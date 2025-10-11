El Oasis que resistió a la tormenta: "Lo estamos viviendo el doble"

Ese dicho de que la música mueve montañas quedó más que contrastado este sábado en el parking de la Universidad Miguel Hernández de Elche después de que el recinto albergase a más de 12.000 almas sedientas de buen rollo entre amigos y al son de sus grupos preferidos. Aunque la alerta roja amenazó una de las citas más multitudinarias del año, los focos pudieron encenderse esta víspera del Día de la Hispanidad con el Oasis Music Fest, que por las condiciones meteorológicas sólo pudo desplegar la mitad de su programa tras la suspensión el viernes de las actuaciones previstas.

Eso sí, el hecho de que prácticamente la mitad de artistas se cayeran del cartel por fuerza mayor a causa de la lluvia no impidió que la afluencia durante toda la jornada este sábado fuese máxima y es que la mayoría se tomó con filosofía que el tiempo fuese caprichoso. «Si el primer día no pudo ser por la cancelación viviremos hoy con el doble de intensidad», manifestaban a INFORMACIÓN usuarios mientras se deleitaban del arte de La 126, Xoel López o Duncan Dhu y mientras aguardan a Rozalén o Siloé que pondrá el broche hasta las tres de la madrugada.

Viajes desde Palma

Hasta la ciudad se desplazaron innumerables personas de todo el país que tenían compradas desde hace meses las entradas como Xisca Cifre, que viajaba desde Palma de Mallorca exclusivamente para el festival y no dudó ni un momento en venir a tierras ilicitanas aunque fuera sólo para vivir la experiencia a la mitad. Reconoce que tuvo que anular hoteles y cambiar de vuelo para estar en esta segunda jornada, que en realidad era la primera, con lo que voló a las cinco de la mañana haciendo escala en Barcelona. «Hemos respirado por fin, la pena es que nos hemos perdido conciertos que nos apetecían un montón, pero bueno un fin de semana diferente porque tampoco conocíamos Elche», apuntaba esta joven.

Plan alternativo

«Vinimos el jueves porque ya habíamos reservado un apartamento y vimos Elche como pudimos con paraguas, un plan diferente, hemos comido fuera, conocido locales y gente», señalaban por su parte Conchin David y Carmen Gómez, que venían desde València. «Teníamos mucha ilusión de ver a Dani Fernández, pero bueno Siloé también nos gusta mucho y entendemos que la seguridad de todos estaba por delante», señalaban Jorge Rodríguez y Mónica Sánchez, que se desplazaron desde San Juan.

«Soy novata en festivales, compré la entrada en el último momento a un chico que no podía venir, no era mi intención pero me convencieron las amigas» reconocía la ilicitana Mónica Sánchez mientras recogía la pulsera desde la oficina turística de La Glorieta, punto logístico que se habilitó por la mañana para descongestionar las taquillas del recinto por la tarde, que abrió sus puertas pasadas las 17 horas.

Ambiente en el arranque del Oasis Elche Music Fest este sábado en Elche / Matías Segarra

Aparcamientos disuasorios

Lo cierto es que esta descentralización se notó en la organización y no se llegaron a formar grandes cuellos de botella para acceder al festival, de la misma forma que el tráfico rodado quedó completamente cortado desde el entorno de la estación de autobuses hasta la avenida del Ferrocarril para prevenir el colapso, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento creó aparcamientos disuasorios como el del camino del Pantano y se reforzaron las líneas de autobús urbano en vista de la magnitud de la cita, que también coincidió en el tiempo con el partido de la Selección Española frente a Georgia que se disputó en el estadio Martínez Valero.

Reembolso

Horas después de anularse la primera jornada del festival, que tenía como cabezas de cartel a Mikel Izal y Dani Fernández, la organización (Producciones Baltimore) tranquilizó a los usuarios por redes sociales apuntando que las entradas del viernes se reembolsarán automáticamente sin necesidad de realizar ningún trámite, mientras que se devolverá también la mitad del importe por los abonos de dos días.

El festival arrancó por la tarde y fue subiendo de intensidad conforme se iba apagando el día, aunque desde por la mañana se fue calentando el ambiente con actividades paralelas coorganizadas entre la promotora y el Ayuntamiento como conciertos gratuitos en salas municipales y talleres para toda la familia.