La Fireta del Camp d’Elx bate récords con más de 60.000 visitantes en sólo dos días

La Fireta del Camp d’Elx 2025 ha cerrado su edición más exitosa con más de 60.000 visitantes en solo dos días, una cifra que duplica la participación registrada en años anteriores y que ha venido acompañada de un récord histórico de ventas y una ocupación expositiva del 100 %. A pesar de las alertas meteorológicas que obligaron a reducir el evento de cuatro a dos jornadas, la feria ha mantenido un gran ambiente durante todo el fin de semana y ha confirmado su papel como motor económico y social del municipio.

Récord de público y ventas en un formato renovado

El edil de Medio Ambiente, José Antonio Román, calificó el balance como “un éxito total”. “Con 60.000 personas visitantes en solo 48 horas podemos darnos más que por satisfechos. Anuncié que íbamos a hacer la mejor Fireta de la historia y lo hemos conseguido”, afirmó. Román destacó que, aunque la programación se concentró en dos días, “han pasado los que pasarían en ocho”, y subrayó la excelente acogida del público en todas las áreas, desde el poblado rural del Camp d’Elx hasta las exhibiciones de doma clásica y las demostraciones artesanales.

Los expositores también se han mostrado muy satisfechos con el nuevo formato. Han elogiado las mejoras en la organización, la visibilidad comercial y la funcionalidad de los espacios, lo que se ha traducido en un incremento notable de las ventas. “Los comercios que al principio estaban más reacios han terminado muy contentos”, apuntó el concejal, quien agradeció la implicación de las asociaciones agrarias y culturales “que han enseñado el campo de Elche a todos los ciudadanos”.

Un momento del concurso de pelar granadas de la Fireta del Camp d'Elx celebrado este fin de semana en Elche / Matías Segarra

Tradición, sostenibilidad y atractivo familiar

El recinto ferial, con 15.000 metros cuadrados de exposición, reunió a empresas de maquinaria agrícola, automoción, productos agroalimentarios, artesanía, restauración, tecnología y entidades socioculturales vinculadas al Camp d’Elx. Entre las actividades más populares destacaron los talleres infantiles, las demostraciones ambientales y las recreaciones de oficios tradicionales, como la cerámica o la tejeduría, que conectaron al público con la esencia rural del municipio.

El edil Román resaltó también el éxito del espectáculo ecuestre y la presencia de animales y burritos que, según dijo, “gustaron mucho y dieron un toque entrañable a la Fireta”. Además, señaló que otros eventos paralelos celebrados en la ciudad, como el Festival Oasis y el partido de la selección española, contribuyeron a aumentar la afluencia de visitantes procedentes de fuera de Elche.

Un referente que seguirá creciendo

La Fireta ha logrado consolidarse como una de las citas más importantes del calendario local, al poner en valor “la identidad rural, la calidad de los productos locales y el compromiso con la sostenibilidad”, en palabras del propio concejal. “Dijimos que iba a ser la mejor Fireta hasta la fecha y lo hemos conseguido pese a la lluvia”, aseguró Román, quien anunció que el Ayuntamiento “ya trabaja en la próxima edición, que seguirá mejorando cifras”.

El éxito de esta edición, según el responsable municipal, “marca un antes y un después” en la historia de la feria. “Esta Fireta ha sido la mejor, pero la del año que viene será aún mejor”, concluyó.