Dana Alice
El litoral acapara los máximos de lluvia en la alerta roja por la dana en Elche
La mayor acumulación se ha registrado en Arenales del Sol y La Marina, mientras que en la ciudad las lluvias han sido moderadas y muy por debajo de las de la jornada anterior
La dana Alice que ha afectado este viernes a la provincia ha dejado lluvias generalizadas en el término municipal de Elche, aunque sin incidentes reseñables, pese a la alerta roja decretada por la Aemet. Las precipitaciones se han concentrado principalmente en el litoral y el campo, con acumulaciones notables pero sin llegar a los registros del jueves, cuando se superaron los 80 litros por metro cuadrado.
Según los datos recogidos por las estaciones de MeteoElx, la mayor cantidad de lluvia se ha registrado en Arenales del Sol, con 27,4 litros por metro cuadrado, seguida de La Marina, que ha alcanzado más de 20 litros. En el área del Parque Natural de El Hondo, la zona de Carrizales ha acumulado 19 litros, mientras que en la pedanía de Crevillent de San Felipe Neri la cifra ha rondado los 8 litros.
En Santa Pola, la Playa de Levante ha registrado 9 litros por metro cuadrado, y en Gran Alacant la precipitación no ha superado los 8 litros.
En la ciudad de Elche, las lluvias han sido moderadas. En el polígono industrial de Carrús se han recogido 3 litros, una cantidad similar a la del Sector V-El Pla, y ligeramente superior a los 2,6 litros del barrio de Carrús y del centro urbano. El resto de pedanías ilicitanas han registrado valores similares, entre 2 y 6 litros por metro cuadrado, muy lejos de los más de 70 litros contabilizados durante la jornada del jueves.
A pesar de la intensidad puntual de algunas precipitaciones, especialmente durante las primeras horas de la tarde, no se han producido incidentes destacables en los cascos urbanos de las ciudades de la comarca ni en las zonas rurales.
Más de 300 litros en una pedanía de Elche
En lo que va de 2025, las precipitaciones acumuladas -según MeteoElx- en el término municipal ilicitano muestran un año húmedo. Según los registros, las zonas con mayor pluviometría anual están siendo Daimés (finca La Sal), con 310 litros por metro cuadrado, seguida por Els Bassars (274), Santa Ana (275), Santa Clara (250), Barranco de Barbasena (245), La Hoya y Peña de las Águilas (226), Parque Industrial de Torrellano (218), Ferriol y El Vincle (210).
