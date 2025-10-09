El Oasis Elche Music Fest cancela los conciertos del viernes, con Mikel Izal, Dani Fernández y La La Love You por la alerta roja por lluvia

Estaba llamado a ser uno de los fines de semana de más actividad del año en Elche. Sin embargo, la dana Alice ha comenzado a torcer los planes. Hasta el extremo de que el Oasis Elche Music Fest ya ha lanzado un comunicado oficial en el que informa de que, de momento, se cancelan los conciertos del viernes, día en el que estaba previsto que comenzara y que, precisamente, coincide con la alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). De hecho, el festival, programado para viernes y sábado en el parking de la Universidad Miguel Hernández (UMH), frente a la Estación de Autobuses, debía abrir sus puertas este viernes a las 16.30 horas, con conciertos programados entre las 18 y las 3.30 horas, y la previsión era llegar a las 12.500 personas por jornada. Este viernes estaban en el cartel Mikel Izal, Dani Fernández, Carlos Sadness, Veintiuno o La La Love You, y las entradas ya estaban agotadas.

El parking central de la UMH completamente cortado por el festival Oasis / INFORMACIÓN

“Transparentes”

“Queremos ser totalmente transparentes con vosotros. Debido al temporal y al cambio en las condiciones meteorológicas actuales, nos vemos obligados a cancelar los conciertos de mañana viernes”, sostenían desde la organización en su web y a través de las redes sociales. “Sabemos que muchos estáis pendientes y entendemos la incertidumbre. En este momento, seguimos evaluando la evolución del tiempo para decidir si el sábado podremos celebrar el festival con seguridad”, añadían. Al respecto, se comprometían a seguir informando a medida que hubiera novedades.

Entradas y recargas

Por otra parte, y en cuanto a las entradas y recargas, tenían previsto a la mayor brevedad posible dar a conocer la fórmula que se utilizaría para pedir las devoluciones. “Gracias de corazón por la paciencia, la comprensión y el cariño que nos estáis mostrando”, afirmaban al respecto.

Año Jubilar

El festival se enmarca dentro de la programación especial del Año Jubilar de Elche, aunque la idea es que tuviera continuidad en el tiempo. Impulsado por Producciones Baltimore -creadores de citas como Low Festival, Spring Festival o WARM UP Estrella de Levante-, ya se rozaba el aforo completo, y sólo quedaban entradas para el sábado. La expectación era tal que en los últimos días, y hasta este propio viernes por la mañana, antes de que comenzara a caer la lluvia, había colas en la caseta de VisitElche en la Glorieta.