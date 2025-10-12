Elche baila al ritmo de las jotas

«Calcular si será grande la hermosura de la jota, que es el canto de mi tierra y el encanto de mi madre». Con un sentimiento especial que traspasó la garganta de una de las componentes del Centro Aragonés de Elche se entonó esta letra ayer que definía a la perfección la importancia de defender las raíces.

El colectivo celebró este 12 de octubre por partida doble para conmemorar el día de la Virgen del Pilar y el 45 años de trayectoria en la ciudad. A lo largo de dos horas de gala en el Gran Teatro se hizo un completo y emotivo repaso por las tres provincias de Aragón.

Un momento del festival de jotas en el Gran Teatro de Elche este domingo / MATIAS SEGARRA

En los primeros minutos se hizo un homenaje al bolero, aquellas danzas de ceremonia que se bailaban en ocasiones especiales en Sallent de Gállego, en el pirineo Oscense a 14 kilómetros de la frontera con Francia.

Ruta de la seda

El encuentro hizo a los presentes viajar a la invención de los chinos del tejido de seda y cómo a partir del siglo XVI empezó su transporte a España en galeones, todo para introducir al público en la ‘Jota de los mantones’, no sin antes reivindicar que quien tiene un mantón de manila, «tiene una obra de arte, una herencia que pase de madres a nietas».

En la cita musical participaron multitud de integrantes del Centro Aragonés, conformado por ilicitanos y vecinos de municipios próximos, y también se sumó una integrante del grupo Raíces de Aragón, que tuvo la suerte de bailar el pasado 10 de octubre frente a la basílica del Pilar.

A lo largo de la gala se pusieron en valor las campanas, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, se llegó a representar una historia de amor en la finca La Solana en Sariñena, se interpretaron jotas por parejas que aunaron estilos de las tres provincias y se llegó a repasar cómo los tamborileros viven el Jueves Santo en el Bajo Aragón.

Multitud de componentes del Centro Aragonés de Elche interpretaron jotas / MATIAS SEGARRA

Tampoco faltó detalle sobre aquellas danzas después de la recolección del trigo con los pañuelos que usaban los agricultores para secarse el sudor en Remolinos. Ya de cara al final, y antes de que el alcalde, Pablo Ruz, pusiera en valor el trabajo que realiza el colectivo para que no se pierda en la ciudad la identidad del pueblo aragonés, se bailó una rondalla sobre las ausencias, el frío invierno y la esperanza, mientras que el broche lo puso un pasacalles que se estrenó por primera vez en el acto institucional por el 45 aniversario.