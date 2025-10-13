La Generalitat acelera para presentar productos singulares de artesanía e industria a la nueva figura de protección europea

La Generalitat Valenciana trabaja ya en la identificación y preparación de varios productos singulares de la Comunitat para ser los primeros en acogerse al nuevo sistema de Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de productos de artesanía e industria que gestionará la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) a partir del próximo 1 de diciembre. Así lo anunció la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, durante el acto de inicio de la cosecha de la Granada Mollar de Elche, en el que participó como padrino el director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão.

Protección para creaciones no agroalimentarias

Cano destacó que la Generalitat ha acelerado los trabajos para que los primeros productos autonómicos —en sectores como la cerámica, el textil, el calzado o la joyería— puedan acceder cuanto antes a esta nueva protección comunitaria, que permitirá a los productores registrar creaciones no agroalimentarias bajo el mismo modelo de excelencia que las denominaciones de origen tradicionales. La Conselleria, explicó, “ya está en contacto con asociaciones y sectores industriales y artesanos para acompañarlos en el proceso de certificación y reconocimiento europeo”.

El sistema, impulsado por la Unión Europea, busca otorgar protección legal y reconocimiento internacional a los productos cuya calidad y reputación están vinculadas a un origen geográfico concreto. Hasta ahora, las IGP se aplicaban exclusivamente al ámbito agroalimentario; con esta ampliación, la EUIPO, con sede en Alicante, será responsable de coordinar y garantizar la protección de los productos artesanos e industriales en todo el territorio europeo.

Primer corte de granada mollar de Elche esta mañana, del que ha sido protagonista el director ejecutivo de la EUIPO / Áxel Álvarez

Fomentar las tradiciones locales

Durante su intervención, João Negrão subrayó que esta medida “abre una nueva etapa para la valorización del conocimiento local, la tradición y la innovación en la industria europea”, y confió en que la Comunitat Valenciana “juegue un papel protagonista en este nuevo marco de protección gracias a la calidad y singularidad de sus productos”.

Cano coincidió en la importancia estratégica de esta oportunidad y reafirmó el compromiso del Consell con la defensa y promoción de las señas de identidad productivas de la Comunitat: “Creemos en la excelencia de nuestros sectores y en su proyección internacional. Las IGP artesanas e industriales serán una herramienta decisiva para reforzar nuestra competitividad y vincular la tradición con el futuro”.

El encuentro, que sirvió además para celebrar el inicio de la campaña de la Granada Mollar de Elche, puso de manifiesto el papel de la EUIPO como aliado clave en la protección de la propiedad intelectual y de la identidad territorial europea, y la voluntad de la Generalitat de situar a la Comunitat Valenciana a la vanguardia en la implantación de este nuevo marco de reconocimiento europeo.