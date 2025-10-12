Ruz defiende la unidad de España y carga contra la «administración voraz» que aprieta a los autónomos

Esperanza y futuro fueron las palabras que más repitió el alcalde de Elche, Pablo Ruz, durante un discurso de más de diez minutos en la conmemoración del día de la Hispanidad este domingo en el acto organizado por el Ayuntamiento junto a la entrada en l’Hort del Xocolater cuando cayó la noche. La Administración local fue la única que celebró los actos del 12 de octubre en la ciudad, y ante medio millar de personas, después de que a causa de la alerta roja se suspendiera el programa previsto por el Consell.

El peso del encuentro recayó en el homenaje del Ejecutivo de PP y Vox a los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, y en la alocución final del regidor, que alternó un tono entre poético y reivindicativo por la unión del país, y sin dirigir críticas directas, pese a que hizo alusiones a la defensa de la sanidad pública o del agua para los agricultores «que cuidan cada gota como un tesoro, incluso cuando los hombres de los despachos pretenden ahogarnos en la sequía y en la escasez».

Reprobó, también que los autónomos se vean sometidos al «asedio de una Administración voraz», sin entrar más en detalles en las dificultades de los pequeños empresarios para levantar la persiana cada día.

Homenaje a los Caídos durante el acto por el Día de la Hispanidad en Elche este domingo / MATIAS SEGARRA

En sus primeras palabras Ruz habló de la importancia del hogar y del amor a España desde la raíz: «Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa; pregúntale qué ama. Nosotros amamos a nuestra familia, a nuestro hogar. España es eso: nuestra casa, nuestro calor, nuestro refugio», aseveró.

"España no es una suma de partes"

El regidor hizo hincapié en que el país no es «una suma de partes ni puede dividirse», y que como si se tratase de una familia debe permanecer unida para afrontar los problemas y levantarse frente a las adversidades».

El regidor hizo una especie de viaje por la historia y la cultura española con alusiones a Cervantes, Isabel la Católica, Teresa de Jesús, Lorca, Sorolla o Falla, nombres que, manifestó que representan el alma de una nación «que ha dado al mundo arte, ciencia, fe y esperanza». Citando al poeta oriolano Miguel Hernández recordó los versos de Vientos del pueblo para celebrar la diversidad del país con aquellos reconocibles versos que hablan de «Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma».

Lazos

El primer edil, de igual modo, extendió su mensaje a los lazos con Hispanoamérica, a la que describió como una parte sustancial de nuestro propio ser en el gran proyecto vivo que hoy celebramos: la Hispanidad». Se acordó de la Nobel de la Paz venezolana María Corina Machado, a quien le mandó un abrazo. Ya en la parte final rechazó que la población caiga en la desesperanza y el pesimismo denunciando que haya «quienes no están a la altura de esta nación» apuntando a la necesidad de que existan «gobernantes que amen nuestro país y quieran servirlo, no autoservirse de él», sin dar ningún nombre.

Asistentes

El acto, que se retrasó unos minutos por la gran afluencia de público, llenó de música y enseñas nacionales el Paseo de Jaca donde acudió el grueso de la corporación municipal, así como diputados autonómicos y provinciales, representantes del mundo universitario como la vicerrectora de la UMH María José López, así como integrantes de diferentes colectivos sociales y culturales de la ciudad. En el arranque una voz en off dio paso al izado de la bandera nacional, gesto que corrió a cargo del Centro Aragonés de Elche que celebra el 45 aniversario de su fundación y que horas antes conmemoró la efeméride con su festival de jotas.

Mientras la enseña ascendía lentamente sonó el Himno de España interpretado por la Banda Sinfónica Ciudad de Elche, y el público, en pie, acompañó el instante con aplausos. A continuación la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía así como la Policía Autonómica homenajearon a los caídos con una corona de laurel mientras sonaban piezas como «La muerte no es el final». El poeta Luis Antón recitó después versos de Gabriel Muñoz Cascos que evocaban el orgullo por los símbolos nacionales. La banda sinfónica junto al tenor José Manuel Guinot también ambientaron la cita a través de piezas de zarzuela clásica como «Bella enamorada» y «Te quiero, morena».