Elche se queda hasta 2027 sin alternativa a la oficina de empleo cerrada en Carrús y el Gobierno manda a teletrabajar al grueso de la plantilla

Un acuerdo por unanimidad de los cuatro grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Elche -PP, Vox, PSOE y Compromís- resulta bastante complicado en estos momentos. Sin embargo, en ocasiones se ha conseguido. Otra cosa es que pueda servir para algo, como en el caso del cierre de la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) situada en Carrús, en la calle Pedro Moreno Sastre de Elche, tras una inspección en la que se detectaron graves deficiencias de seguridad y mantenimiento.El sindicato CSIF hacía público a principios de junio que se habían clausurado las instalaciones, y a finales de ese mes la Corporación, tras una moción de Vox, cerraba filas y pedía al Ministerio de Trabajo que abriera de urgencia las dependencias, que atendían a unos 3.000 usuarios mensuales. En paralelo, el PSPV-PSOE preguntó en las Cortes Valencianas por estas instalaciones y el PP hizo lo propio en el Congreso de los Diputados. Es en este contexto en el que, desde el Ejecutivo valenciano, se limitaban a señalar que las infraestructuras de Carrús -cuyo alquiler costea la Generalitat- están cerradas, sin dar más explicaciones, y que el SEPE se trasladaría a Mariano Benlliure, en los Pisos Azules, una vez reformadas una de las dos sedes que tiene Labora -antiguo Servef- allí. Ahora se ha sabido que el Gobierno central da por hecho que no se abrirá otra sede hasta que acabe la rehabilitación en la calle Mariano Benlliure en 2027 y, además, reconoce la diáspora de los empleados públicos que estaban asignados en Carrús: tres empleados públicos han sido reubicados en las instalaciones de Altabix, siete están trabajando a distancia, y uno se ha traslado a Alicante, a la Dirección Provincial.

Las oficinas del SEPE en Carrús, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

La inspección

Los diputados del grupo parlamentario popular -partido que precisamente es el que el gobierna en la Comunidad Valenciana- aseguraban en su pregunta que el inmueble de Carrús había cerrado sus puertas “de forma indefinida tras una inspección realizada por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alicante”, y añadía que era “por múltiples deficiencias graves en materia de seguridad y mantenimiento: instalación eléctrica deteriorada con riesgo de incendio, ausencia de salidas de emergencia o caída de materiales del techo, entre otros”. Todo cuando, además, la situación se hizo pública en junio, tras la denuncia del sindicato CSIF. Sea como fuere, desde el PP interpelaban a finales de junio al departamento de la vicepresidenta Yolanda Díaz por cuándo se abriría la oficina que sustituiría a la de Carrús, qué medidas se habían adoptado para garantizar el servicio a la ciudadanía, qué pasa bacon los empleados públicos, y qué ocurría con el resto de oficinas del SEPE.

De las comunidades autónomas

Ante ello, desde el Gobierno lo primero que hacen es apuntar hacia la Administración autonómica sin paños calientes. “La titularidad y gestión de las oficinas de empleo corresponden a Labora (Servicio Valenciano de Empleo y Formación), ya que las oficinas de empleo fueron objeto de traspaso a las comunidades autónomas, por lo que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no cuenta con oficinas propias, sino que son propiedad de las respectivas comunidades autónomas”, se señala en la respuesta.

La oficina del SEPE de Altabix. / INFORMACIÓN

Nada de sustituciones

A partir de ahí, se detalla, por lo que respecta a los inmuebles de Mariano Benlliure, en los Pisos Azules, que “la renovación de la oficina de empleo de Elche-Centro (Alicante) está en curso, según la información disponible”, y se especifica lo que ya admitía el conseller de Educación y Empleo, José Antonio Rovira,en su respuesta a los diputados autonómicos socialistas: que la Comunidad Valenciana recibió una subvención de 356.715 euros para la renovación de esa oficina, en concreto, el 28 de septiembre de 2021. No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez apunta que, a través de una resolución del pasado 14 de abril, se amplió el plazo de ejecución de las obras en dos años adicionales, “sumados a una ampliación previa de 12 meses sobre el plazo inicial de 36 meses”. Con ello, la fecha límite para la finalización de las obras de renovación sería el 27 de octubre de 2027. “Hasta entonces, no se prevé la apertura de la nueva oficina en sustitución de la cerrada”, sentencian en la respuesta dada en sede parlamentaria. De hecho, acaba de salir a licitación por 36.321 euros el servicio de redacción del proyecto y la dirección facultativa de las obras de adecuación de local “como oficina de prestaciones SEPE”.

