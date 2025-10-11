La Fireta del Camp d'Elx se actualiza: de la fruta del dragón a cultivos alimentados solo por agua

La Fireta del Camp d'Elx ha conseguido este 2025 hacer una mirada al pasado, presente y futuro del medio rural concentrando los principales iconos de la cultura más artesanal de la que puede presumir la ciudad. El Paseo de la Estación inauguró este sábado la tradicional cita, dos días después de lo esperado a causa de las lluvias.

La que iba a ser la edición más larga de las que se recuerdan al menos en la última década al final ha quedado relegada a dos días por las alertas meteorológicas. Los expositores apenas han sufrido daños, salvo algunas cajas y paja de atrezzo mojada, y hay colectivos que por prevención retiraron hasta la apertura ciertos materiales delicados, como el caso de la Unió de Festers del Camp d'Elx, que tenía expuestos trajes y estandartes de las distintas comisiones.

Productores confesaban a este diario que lamentaban no haber podido disfrutar del programa completo, aunque reconocían, al tiempo, que pese a perder la oportunidad de estar presentes cuatro días ininterrumpidos el parón puede tener un efecto bueno para que la afluencia se concentre en dos días.

Expertos en cultivo hidropónico muestran al equipo de gobierno este tipo de producción / J. R. Esquinas

Sólo había que ver este sábado cómo fue numeroso el público que acudió al encuentro, y lo curioso es que había muchos turistas extranjeros que se vieron seducidos por artesanías como los abanicos a mano y la infinidad de prendas que realizan las mujeres de la asociación de bolillo, que pusieron todo su hacer a disposición de los visitantes, o quedaron encandilados por el dulzor de los dátiles de variedades locales, el sabor indiscutible de la granada mollar o el exotismo de la fruta del dragón.

Y es que precisamente la Fireta se ha visto ciertamente renovada, como ya adelantó la concejalía de Medio Ambiente, con nueva distribución y una oferta más extensa a través de 70 expositores y un centenar de actividades inicialmente planteadas antes de que la alerta roja mermara el programa.

"No a las macroplantas solares"

Pese a quedar muchas mermadas por las lluvias, la mayoría de colectivos han tratado de apretar la programación para dejar fuera el menor número posible de talleres, como por ejemplo la Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d'Elx (ADR), que además ha aprovechado el evento para llevar su reivindicación contra las macroplantas solares en detrimento del paisaje y los terrenos agrícolas."Nuestros campos y nuestro agro no puede convertirse en auténticos campos industriales de energía", señalaba José Luis Miralles, vocal de la asociación.

Riegos de Levante, por su parte, también ha querido evidenciar su rechazo al recorte del Trasvase Tajo-Segura con una pancarga gigante que pende de la fachada del Parque Deportivo.

Colección de la asociación de bolillo en Elche / J.R.E.

El equipo de gobierno de PP y Vox, con el alcalde al frente, Pablo Ruz, inauguró la feria, horas antes del mediodía, mientras resonaba un grupo de dolçaina i tabalet junto a dos burritos que finalmente sí que pudieron recorrer el recinto, pese a que por la amenaza de lluvia el Ayuntamiento daba práticamente por descartado que pudieran incorporarse animales, con lo que el Ejecutivo local recuperó después de cuatro años la presencia de équidos. Ya por la tarde a las 18 horas está prevista una exhibición ecuestre en L’Hort del Xocolater ampliándose la zona de influencia de la feria.

El encuentro también sirvio como escaparate para producciones que se están haciendo hueco como la pitahaya. Xu Chen, al frente de la marca Pitayali, mostraba el resultado de sus cultivos ecológicos, adaptados al clima mediterráneo, a través de demostraciones de batidos hechos a base de esta fruta. “Todavía falta la costumbre de que conozcan más esta variedad, por eso aprovechamos para que se vayan haciendo al consumo, y los jóvenes suelen tener más interés de probar cosas nuevas”, exponía.

Cultivos hidropónico

A escasos metros también se demostraba otra forma de hacer crecer las lechugas a través de un cultivo hidropónico por el cuál este tipo de hortaliza sólo necesita agua para desarrollarse. "El beneficio es un producto sin ningún tipo de químicos porque la raíz nunca toda la tierra, se añaden al agua todos los micro y macronutrientes que están presentes en la tierra", destacaba José Ángel Toral, de la firma Hidroponía de Peña de las Águilas, que además defiende este modelo, que en otros países se implementó hace unas décadas, para ahorrar recursos hídricos porque sólo se utiliza el agua que necesita la raíz, que además es reutilizada de la lluvia y desmineralizada.

De carretas a tractores

Entre el sinfín de propuestas puede apreciarse la evolución de los métodos de trabajo desde las antiguas carretas de bueyes a los tractores más sofisticados, así como las iniciativas que están surgiendo en la actualidad para preservar la arquitectura típica del Camp d'Elx a través de rehabilitaciones que preservan la identidad de las típicas faenetas y alquerías.

En este sentido desde el despacho Casa Vilella Arquitectura muestran ejemplos de cómo viviendas centenarias pueden revitalizarse para ser totalmente funcionales según las demandas actuales. Para trasladar el mensaje de forma más atractiva han expuesto maquetas sobre los tipos de construcciones que hoy en día pueden seguir viéndose.

Maquetas con los tipos de arquitectura tradicional en el Camp d'Elx / J.R.E.

Talleres familiares

La parte didáctica también es otro de los pilares en la fireta a través de talleres familiares que vienen a reforzar algunos de los sellos de identidad de la zona y fomentar prácticas saludables, como era el caso, por ejemplo, de una actividad para diseñar una escultura que recrea una malvasía cabeciblanca (especie que estuvo al borde de la extinción y muy presente en El Hondo) a base de materiales reciclados como papel de periódico y cartón.

"Es muy importante la conservación, la protección y el amor por la naturaleza desde edades tempranas", indicaba Begoña García, presidenta de la asociación Con mi papá con mi mamá.

Al inicio de la feria, en las inmediaciones de la Oficina de Turismo, Alfonso Navarro trata de divulgar su pasión por la cerámica mientras le desvela algunos trucos a Elena Agulló en ese preciso momento en el que la magia se hace entre sus manos en el torno.

"Les das un trozo de barro y se olvidan del móvil"

El fundador de la escuela Requetearte siente que es importante que las nuevas generaciones conozcan esta artesanía. "Le das un trozo de barro a un niño y te olvidas de móvil" apunta. La madre de esta niña de 11 años, Silvia, también siente que el hecho de participar en este tipo de talleres ayudan a su hija a tener ilusión y potenciar la imaginación. "Despierta su creatividad y es una hora garantizada de fuera pantallas, y es lo que necesitan los críos", manifestaba.

La feria pondrá el broche este domingo con actividades hasta por la tarde donde se incluyen múltiples talleres como los del Museo de Pusol enfocados al trenzado de palmera o el tradicional concurso de pelar granadas que vienen a decir que, pese a que los años pasen, la identidad de esta celebración no se ha perdido.