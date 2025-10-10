Ciudad inteligente
Elche comienza a instalar las 69 cámaras de vídeo del plan de monitorización urbana que arranca este año
El Ayuntamiento despliega en seis calles los primeros dispositivos de su red de equipos, radares y medidores de ruidos y calidad de aire, para mejorar la movilidad y la sostenibilidad urbana
Elche da un paso más en su transformación tecnológica. El Ayuntamiento ha comenzado ya la instalación de las primeras cámaras del plan Vive Elche, el sistema de monitorización urbana con el que el bipartito (PP y Vox) tiene como objetivo convertir a la ciudad en un referente nacional en gestión inteligente del tráfico y sostenibilidad. Y quiere poner en marcha el sistema antes de acabar el año.
Los trabajos para la colocación de los primeros dispositivos han arrancado en seis puntos concretos: Fray Luis de León, Curtidores, Antonio Machado , Julio Sánchez Gómez, Aurelio Coquillat Pascual y Capitán Gaspar Ortiz.
Según ha explicado a INFORMACIÓN el concejal de Movilidad y Servicios Públicos, Claudio Guilabert, “estamos ante una oportunidad para preparar a la ciudad de forma tecnológica, a la vez que trabajamos en la línea de construir espacios cada vez más seguros, innovadores, sostenibles y tecnológicos”.
Tecnología para entender la ciudad
El proyecto Vive Elche forma parte de una estrategia global que busca “impulsar un crecimiento ordenado, sostenible y equilibrado de la ciudad”, sin imponer multas ni restricciones de circulación, según confirman una vez más desde el gobierno municipal a este periódico.
Las cámaras instaladas no tendrán carácter sancionador, sino que recogerán datos sobre movilidad y tráfico. El sistema incluirá en su conjunto 69 cámaras de lectura de matrículas, 38 de analítica de vídeo, 17 radares multicarril, 28 antenas bluetooth y 15 sensores de ruido distribuidos por toda la ciudad.
Su función será medir los flujos de tráfico, controlar los aforos, analizar los niveles de ruido y calidad del aire, y ofrecer información en tiempo real para una mejor toma de decisiones. Esta iniciativa Vive Elche no consiste en el establecimiento de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que ya han puesto en marcha otras grandes ciudades españolas. “La calidad del aire de nuestra ciudad está en registros de entre muy buena y excelente”, mantiene el edil José Claudio Guilabert.
Primeros puntos sensorizados y zonas piloto
La instalación de cámaras y sensores será progresiva. En esta primera fase, el despliegue se centra en el margen este del río Vinalopó, abarcando calles como Ángel, Filet de Fora, Almórida, Puente Ortices, Puerta de Alicante y Maestro Albéniz, además de los nuevos puntos de Fray Luis de León, Curtidores y las zonas de Antonio Machado, Julio Sánchez Gómez, Aurelio Coquillat y Capitán Gaspar Ortiz.
Estas áreas se consideran sensibles en materia de tráfico desde el cierre de la Corredora y serán los primeros laboratorios urbanos donde el Ayuntamiento podrá monitorizar en tiempo real la movilidad. Las señales verticales y horizontales con el logotipo de “Vive Elche” ya se están instalando para avisar de que la zona está siendo monitorizada, pero sin limitar la circulación ni imponer penalizaciones.
“La señalización es el primer paso, el aviso de que esa área está siendo estudiada, pero sin que eso implique ningún tipo de penalización”, recuerda Guilabert.
Datos para mejorar la vida en la ciudad
El eje central del proyecto será la Oficina del Dato, que gestionará toda la información recogida por los sensores. Esta base permitirá al Ayuntamiento actuar con rapidez ante atascos, accidentes o eventos especiales, desviando el tráfico o reforzando el transporte público según sea necesario.
En paralelo, la red servirá para mejorar la movilidad sostenible, optimizar líneas de autobús, impulsar el uso de la bicicleta y favorecer la creación de nuevas zonas verdes. Los datos también contribuirán a preservar espacios emblemáticos como El Palmeral, al reducir el impacto ambiental derivado del tráfico.
Gestionar mejor sin prohibir más
Vive Elche, financiado con más de 3,2 millones de euros de fondos europeos, pretende hacer de la ciudad un modelo de innovación urbana sin restricciones. El objetivo es doble: gestionar mejor, sin prohibir más. O como resume el propio Guilabert, “se trata de observar, entender y actuar para anticiparnos a los problemas, no de sancionar”.
Con los primeros postes ya en pie con sus cámaras de vídeo, y el despliegue total previsto antes de finalizar 2025, Elche empieza a vestir su nueva piel tecnológica, dando forma a un modelo urbano donde la tecnología se pone al servicio de las personas.
