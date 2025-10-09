Una star-up made in Elche que humaniza al jefe de recursos humanos

Nacida al amparo del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Smart Recruitech es una start-up que busca revolucionar los procesos de selección de personal mediante una plataforma web que centraliza la búsqueda de empleo y refuerza la relación humana entre candidatos, profesionales de recursos humanos (recruiters) y empresas. Fundada por Manuel Torres Mendoza, ingeniero informático especializado en ciberseguridad, fue recientemente galardonada con el Premio Santander, dotado con 3.250 euros, en la 14ª Maratón de Creación de Start-ups de la UMH.

Experiencia personal

Manuel Torres, de 27 años, conoce bien las dificultades de buscar empleo en el ámbito tecnológico. Tras varias experiencias laborales en España y en remoto, detectó que los procesos de selección actuales presentan falta de transparencia, fragmentación y escaso feedback. “La experiencia de buscar trabajo es un caos —explica Manuel—. Creas perfiles en múltiples plataformas, aplicas a decenas de ofertas y rara vez recibes una respuesta útil que te ayude a mejorar”.

También observó los problemas de los "recruiters", que muchas veces carecen de recursos o herramientas asequibles para realizar su labor. Las soluciones disponibles suelen ser caras o complejas, lo que obliga a muchos profesionales a trabajar con métodos poco eficaces.

El creador de la star-up Smart Recruitech, Manuel Torres, muestra la plataforma web de su iniciativa para mejorar los procesos selectivos de personal / Áxel Álvarez

El talento como estrella de rock

La propuesta central de Smart Recruitech parte de una idea clara: cada candidato es una mini estrella de rock que necesita un “representante” que lo acompañe y guíe. Ese representante es el "recruiter", quien conoce el mercado, las necesidades de las empresas y las oportunidades más adecuadas para cada perfil.

La plataforma ofrece a los candidatos asesoramiento personalizado, gestión integral de su búsqueda y feedback constructivo que les permite crecer profesionalmente. A su vez, los "recruiters" disponen de un entorno digital accesible para gestionar ofertas, candidatos y procesos de selección de forma más ágil y efectiva.

Un enfoque humano frente a la automatización

En un contexto en el que la inteligencia artificial se ha integrado en muchos procesos de selección, Manuel Torres reivindica el valor del criterio humano. “Las IA pueden ser útiles, pero carecen de empatía o comprensión del contexto real del candidato. Nosotros apostamos por el recruiter humano, capaz de valorar más allá de un simple CV y ofrecer un trato ético y cercano”.

De esta forma, Smart Recruitech combina tecnología y humanidad, potenciando la figura del recruiter como guía y orientador, no como un filtro automático.

“Las IA pueden ser útiles, pero carecen de empatía o comprensión del contexto real del candidato. Nosotros apostamos por el humano, capaz de valorar más allá de un simple CV y ofrecer un trato ético y cercano" Manuel Torres Mendoza — Fundador de Smart Recruitech

Servicios, equipo y futuro

Smart Recruitech está concebida como un punto de encuentro entre talento y oportunidad. Para los candidatos, ofrece un servicio de gestión de entrevistas, orientación personalizada, recomendaciones formativas y feedback transparente. Para los "recruiters", incluye herramientas de administración de candidatos, gestión de calendarios y acuerdos, así como un ranking de reputación que valora su desempeño y aumenta su visibilidad ante empresas y clientes.

Su fundador resume su meta de manera clara: “No queremos reemplazar al recruiter, sino ofrecerle mejores herramientas y acompañar al candidato en un proceso más humano y transparente” / Áxel Álvarez

El proyecto está liderado por Manuel Torres, acompañado por Rocío Soriano, especialista en gestión administrativa y estrategia, y un tercer ingeniero informático que refuerza el desarrollo tecnológico. Desde el lanzamiento del MVP en marzo de 2025, la plataforma cuenta con más de una treintena de candidatos registrados y una docena de recruiters activos, además de colaboraciones con empresas de Elche para seguir mejorando sus funcionalidades.

El premio obtenido en la UMH supone un impulso económico y de validación que permitirá ampliar el equipo, optimizar el producto e integrar de forma responsable la inteligencia artificial, siempre manteniendo el control humano y los principios éticos.

Una visión transformadora del mercado laboral

Su fundador resume su meta de manera clara: “No queremos reemplazar al recruiter, sino ofrecerle mejores herramientas y acompañar al candidato en un proceso más humano y transparente”. Smart Recruitech quiere consolidarse así, tras su paso por la Maratón de Star-ups de la UMH, como una propuesta innovadora, ética y práctica, que pone a las personas en el centro de un mercado laboral cada vez más automatizado y competitivo.