria de la ciudad y reforzar todos los servicios de emergencia y seguridad.

Los responsables municipales han decidido que sólo acudan a trabajar los funcionarios esenciales / INFORMACIÓN

Suspensiones

En el documento se detalla que durante la jornada del viernes quedará suspendida la actividad docente en todos los centros educativos, tanto públicos como privados, del término municipal, además de la programación prevista en el Festival OASIS y en la Fireta del Camp d’Elx. También se interrumpirán todas las actividades al aire libre, se procederá a la clausura de las instalaciones deportivas, parques y jardines y se detendrá la actividad en todos los mercadillos. De igual modo, se anulan todas las actividades programadas en la vía pública y la Sesión Extraordinaria del Pleno Municipal, así como la actividad presencial de los servicios municipales, de manera que el personal municipal, salvo quienes integren los servicios esenciales, de seguridad y emergencias, no deberá acudir a su centro de trabajo.

El decreto incluye asimismo la suspensión de la actividad en todos los centros municipales, entre ellos bibliotecas, museos, salas de estudio y centros sociales, y ordena la cancelación de todos los actos organizados por el Ayuntamiento. También quedará sin funcionamiento el servicio de autobús a las pedanías durante toda la jornada del viernes.

Limitar la movilidad

El alcalde, en su resolución, recomienda a la ciudadanía limitar la movilidad salvo por motivos estrictamente imprescindibles y seguir las indicaciones de los servicios oficiales de emergencias. La medida se enmarca dentro del protocolo autonómico ante episodios meteorológicos extremos y responde al deber de la administración local de aplicar las acciones preventivas necesarias previstas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su apartado h) del artículo 124.4.

La resolución municipal establece, además, que se traslade el decreto a todos los departamentos del Ayuntamiento para su conocimiento, difusión y aplicación, con el objetivo de garantizar la coordinación de todos los servicios públicos durante la emergencia. El Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) y los servicios de seguridad, emergencias y mantenimiento urbano estarán activados para responder de inmediato ante cualquier incidencia que se pueda producir a causa del temporal.

La comitiva de la reunión del Cecopal de Elche de este jueves por la tarde decidió adoptar medidas de emergencia ante la alerta roja lanzada por la Aemet / INFORMACIÓN

Desde el Consistorio se subraya que la decisión tiene un carácter exclusivamente preventivo y busca minimizar los riesgos derivados de las lluvias torrenciales previstas. Se recuerda a los vecinos la importancia de permanecer atentos a los canales oficiales de información y a las actualizaciones de la web y aplicación 112, así como de evitar desplazamientos innecesarios y zonas inundables mientras esté vigente el aviso rojo.

El decreto fue firmado a las 17:01 horas de este jueves, 9 de octubre de 2025, por el alcalde de Elche, Pablo Ruz Villanueva, quien subraya la importancia de actuar con responsabilidad y prudencia ante un fenómeno meteorológico que, según las previsiones, podría tener un impacto significativo en todo el municipio. Con la experiencia de anteriores episodios de lluvias intensas, el Ayuntamiento mantiene activo su plan de emergencias y refuerza la coordinación con los organismos autonómicos y estatales para proteger a la población y responder de forma eficaz ante cualquier eventualidad.