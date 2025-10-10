Los orines de personas cercan la basílica de Santa María de Elche

Olores desagradables a más no poder e insalubridad, incluso con la aparición de bichos varios, o daños sobre el mobiliario urbano, ya sean farolas, papeleras o bancos sin ir más lejos, y también sobre las fachadas de edificios públicos o privados, con corrosión o manchas… El problema que provocan los orines en la vía pública, sean de mascotas o de humanos, son de sobra conocidos a estas alturas. Entre otras cosas, porque quien más y quien menos ha llegado a sufrir este problema en primera persona. Tal es la situación que ni los espacios más sagrados se libran de esta repugnante situación, como ocurre con la basílica de Santa María de Elche, el escenario donde se representa el Misteri d’Elx, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Cierto es que con las lluvias de los últimos días el hedor parece que se ha ido un poco, pero los testigos de estos comportamientos incívicos permanecen.

Manchas oscuras en uno de los laterales del templo. / AXEL ALVAREZ

Olor insoportable

El propio responsable de la basílica, Marcial Señarís, que es el encargado del control de seguridad, asegura que es un problema que viene dándose desde hace ya mucho tiempo, aunque en los últimos tiempos la situación se ha vuelto más insostenible si cabe. Hasta el extremo de que el olor es insoportable en no pocas ocasiones, y las manchas y la corrosión cada vez se aprecian más, según denuncian desde el templo.

De las micciones a la "merda" de San Agatángelo El arquitecto y escritor Gaspar Jaén denunciaba hace unas semanas en este mismo periódico la "merda" de paloma sobre la estatua de San Agatángelo en la portada homónima de la basílica de Santa María. "Quilos i quilos de merda de colom que formen muntons excrementicis, amb plomes i plomissols incorporats, sobre el cap, la cara, les mans, el coll i els muscles del sant", escribía en este sentido. Criticaba, de hecho, que ni los responsables municipales, ni la oposición en el Ayuntamiento, ni la Generalitat ni la Iglesia hubieran detectado esta situación y tomaran medidas.

Por la altura

Hasta ahora no han sido capaces de sorprender a nadie, pero desde Santa María admiten que sí, que también ahí se sufre el problema de las micciones de las mascotas, pero, en este caso, sobre todo se trata de orines de personas, como ocurre en muchos cascos históricos de otras ciudades españolas. Lo saben, explica Señarís, por la altura que alcanzan las salpicaduras de los orines, y porque, aunque también se da entre semana, es en especial un fenómeno que se sufre los fines de semana y las vísperas de festivos, cuando más concentración de personas hay en la zona centro. Por eso y porque, como explica, se dan sobre todo en la parte de la Puerta Mayor, algo que no es casual.

Otra de la zona de la basílica, en la Puerta Mayor, donde se han detectado orines. / AXEL ALVAREZ

Entre los basamentos

Los basamentos cuadrangulares que flanquean los accesos al templo dan cierta “intimidad” a aquellos que optan por hacer de ese entorno su particular meadero, mientras que las dos mirillas rectangulares que permiten contemplar de día y de noche el interior de la iglesia y, sobre todo, a la Patrona, la Virgen de la Asunción, en el camarín de su altar mayor, se convierten en la “coartada” perfecta. No obstante, también se han detectado restos de “pis” en otras zonas de la fachada que se abre a los pies de la nave central de la basílica. Las cosas han llegado a tal extremo que hasta alguna mañana el equipo encargado de la limpieza se ha encontrado con restos de micciones que se han filtrado hasta el interior del templo. El resultado, sea como fuere, son manchas en la propia piedra en determinadas zonas y, sobre todo, la parte inferior de las puertas corroídas, algo que, desde la iglesia, atribuyen a los orines humanos.

¿Cámaras?

Los responsables de Santa María aseguran que ya han comunicado la situación al Ayuntamiento de Elche y se ha reforzado el baldeo y la limpieza en la zona. Sin embargo, lo que se quiere ahora es tratar de buscar fórmulas que permitan poner coto a estas situaciones en alianza con la Administración local, que, a priori, podrían ir por el refuerzo de la vigilancia, e incluso por la posibilidad de utilizar cámaras de la vía pública para tratar de localizar a los incívicos que, a falta de baños, utilizan la vía pública como urinario.