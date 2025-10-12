Así se pela en dos minutos una granada mollar de Elche sin desperdiciar nada

Más que maestría lo que hizo falta este domingo era conocer muy de cerca las bondades de la granada mollar de Elche para abrirla en gajos y en tiempo récord como si se tratase de la misma magrana del Misteri desplegándose desde el cenit de la basílica de Santa María.

"Lo llevamos en la sangre" manifestó Sofía Torres, la flamante ganadora del último concurso de pelar granada organizado por Asajajunto a la Denominación de Origen Protegida en el marco de la Fireta del Camp d'Elx.

La ilicitana, de Pusol, participó acompañada de su hermana, Antonia Torres, y logró alzarse con el primer premio valorado en 200 euros gracias a su soltura y precición para pelar en apenas dos minutos el fruto quitando la corona y dejando a la vista los granos intactos y brillantes gracias a cortes en la parte inferior como si de gajos de una naranja se tratasen para demostrar que puede disfrutarse del proceso con facilidad y sin desperdiciar apenas nada.

Participantes durante el proceso de pelar la granada mollar / Matías Segarra

Propiedades

“No hay secreto" —aseguraban las hermanas entre risas—, que aprovecharon este escaparate para defender como productoras la riqueza de los cultivos locales de variedades como la mollar, una fruta "que parece tropical, con un precio muy bueno y muchas propiedades". Señaló que es ideal para zumos, ensaladas o postres y que puede ser un aliado perfecto para que los deportistas cojan energía. En esta edición también se premió en metálico con 100 y 50 euros a quienes quedaron en segunda y tercera posición, como fue el caso de Gaspar Antón y María Teresa López.

La granada viaja fuera

Lo atractivo del certamen es que entre la veintena de participantes había saltos intergeneracionales, lo que evidenció que el mimo por esta fruta no depende de la edad si no de lo que cada uno ha experimentado en casa, como era el caso de Víctor Ruiz. Este vecino del El Pla era de los concursantes más jóvenes y para él pelar granadas también es una tradición familiar. “Mi hermana ganó una edición y mi madre otra, así que esto viene de familia”, cuenta entre sonrisas. Para él el truco está en hacerlo con cariño y seguir la técnica tradicional, "cortando hacia abajo y abriéndola sin romper los granos”.

Viajes a Malta y Alemania

El ilicitano se declaró gran consumidor del fruto con sello ilicitano, incluso cuando ha vivido temporadas fuera de España como fue el caso en Malta y Alemania. “He tenido la suerte de que mi madre me mandara cajas de granadas allí donde estuviera. Estuve dos años recibiendo y compartiéndolas con mis compañeros, que quedaron encantados. Es una fruta deliciosa y muy de temporada”, reconocía.

El presidente del jurado, Trino Agulló, que estuvo acompañado de productores como Pascual Urbán, reseñó que en el veredicto se había tenido en cuenta la habilidad, destreza y la forma estética en la que quedaba finalmente la granada. Tan socorrida estuvo la final que hubo un triple empate, por lo que se tuvo que estudiar al milímetro cada ejemplar y fueron finalmente los pequeños detalles los que hicieron decantar la balanza.

A este respecto, el presidente de la DOP, Paco Oliva, incidió en que desde la denominación se han realizado numerosas acciones por toda España para desmitificar que se trata de una fruta difícil de pelar y subrayó que la variedad mollar es la más completa y atractiva en su interior, porque aunque por fuera no sea la más vistosa, al no tener un color rojo intenso, gana por su dulzor, porque apenas tiene hueso, "no resulta agria y su piel no es tan dura como la de otras variedades”.

La granada ideal

Para poner en valor el fruto ilicitano ahora que arranca la campaña de recolecta, se celebró también el concurso a la granada ideal, organizado por La Unió de Llauradors i Ramaders en colaboración con la DOP.

El propósito era poner en valor la diversidad de ejemplares de la reconocida variedad. En esta cita, se premió la pieza que mejor conservaba su característica corona completamente cerrada, símbolo de perfección y motivo por el que muchos la consideran “la reina de la corona”.

Entre el jurado se encontraban representantes del consejo regulador así como el edil de Agricultura, José Antonio Román, que determinaron que Vicentina Navarro se llevase, por cuarto año consecutivo, el primer premio valorado en 100 euros por presentar un ejemplar que cumplía con las características de belleza exterior: un color que oscila del crema al rojo, una forma muy bonita, una corteza limpia, sin daños ni rozaduras y una corona perfecta.

Y esa morfología Navarro y su marido Gaspar Agulló la consiguen gracias al mimo que depositan hacia el fruto. Confesaron que le hablan a los árboles y le dan el máximo cuidado para que el resultado sea sobresaliente.

Balance

Esta edición de la Fireta del Camp d’ Elx apuntaba a ser una de las más multitudinarias y lo cierto es que pese a estar marcada por las condiciones meteorológicas, por la alerta roja y las lluvias del día antes que impidieron la inauguración el jueves, el tiempo terminó dando una tregua y hubo picos de máxima afluencia entre los 70 stands, sobre todo en aquellos expositores donde se desarrollaban actividades familiares.