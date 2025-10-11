Detenido el trabajador de una farmacia de Elche por robar psicotrópicos y dispensar sin receta

La Policía Nacional ha detenido al trabajador de una farmacia de Elche por manipular el sistema informático para retirar ansiolíticos que no se llevaban los pacientes. El hombre, de 32 años, está acusado de un presunto delito contra la salud pública. El arresto se produjo tras una investigación iniciada después de que el propietario del establecimiento detectase irregularidades en el control de medicamentos psicotrópicos, sustancias sometidas a una especial vigilancia por su potencial adictivo y los efectos que generan sobre el sistema nervioso central.

Desfase

El caso salió a la luz después de que el farmacéutico, titular del local, presentara una denuncia. Durante la preparación del parte anual de estupefacientes y psicotrópicos que cada farmacia debe remitir al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, el especialista advirtió un desfase entre los medicamentos dispensados y las recetas registradas. Hasta el punto que faltaban fármacos que, según los registros, nunca habían sido vendidos ni prescritos.

Los citados artículos que no constaban pertenecían a la categoría de medicamentos psicotrópicos, entre los que se incluyen ansiolíticos, hipnóticos o antidepresivos de uso controlado comercializados habitualmente, así como algunos somníferos o medicamentos para el tratamiento de trastornos del ánimo. Para el suministro de estos fármacos el paciente necesita una receta médica y un seguimiento exhaustivo debido a su posible efecto sedante y la capacidad que tienen para generar dependencia.

Trazabilidad

Ante la magnitud del descuadre de números, y tras revisar la trazabilidad de los productos, el dueño de la farmacia descubrió que estas operaciones irregulares estaban vinculadas a uno de sus empleados, quien tenía acceso directo al almacén y al terminal desde donde se producía la dispensación.

Con la investigación policial tras interponerse la denuncia la Comisaría pudo reconstruir el modo en que el trabajador actuaba. Según averiguaron los agentes, el empleado retiraba medicación utilizando su clave personal, sin que existieran recetas válidas que justificaran esos artículos dispensados. Es más, había ocasiones en las que realizaba las operaciones sin clientes presentes en la farmacia, y posteriormente anulaba las ventas para tratar de borrar el rastro en el sistema informático.

Discreción

Había casos, también, en los que el método era más discreto aprovechando compras de pacientes con receta para quedarse con parte de los comprimidos sin que en esos instantes se diesen cuenta. El cliente abonaba el tratamiento completo, pero al llegar a casa comprobaba que no portaban la totalidad de la medicación prescrita. Esa práctica se repitió en varias ocasiones, lo que permitió a los investigadores identificar un patrón que levantó las alarmas.

Tras reunirse las pruebas el trabajador fue despedido y detenido. El hombre, que carecía de antecedentes policiales, está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la salud pública y las diligencias se han remitido al Juzgado de Instrucción de Guardia de Elche, que se está encargando de determinar el alcance de los hechos y qué responsabilidad penal podría derivarse.

Un dispensador de fármacos. / Europa Press

Desde la Comisaría explican que este tipo de irregularidades, aunque poco frecuentes, suponen un riesgo para la salud pública y una grave vulneración de la normativa que regula la dispensación de medicamentos controlados, teniendo en cuenta que manipular psicotrópicos de una forma incontrolada puede facilitar su consumo indebido o su circulación fuera del canal sanitario, lo que incrementa el peligro de abuso y adicción.

Aviso

Desde la Policía Nacional recuerdan a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios la necesidad de comunicar de inmediato cualquier anomalía o sospecha de manipulación en la gestión de medicamentos controlados ya que la colaboración entre los profesionales del sector y las fuerzas de seguridad es esencial para prevenir este tipo de delitos.