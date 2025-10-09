Santa Pola pide recoger terrazas y cerrar comercios este viernes

El Ayuntamiento de Santa Pola ha activado este jueves su Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) ante la alerta roja por lluvias torrenciales prevista para mañana viernes en el litoral sur de Alicante. La medida llega tras la comunicación directa recibida desde la Conselleria de Emergencias, que advierte de que el municipio podría verse afectado por precipitaciones muy intensas y potencialmente peligrosas para la población.

La alcaldesa Loreto Serrano convocó a mediodía una reunión de urgencia del comité, que tuvo lugar en la Casa de Cultura justo después del acto institucional del 9 d’Octubre, y en la que participaron concejales del equipo de gobierno, Policía Local, Guardia Civil, servicios generales, Urbaser y técnicos municipales, algunos de ellos por videoconferencia.

Cierre de instalaciones y suspensión de actividades

Entre las medidas acordadas, el Ayuntamiento ha decretado el cierre este viernes 10 de octubre de todas las instalaciones deportivas, parques, jardines, cementerios, museos y del centro de convivencia La Senia.

Dado que los centros escolares no tendrán actividad lectiva por el puente, también se cancelan actividades extraescolares y se mantendrán cerradas las guarderías privadas.

Reunión del Cecopal de Santa Pola a primera hora de la tarde de este jueves / INFORMACIÓN

Además, se recomienda a los comercios no abrir mañana y se ha pedido a los establecimientos hosteleros que esta misma noche retiren sus terrazas para evitar que el agua pueda arrastrar mesas y sillas.

Restricciones y recomendaciones a la población

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que extreme la precaución y siga las recomendaciones oficiales.

Se prohíbe aparcar en zonas inundables o en calles por donde desagüen ramblas, así como sobre imbornales. También se pide no depositar bolsas de basura ni enseres en la vía pública.

Se aconseja evitar desplazamientos no imprescindibles y no caminar por zonas donde el agua pueda arrastrar objetos o vehículos.

A nivel particular, se recomienda revisar tejados y desagües, comprobar el sistema de recogida de aguas pluviales en viviendas y preparar un pequeño kit de emergencia y medicación por si fuera necesario evacuar el domicilio.

Ante cualquier incidencia, los vecinos deben llamar al 112 y seguir la información de los canales oficiales web 112 y app112.

Centros de coordinación y previsión municipal

El Ayuntamiento de Santa Pola ha puesto en marcha un dispositivo especial para anticiparse a cualquier eventualidad que pueda derivarse de las lluvias. La sede de la Policía Local será el centro base de coordinación, mientras que se habilitarán dos puntos de organización y logística en el pabellón Silvia Martínez y en el pabellón José Antonio Alemañ, este último en Gran Alacant.

La alcaldesa Loreto Serrano ha subrayado la importancia de la prevención: “Debemos tener la máxima previsión para cualquier cosa que pueda pasar”, ha afirmado, recordando la experiencia de la DANA de 2019. La regidora ha insistido en que el dispositivo busca garantizar la seguridad de todos los vecinos y responder con rapidez a cualquier emergencia que pueda surgir.