Cinco espacios de Labora Labora cuenta con cinco espacios en Elche. Por un lado, está el centro de formación del Camí de Ferrández, que el Consell dice que está en un estado de conservación correcto, aunque está previsto un contrato para la inspección, el análisis, la propuesta de actuación, la redacción del proyecto y la dirección de obra de la reparación de las cubiertas y de los elementos estructurales, y otro para el vallado del parking. Por otro, están los Espai Labora de José Sánchez Sáez, en Altabix, también en un estado que se tacha de correcto; y los de los dos locales de Mariano Benlliure, en los Pisos Azules, y Pedro Moreno Sastre, en Carrús. En este sentido, las oficinas del número 4 de Mariano Benlliure -en el local que en su día ocupó la Cámara de Comercio en Elche- se apunta que están en un estado de conservación correcto y en funcionamiento, mientras que para las del número 6 se está preparando el contrato de reforma.

Diáspora de empleados

No obstante, se argumenta que, para “asegurar” la atención a la ciudadanía, se han implementado medidas que pasan por la reubicación de tres empleados públicos en la oficina de Altabix, para atender citas presenciales; siete con trabajo a distancia, esto es, citas telefónicas, presolicitudes y labores internas de la oficina; y uno trasladado de “forma provisional” a la Dirección Provincial de Alicante. “De este modo, el servicio se sigue prestando en otras ubicaciones, o por medios telemáticos o telefónicos, garantizado la prestación del servicio a los ciudadanos”, afirman desde el Gobierno.

Las instalaciones de dos plantas que tiene Labora en los Pisos Azules. / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

Evaluación

Por otra parte, trata de esquivar posibles responsabilidades por el estado de las oficinas, y deja claro que es Labora la responsable de evaluar los riesgos generales del edificio, incluyendo condiciones estructurales, instalaciones, accesos, climatización, iluminación, escaleras, salidas de emergencia, etc.; planificar la actividad preventiva derivada de la evaluación, con establecimiento de medidas correctoras, definición de responsables, plazos de ejecución, y seguimiento periódico; gestionar planes de emergencia y evacuación del centro; e informar al SEPE de los riesgos comunes y medidas aplicables, así como mantener mecanismos efectivos de coordinación preventiva. “Labora, por lo tanto, es responsable de asegurar que se cumplen los requisitos de seguridad y salubridad en las oficinas de la provincia, efectuando evaluaciones, planes de prevención, y correcciones. El SEPE colabora mediante su EPD -Empleado Público Designado- y el Servicio de Prevención Nacional, y realiza informes si detecta deficiencias. Sin embargo, la competencia de asegurar el cumplimiento de estos requisitos recae en Labora, no en el SEPE”, se destaca al respecto. Hasta el extremo de que, por si no había quedado claro, se apostilla posteriormente que “el personal del SEPE presta servicios en dichas oficinas con base en el citado traspaso, pero la titularidad y el mantenimiento corresponde íntegramente, en este caso,a la Comunidad Autónoma Valenciana”.

Fondos

En cualquier caso, y pese a que el mantenimiento de las oficinas de empleo “no es competencia del SEPE, sino que la administración responsable es la comunidad autónoma, y es la que gestiona los contratos, importes y duración relativos al mantenimiento de las oficinas”, como se vuelve a resaltar, desde el Gobierno se admite que “el SEPE distribuye fondos a través del programa de modernización de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos que se pueden utilizar por la respectiva Comunidad Autónoma para mejorar, reformar, adaptar oficinas de empleo, si bien su mantenimiento corre a cargo de los fondos asignados en el respectivo traspaso, pero es la respectiva comunidad autónoma la que ejecuta dichos fondos”. Dicho de otro modo, que también es el Consell el que el que debe ejecutar los fondos que pone la Administración central para mejorar las instalaciones. Fondos que, en el caso de la Comunidad Valenciana, y para 2025, ascienden a 7 millones, según los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de mayo de este año.