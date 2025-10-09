Las oficinas de empleo en Elche: a expensas de obras en los Pisos Azules y sin noticias de las instalaciones cerradas en Carrús

El sindicato CSIF denunciaba a principios del pasado mes de junio el cierre de la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) situada en Carrús, en la calle Pedro Moreno Sastre de Elche, tras una inspección en la que se detectaron graves deficiencias de seguridad y mantenimiento. Solo unos días después, Vox reclamaba al Gobierno central la inminente reapertura de esas oficinas, e incluso presentaba una moción al pleno en esta línea que fue aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento. En este contexto, además, desde el PSPV-PSOE, a través de los diputados autonómicos Yaissel Sánchez y Ramón Abad, preguntaban al conseller de Educación y Empleo, José Antonio Rovira, por el estado de las infraestructuras vinculadas a la ocupación, formación, orientación e inserción laboral en el municipio de Elche y, en concreto, si su departamento había hecho un informe sobre el estado en el que se encontraban esos inmuebles y si tenía cuantificado en términos económicos y materiales los espacios que necesitaban rehabilitación o mantenimiento. Ahora, en una respuesta firmada a finales de septiembre, Rovira se limita a señalar que las oficinas de Carrús -cuyo arrendamiento corre a cargo del Consell- están cerradas, y que se está con la licitación para acometer obras en el espacio de los Pisos Azules, que es donde debe operar el SEPE.

Uno de los dos locales que ocupa Labora en los Pisos Azules. / Áxel Álvarez

Cinco espacios en Elche

De hecho, en esa misma contestación, en la que se alude a todas las instalaciones que hay en las tres provincias, ya que también se cuestionó por ellas, se especifica que Labora cuenta con cinco espacios en Elche. Por un lado, está el centro de formación del Camí de Ferrández, que se dice que está en un estado de conservación correcto, aunque está previsto un contrato para la inspección, el análisis, la propuesta de actuación, la redacción del proyecto y la dirección de obra de la reparación de las cubiertas y de los elementos estructurales, y otro para el vallado del parking. Por otro, están los Espai Labora de José Sánchez Sáez, en Altabix, también en un estado que se tacha de correcto; y los de los dos locales de Mariano Benlliure, en los Pisos Azules, y Pedro Moreno Sastre, en Carrús.

La oficina del SEPE de Altabix / INFORMACIÓN

SEPE

Significativo Es que en el caso de las infraestructuras del número 20 de la calle Pedro Moreno Sastre, en las que operaba el SEPE, dependiente del Gobierno central, se especifica que el propietario es una persona física y que hay un contrato de arrendamiento suscrito por el Servef, que, actualmente, se denomina Labora -Y que depende de la Generalitat-, mientras que tanto en el estado de conservación como en el uso se limitan a señalar “cerrado”. Con un matiz importante en este caso: no se apunta a ninguna actuación prevista, como ocurre en otros casos, como, sin ir más lejos, en los locales de los Pisos Azules.

Mariano Benlliure

Es más, de las oficinas del número 4 de Mariano Benlliure se apunta que están en un estado de conservación correcto y en funcionamiento, mientras que para las del número 6 se detalla que está en preparación la licitación del contrato de servicios de redacción del proyecto para las obras de adecuación de esas instalaciones, con un presupuesto estimado para la ejecución de casi 350.000 euros. No en vano, ya ha salido a licitación por 36.321 euros el servicio de redacción del proyecto y la dirección facultativa de las obras de adecuación de local “como oficina de prestaciones SEPE”, tal y como se sostiene en los pliegos.

Las oficinas del SEPE en Carrús, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Memoria de hace un año

Una oficina del SEPE que se encontraba hasta su cierre hace unos meses en Carrús. Hasta el punto de que en la memoria justificativa de las obras en Mariano Benlliure, que está fechada en junio de 2024, así se dejaba claro. Es ahí donde se argumenta que “Labora Servicio Valenciano de Ocupación y Formación se encuentra inmerso en un proyecto de renovación y actualización a través del cual se quiere superar el modelo tradicional de institución pública, traspasar los canales habituales de comunicación y relación con la ciudadanía, y acercarse a un modelo de entidad activa, que escucha y trabaja en espacios de oportunidad ajustados a las necesidades reales de nuestra sociedad”, algo para lo que se considera fundamental renovar las instalaciones actuales, que, “en su mayor parte, se encuentran obsoletas, fundamentalmente por la insuficiencia de espacio”, se apostilla. A partir de ahí, se señala en ese documento de junio del año pasado que “en la actualidad los usuarios de prestaciones de la oficina de Elx-Mariano Benlliure número 6 son atendidos en unas dependencias en régimen de alquiler sitas en la calle Pedro Moreno Sastre, 20”, aunque el proceso de licitación en el que se incorpora ese informe se abrió en julio, cuando el local de Carrús ya estaba cerrado.

Los planes

Sea como fuere, se especifica que las instalaciones del número 6 de Mariano Benlliure, que es donde se quiere llevar el SEPE, tienen una superficie de 252,61 m², mientras que las del local contiguo, en el número 4, cuentan con 420 m² distribuidos en dos plantas, de manera que ahí se quiere emplazar la nueva oficina de Labora. “Actualmente, el personal del SEPE continúa en las dependencias de la calle Pedro Moreno Sastre, 20 a la espera de la realización de las obras de reforma en Mariano Benlliure número 6. Obras para las que se solicitó y fue concedida la subvención contemplada en la convocatoria del Plan Renove correspondiente al año 2021. Siendo necesaria la realización de obras de acondicionamiento y adaptación del local, se debe proceder a la contratación de la asistencia técnica para confeccionar toda la documentación necesaria”, se dice en el documento de junio de 2024, aunque el proyecto no saldría a licitación hasta 13 meses después, y cuando de por medio incluso se han cerrado las oficinas de Carrús, y cuando la subvención es de una convocatoria de hace cuatro años.

“Abandonadas”

Con estos puntos de partida, el diputado ilicitano del PSOE Ramón Abad, que es quien formuló la pregunta en sede parlamentaria, incide en que “el Consell de Carlos Mazón tiene abandonadas las políticas activas de empleo con Elche”, y añade que, “a falta de programas de empleo y planes de formación para desempleados, se suma el deficiente estado de las instalaciones de Labora en nuestra ciudad, con una sede, la de Mariano Benlliure, a la que le falta el impulso definitivo para su remodelación".