La Federación Venezolana en España rechaza las críticas a las Fiestas de la Hispanidad de Elche

La Federación Venezolana de Asociaciones en España (FEVENAES) ha expresado su “completo rechazo” al comunicado difundido por la Asociación ADI Movimiento Humanitario, en el que esta última cuestionaba la celebración del Día de la Hispanidad en Elche por la participación de la exdiplomática María Auxiliadora Guilarte Acosta, a la que consideran "chavista". El notable malestar era compartido, según ADI, por colectivos hispanoamericanos de la provincia. La elección fue anunciada a través de la Delegación de la Hispanidad y la Libertad, dirigida por Mary Ponte y el nombramiento realizado por el Consell de la Generalitat Valenciana, aseguraban desde ADI.

En un documento emitido este jueves, la Federación asegura que acoge “con beneplácito” el anuncio de la Generalitat Valenciana sobre la organización de actividades vinculadas al 12 de Octubre, en las que participarán diversas asociaciones venezolanas “con la finalidad de resaltar la cultura e identidad venezolana en la hispanidad”.

Quejas en las instancias correspondientes

FEVENAES se desmarca además de las acusaciones vertidas por ADI Movimiento Humanitario contra la pregonera designada para los actos de Elche. Según subraya la entidad, las posibles reclamaciones “deben realizarse ante las instancias correspondientes y no mediante acusaciones públicas que tienen como objetivo hacer una llamada a boicotear las Fiestas de la Hispanidad”.

Comunicado completo de la Federación Venezolana de Asociones en España / INFORMACIÓN

La federación, que agrupa al tejido asociativo venezolano en la Comunitat Valenciana y otras regiones, informó que sus miembros aprobaron por mayoría absoluta la suspensión de ADI Movimiento Humanitario de su estructura. “Nuestro principal objetivo es inequívoco: la unidad de los venezolanos mediante acciones que garanticen el bienestar de nuestra diáspora”, señala el comunicado.

Finalmente, FEVENAES reitera su invitación “a la comunidad venezolana e hispana toda” a participar en las celebraciones del Día de la Hispanidad, tanto en Elche como en el resto de la Comunitat Valenciana.