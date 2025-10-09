Polémica en Elche por la elección de una exdiplomática a la que acusan de "chavista" como pregonera del Día de la Hispanidad

La designación de la venezolana María Auxiliadora Guilarte Acosta como pregonera de los actos del Día de la Hispanidad en Elche, ha provocado un notable malestar entre colectivos hispanoamericanos de la provincia. La elección fue anunciada a través de la Delegación de la Hispanidad y la Libertad, dirigida por Mary Ponte y el nombramiento realizado por el Consell de la Generalitat Valenciana, aseguran estos colectivos.

Rechazo entre asociaciones hispanoamericanas

El nombramiento “a dedo”, según critican las organizaciones firmantes, ha sido recibido con rechazo y preocupación por parte de asociaciones que se declaran contrarias a los regímenes autoritarios en Latinoamérica. La Alianza Democrática Internacional Movimiento Humanitario (ADI) y la Asociación Democrática por Cuba, que son las que firman este comunicado, cuestionan que el Consell no consultara previamente a las comunidades hispanoamericanas antes de designar a la pregonera.

Estas entidades sostienen que el Ejecutivo valenciano debería haber buscado “una figura representativa libre de vínculos con gobiernos autoritarios como el de Nicolás Maduro”. Ambas organizaciones recalcan que su crítica no es hacia la persona en sí, sino hacia el procedimiento y los antecedentes políticos de quien ha sido elegida para representar la festividad.

Manifestación de protesta por la situación en Venezuela de los venezolanos residentes en Elche / Áxel Álvarez

Trayectoria diplomática "vinculada al chavismo"

Según consta en documentos oficiales de la Dirección General de Afiliación y Prestaciones de Venezuela, María Auxiliadora Guilarte Acosta inició su trabajo para el Gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en 2012, ocupando diversos cargos diplomáticos, sostienen los denunciantes. Fue Primer Secretario en la Misión Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, y en 2011 integró la delegación de 37 personas que acompañó al entonces canciller Nicolás Maduro durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, añaden.

Dos años más tarde, en 2013, fue trasladada a la Embajada de Venezuela ante el Vaticano con el rango de Ministro Consejero, una trayectoria que, para los colectivos críticos, la vincula directamente con el aparato diplomático del chavismo. Este pasado, insisten, “no es compatible con la representación de un acto que celebra los valores de libertad y democracia”.

Llamamiento al boicot del acto

La Alianza Democrática Internacional y la Asociación Democrática por Cuba hicieron este jueves un llamamiento al pueblo venezolano y a las comunidades hispanoamericanas residentes en la provincia de Alicante a no asistir al pregón del Día de la Hispanidad como muestra de rechazo a la designación. Este evento, finalmente suspendido por la alerta roja decretada, estaba previsto para este viernes 10 de octubre a las 20 horas en la Plaza Francesc Cantó de Elche.

En un comunicado conjunto, la ADI expresa que “quienes han sido partícipes o cómplices de un régimen autoritario están en el derecho de rectificar, sin embargo deben asumir su responsabilidad moral y política, y no ocupar espacios de representación institucional o cultural”, en palabras de su secretario general, Rasimni Moyeton.

Manifestación de venezolanos en Elche recientemente / Áxel Álvarez

La organización reafirma su compromiso con “la unidad, la dignidad y la defensa de los valores democráticos que unen a los pueblos hispanos”, y solicita a las autoridades revisar la designación para evitar que este acto simbólico se vea empañado por la controversia.

Llamamiento a la reflexión

Desde las entidades firmantes se insiste en que el propósito no es confrontar, sino defender la coherencia entre los valores que representa el Día de la Hispanidad y la figura que lo encabeza. “La Generalitat Valenciana debió consultar e involucrar a las asociaciones hispanoamericanas en la elección de una figura representativa”, concluyen.

El pregón, que era el acto central de la celebración del 12 de octubre en Elche, se hubiera enfrentado si se hubiera celebrado a un ambiente de división y protesta entre parte de la comunidad latinoamericana, que considera que esta designación contradice el espíritu de libertad y derechos humanos que debe inspirar la festividad.