Un nuevo servicio de asesoramiento a agricultores en Elche evitará que el sector pierda millones en ayudas

La falta de relevo generacional en la agricultura y la poca rentabilidad que muchos productores sacan a sus cultivos son de las principales problemáticas, cada vez más acusadas, a las que se enfrenta el sector, aunque desde el Ayuntamiento de Elche apuntan a que, más allá de una buena o mala cosecha, también hay una dificultad añadida: el desconocimiento de los profesionales sobre las herramientas que tienen a su alcance para sobrellevar mejor la actividad.

Precisamente la concejalía de Agricultura y Medio Ambiente está tramitando la contratación de un servicio por 15.000 euros anuales para que especialistas en ayudas y legislación agraria puedan orientar a los productores. Desde esta área municipal destacan que sería un refuerzo de la oficina del agricultor para incentivar que el sector se acoja a todos los recursos de los que dispone y se reactive la solicitud de subvenciones.

"Hay muchos millones de euros que se pierden porque el campo de Elche no pide", advierte José Antonio Román, edil del área, que pone de ejemplo el hecho de que no haya ningún productor de dátil inscrito en la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea.

Desde el departamento municipal indican que esta asistencia técnica, que podría prorrogarse por un año más, también sería efectiva para la redacción de ordenanzas locales como la del medio rural, que ya se está preparando, así como para dar luz verde a informes de fiscalización y un mapa de subvenciones así como dar servicio a asociaciones y colectivos.

Fiscalidad agraria

Según los pliegos técnicos, este soporte servirá para analizar y comparar los diferentes impuestos que afectan a la actividad agropecuaria y agroalimentaria, para reducirlos al máximo, así como para dar forma a una guía práctica sobre fiscalidad agraria, adaptada a las características del sector local, teniendo en cuenta que, por volumen, es el segundo sector en la ciudad por detrás de la industria del calzado que en los últimos años ha ido cogiendo peso por el viverismo.

Una agricultora recoge granadas mollares de una parcela dentro de la Denominación de Origen Protegida. / Información

Al hilo, con este aumento de personal se estimulará la tramitación de subvenciones al sector agrario del Camp d'Elx porque esta nueva figura asesorará y acompañará para formular y ejecutar proyectos de desarrollo rural.

Esta externalización vendría a reforzar el Plan de Dinamización del Camp d'Elx que nació con el objetivo de revitalizar el sector, garantizar una mejor viabilidad económica y su sostenibilidad ambiental después de que el Ayuntamiento haya diagnosticado que en los últimos años se está dando una disminución en la actividad agrícola local, debido a diversos factores como la falta de inversiones, la competencia desleal, el clima, la falta de agua y la escasa renovación generacional en el sector.

Inversión

El Ejecutivo local se comprometió en enero a invertir un millón de euros en tres años para dinamizar el sector primario, y una de las medidas era la implantación de la oficina del agricultor, que fue la primera a nivel provincial en ponerse en marcha hace siete meses mediante un convenio con Asaja, entidad que ofrece a sus técnicos para este servicio que se presta de forma telefónica de lunes a viernes de 9 a 14 horas o de forma presencial en el mismo horario en el parque agroalimentario de La Alcudia, así como los miércoles en la sede de Puente Ortices, 13, sólo de mañanas.

Formación y asesoramiento

En la presentación, el bipartito apuntaba a que la formación y el asesoramiento del agricultor era fundamental y que después había que dar un salto para promocionar la imagen del sector como un sector de futuro, sumado a un impulso empresarial a los proyectos agrarios y la simplificación de los trámites administrativos, de ahí que este servicio de asesoramiento contribuya a estas funciones. Todavía queda por determinar qué días a la semana se ofrecerá esta ayuda gratuita.

Otras de las patas del plan local era la potenciación de fincas experimentales y el fomento de productos del Camp d'Elx como la granada, el dátil o el melón de Carrizales. Otras actuaciones concretas son la creación de una incubadora de proyectos agroalimentarios o la puesta en marcha de un banco de tierras para que los interesados puedan conocer las parcelas que están disponibles para arrendar.