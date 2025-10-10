Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dana Alice

Arenales del Sol amanece con daños en su playa y sigue mirando al cielo

El inicio de la construcción del tanque de tormentas para evitar riadas hacia la arena se anunció para después del verano

Destrozos en Arenales del Sol por las intensas lluvias de este jueves

Destrozos en Arenales del Sol por las intensas lluvias de este jueves / INFORMACIÓN

V. L. Deltell

Los vecinos de la partida de Elche de Arenales del Sol se han despertado esta mañana comprobando que las fuertes lluvias caídas ayer ya han provocado los primeros daños en la playa del núcleo urbano. Las avenidas de agua siguen sin freno y levantan la arena en cada bocacalle, provocando daños en mobiliario y en los lavapies, así como en el firme y en los muros que separan de la arena las propiedades privadas de primera línea.

Destrozos por las lluvias de este jueves en la playa de Elche de Arenales del Sol

Destrozos por las lluvias de este jueves en la playa de Elche de Arenales del Sol / INFORMACIÓN

Los moradores de la pedanía turística esperan que pronto se cumpla el anuncio del inicio de las obras del tanque de tormentas que servirá para evitar buena parte de las riadas que surgen desde la parte alta del núcleo urbano y que van a desembocar por las calles hacia el mar sin ningún tipo de control, provocando daños cada vez que llueve con intensidad.

Destrozos por las lluvias de este jueves en la playa de Elche de Arenales del Sol

Destrozos por las lluvias de este jueves en la playa de Elche de Arenales del Sol / INFORMACIÓN

Obras previstas

El Ayuntamiento anunció el inicio de los trabajos para después del verano. Se pretendía evitar molestias en época estival. De momento no han comunicado que se hayan realizado tareas para la construcción de ese nuevo tanque de tormentas en Arenales del Sol. Una nueva infraestructura hidráulica que estará ubicada en la avenida San Bartolomé de Tirajana y que servirá para almacenar hasta 1.000 metros cúbicos, lo que equivale al exceso de volúmenes necesarios para que no se produzcan desbordamientos en el sistema de saneamiento en tiempo de tormentas. Este volumen, pasado el episodio lluvioso, sería impulsado por la propia estación de bombeo existente para ser tratado en la EDAR de Arenales.

Además del tanque de tormentas, en las obras se amplía el tramo del colector de la avenida de San Bartolomé de Tirajana comprendido entre el paseo de Algeciras y el pozo de bombeo, con un nuevo colector paralelo de 419 metros. Las obras tienen un presupuesto de 1,2 millones de euros, un plazo de ejecución de 7 meses y pretende solucionar y mejorar el sistema de saneamiento del sector AR1, evitar desbordamientos en la avenida y en la costa.

Los daños por las avenidas al mar en Arenales del Sol son frecuentes cada vez que lleuve

Los daños por las avenidas al mar en Arenales del Sol son frecuentes cada vez que lleuve / INFORMACIÓN

Mirando al cielo

Los destrozos de ayer no han sido especialmente graves, comparados con los de otras veces, pero el grueso de la tormenta se espera para hoy y precisamente la zona litoral está en las previsiones de ser una de las más afectadas.

Arenales del Sol amanece con daños en su playa y sigue mirando al cielo

