La sala La Tramoia inicia su ciclo infantil el 14 de octubre en Elche

La sala cultural La Tramoia volverá a llenarse de imaginación y aplausos a partir del próximo 14 de octubre, fecha en la que arranca su nueva programación de teatro infantil y familiar, presentada por la concejalía de Cultura. Desde octubre hasta abril de 2026, más de una docena de espectáculos pasarán por este emblemático espacio escénico de Elche, que se ha consolidado como un referente en la oferta teatral para escolares.

Las representaciones se realizarán de martes a viernes por las mañanas, en funciones concertadas con los centros educativos, mientras que algunos sábados por la tarde estarán dirigidos al público familiar, fomentando así el acceso de los más pequeños al mundo de las artes escénicas.

Una programación pensada para el público joven

La edil de Cultura, Irene Ruiz, destacó durante la presentación que “la magia del teatro la disfrutan los más pequeños de la casa con ilusión e inocencia, temporada tras temporada en la sala La Tramoia”. La nueva programación combina propuestas de teatro, danza contemporánea y poesía visual, con la intención de acercar las artes escénicas a la infancia y la juventud desde una mirada creativa y educativa.

Por su parte, Amaya Ruiz, jefa técnica de la sala, explicó que “las actividades comenzarán el próximo 14 de octubre con la obra ‘Charlotte, vida o teatro’, una pieza creada exclusivamente para público adolescente”. Con esta función se inaugura un calendario que busca emocionar y sorprender a estudiantes de distintas edades.

De octubre a abril, una docena de espectáculos

El recorrido teatral de la temporada incluye títulos destacados. En noviembre llegarán ‘Olvido’, un montaje lleno de poesía, música y humor, y ‘La última flor’, una propuesta de teatro visual y poético. En diciembre será el turno de ‘Únicos’, un espectáculo de danza contemporánea, mientras que en enero se representarán ‘El sofá de Sophie’ y ‘Chatungla’.

En febrero, del 17 al 21, subirá al escenario ‘Hadas y cocos’, una obra inspirada en las canciones de cuna de Federico García Lorca. Ya en marzo, el público podrá disfrutar de ‘Lo que vuelve a casa y otros árboles’ del 3 al 7, y de ‘No nos moverán’ del 24 al 28. Finalmente, la programación se cerrará del 21 al 25 de abril con ‘Bobo’, una propuesta cargada de humor y sensibilidad.

La sala La Tramoia de Elche inicia su temporada de teatro infantil / INFORMACIÓN

Laboratorios creativos para compartir en familia

Además de las representaciones teatrales, La Tramoia acogerá laboratorios experimentales durante los meses de enero, febrero y abril, centrados en la exploración cromática, sensorial y artística. Estas actividades están pensadas para que los niños participen acompañados por un adulto, favoreciendo el juego, la expresión y la creatividad en familia.

Para asistir a los laboratorios o a las funciones escolares, será necesario reservar plaza a través del correo electrónico tramoia@tramoia.org o del teléfono 966 63 54 54.

Un referente del teatro infantil en Elche

La sala La Tramoia, inaugurada en 1996, nació con el propósito de consolidar la expresión dramática dirigida a la infancia y la juventud. Con el paso del tiempo, el espacio ha logrado establecer una programación estable que se adapta a las necesidades del público más joven, ofreciendo condiciones óptimas para disfrutar plenamente del teatro y fomentando una educación artística desde las primeras etapas.

Con esta nueva temporada, el espacio reafirma su papel como punto de encuentro entre la educación y la cultura, y como un lugar donde el teatro se convierte en una herramienta para aprender, imaginar y compartir.