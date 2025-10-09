Santa Pola vive el único acto del Nou d'Octubre en la comarca
La villa conmemora la fiesta autonómica con un pleno extraordinario en el Ayuntamiento y un homenaje a la ciudadanía en la Casa de Cultura. Ahora mismo la lluvia comenzaba a arreciar
Santa Pola ha sido el único municipio de la comarca del Baix Vinalopó que ha mantenido, pese al anunciado temporal, los actos conmemorativos del Nou d’Octubre, que comenzaban a las 10.30 de la mañana, justo cuando la lluvia comenzaba a asomar en la villa marinera. El primer evento era un pleno extraordinario en el que el vicealcalde José Pedro Martínez leyó el manifiesto conmemorativo de la fiesta de todos los valencianos: “El Nou de Octubre, tan próximo al día 12, resume perfectamente lo que somos: valencianos y españoles. Hoy es el momento de reconocer nuestras señas de identidad, unas características que nos hacen únicos pero, al mismo tiempo, parte esencial de una gran nación”, comenzaba su discurso.
“Nuestro pueblo, Santa Pola, al compás de nuestra Comunidad, ha ido creciendo y sustentando su identidad, su orgullo de ser santapolero, valenciano y español. Santa Pola ha cambiado mucho y en ese camino continuará, porque nosotros también queremos convertirnos en un referente dentro de nuestra comunidad, y por qué no, dentro de España y del mundo", proeeguía el vicealcalde.
Señas de identidad
Martínez aseguraba que "queremos que Santa Pola sea conocida por nuestro turismo de calidad, que sea envidiada por sus infraestructuras, y que nuestra cultura y nuestro arte resuenen por todos los rincones, queremos que nuestros jóvenes sean vanguardistas en la creación de empresas, queremos que nuestra pesca sea la gloria de nuestro pueblo”.
En el acto, la Corporación municipal guardó un minuto de silencio por las víctimas de la dana de Valencia del pasado año.
A continuación, la comitiva se desplazaba a la Casa Municipal de Cultura, donde estaba previsto que se realizase el acto de homenaje a la ciudadanía. La lluvia comenzaba a arreciar en el cambio de sede conmemorativa, pero el evento continuaba al mediodía de este jueves.
En Elche y Crevillent se suspendieron todos los actos previstos para hoy, tanto los institucionales como los organizados por otras entidades como la Fireta del Camp d'Elx. Poca antes del mediodía, en ninguno de los dos núcleos urbanos había llovido. Sí en alguna pedanía ilicitana.
