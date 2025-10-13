Arenales del Sol ganará un 40% de aparcamiento en primera línea antes de Navidad

Minimizar los eternos atascos que se forman en la principal avenida de Arenales del Sol cuando llega el verano y aliviar, dentro de lo posible, la manifiesta falta de aparcamiento en la pedanía costera. Es el reto que tiene entre manos el Ayuntamiento de Elche, que apunta a mediados de noviembre para iniciar la remodelación de la Avenida San Bartolomé de Tirajana por la que este vial principal pasará a ser solo de un sentido (dirección Santa Pola a Alicante) con tal de reducir el tráfico y ampliar alrededor de un 40% el aparcamiento desde la parte norte, en la intersección con Calle Isla de Menorca, hasta la primera intersección a la altura del número 52, en lo que es una extensión de 1,5 kilómetros aproximadamente.

Este porcentaje es algo más modesto que el que anunció en abril el Ejecutivo local de PP y Vox, cuando estimó que se podría ampliar hasta un 60% la banda de estacionamiento cambiando la orientación de las plazas, con una parte en batería.

Adjudicación

Fue a mediados de julio cuando la Administración local adjudicó la reforma por más de 150.000 euros, que se licitó por 220.000 y a la que concurrieron cinco empresas, pero no será hasta dentro de un mes cuando se inicien los trabajos, teniendo en cuenta que se ha procurado que las actuaciones no alterasen la temporada alta.

Los pliegos marcan el plazo de un mes con lo que, si no hay retrasos ni modificaciones del proyecto, esta actuación podría estar lista antes de Navidad, fechas en las que la afluencia en la pedanía es baja en comparación a julio y agosto, cuando se hace muy complicado incluso desde primera hora de la mañana encontrar una plaza libre en primera línea.

Precisamente este proyecto quiere prevenir esas situaciones de colapso y que el servicio de autobús urbano pueda discurrir con facilidad, ya que la memoria que justifica estas obras advierte de que los actuales carriles y aparcamientos en línea son demasiado estrechos para que el servicio público de transporte pueda circular bien. Al hilo, hay vecinos que alertan de que en más de una ocasión varios vehículos se han visto afectados con retrovisores rotos por la falta de espacio.

División

Desde la concejalía de Movilidad apuntan a que los trabajos se harán de forma progresiva, por tramos, sin que se corte en su totalidad la avenida. Lo que está claro es que esta intervención municipal va a dar pie a uno de los mayores cambios que ha experimentado Arenales del Sol en décadas, teniendo en cuenta que se alterará el tráfico en la que es la principal arteria que comunica a Elche con Santa Pola desde el frente litoral, lo que ha sembrado dudas entre hosteleros, comerciantes y vecinos, con división entre quienes confían en que será un seguro de calidad, y los que tienen poco puestas las esperanzas en que el problema con el tráfico mejore ya que tampoco saben qué va a pasar ante cuestiones como el acceso a garajes, cargas y descargas o el autobús para dar el servicio dirección a Elche, que ya avanzan desde Espacios Públicos que una línea se cogerá en la calle paralela.

¿Zona azul?

Santiago Guijarro, del restaurante Rincón de Santi, cree que la medida no cambiará demasiado el problema del tráfico y plantea la puesta en marcha de un tramo de zona azul para garantizar la rotación, medida que apoyan en parte del sector porque entienden que hay residentes que dejan el coche días sin mover, aunque desde el equipo de gobierno cierran la puerta a esta posibilidad.

Avenida San Bartolomé de Tirajana, en Arenales, en imagen de archivo / Antonio Amorós

«Creo que lo que habrá que hacer es acostumbrarse a la nueva situación», indica por su parte Francisco Piña, gerente de los restaurantes Akacia y Snipe, que es escéptico sobre el hecho de que vaya a mejorar el aparcamiento. Entiende que pueden darse dos situaciones: que se formen más atascos cuando pase el camión de la basura o los autobuses y los vehículos no puedan adelantar o lo contrario: que los conductores elijan desviarse por otras vías para evitar el efecto embudo y se rebaje la tensión del tráfico rodado en esta arteria que cruza la pedanía.

Desestacionalizar

Por su parte Laura Fernández, de la tienda de moda Kosas, confía en que esta intervención ayudará al turismo y a comercios como el suyo, que incluso con el paso de los años han ido extendiendo los meses de apertura al ver que hay clientela que responde también fuera de los meses centrales del verano.