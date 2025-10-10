La Fireta del Camp d'Elx se queda sin animales por la amenaza de lluvia

"Vivimos con tremenda pena que no puedan verse ciertas actividades después de meses de trabajo". Estas son las primeras reacciones del concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román, tras la suspensión este viernes, 10 de octubre, de todo el programa previsto en la Fireta del Camp d'Elx por la alerta roja.

Y es que la amenaza de fuertes lluvias, y tormentas, que podría extenderse durante el fin de semana, también ha provocado que haya participantes en esta cita que no asistan.

Por ello, quienes acudan el fin de semana al Paseo de la Estación, si no hay más cancelaciones a cuenta del tiempo, notarán que no habrá exposición de burritos en una zona acotada a modo de poblado, y que estaba promovida por la Fundación CV Ermita del Molar, como apuntan desde Medio Ambiente.

Renovación

Hay que recordar que el Ejecutivo local de PP y Vox promocionó la fireta de este 2025 como un espacio renovado con ampliación de stands, precios reducidos para traer a comerciantes, y el hecho de que se recuperaban animales después de cuatro años.

Carpas de la Fireta del Camp d'Elx, cerradas en el Paseo de la Estación este viernes por la alerta roja / Matías Segarra

El bipartito defendía que incluir équidos en el programa era un incentivo para atraer a las familias con menores, opinión que difiere del posicionamiento de la oposición, PSOE y Compromís, que durante el anterior mandato en el gobierno tomó la determinación de retirar la presencia de animales en este circuito.

Exhibición ecuestre

La misma entidad que iba a exponer a los burritos dentro de una especie de poblado tradicional artesanal dividido en sectores dedicados a asociaciones, agricultura y artesanía, también es la encargada de una exhibición ecuestre de doma clásica que está prevista este sábado a las 18 horas en l'Hort del Xocolater, aunque este evento todavía está en el aire, dependiendo del avance de las condiciones meteorológicas, según confirman desde la concejalía.

Desde la organización trasladan que se va a procurar "apretar" el programa este sábado y domingo para que parte de la docena de actividades que estaban previstas desde el día inaugural, el jueves, puedan lucirse en el fin de semana.

Las lluvias han impedido que la feria pueda arrancar pese a que estaba prevista su inauguración el jueves, coincidiendo con la celebración del 9 d'Octubre, y esta vez estaban programadas un centenar de actividades durante cuatro días, en lugar de tres como otros años, mientras que, con suerte, finalmente se podrán disfrutar sólo dos días. Ello conlleva que quedarían suprimidos prácticamente la mitad de los talleres, muchos de los cuáles se ofrecen en distintos horarios otros días.

Hace días María Moltó, representante de la empresa organizadora explicó que con esta edición se pretendía contar la historia del campo de Elche, desde sus orígenes hasta nuestros días, permitiendo al visitante realizar un recorrido por la esencia y las raíces de nuestra tierra”.

En la Fireta del Camp d'Elx se realizan demostraciones de maquinaria agrícola / Matías Segarra / MATIAS SEGARRA

Todo a través de un itinerario que arrancaba en el poblado del Camp d’Elx, donde se recrearán oficios tradicionales, herramientas y costumbres antiguas, para continuar con una exposición de tractores antiguos. El recorrido finaliza en la zona del Paseo de la Estación, donde se instalan los sectores más actuales dedicados a la maquinaria agrícola, productos y entidades colaboradoras.

Gastronomía, música y planes familiares

La Fireta dispone de una zona gastronómica que reune propuestas de restauración local y varios food trucks, además de una ruta del vino en la que cinco bodegas ofrecen catas gratuitas y venta de sus productos.

En el programa también constan actuaciones musicales de Cant d’Albaes, Romanços de Cego, Cant de Batre y pasacalles de tabal i dolçaina, así como charlas, degustaciones, concursos y talleres infantiles sobre la palma, el dátil, la granada y la gastronomía local, así como espectáculos de magia, marionetas y concursos de pintura y desfiles.