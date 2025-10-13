El Hotel Huerto del Cura incluye el arte dulce de Fran Segura en su propuesta gastronómica: desayuno by Segura
La colaboración entre el reconocido pastelero y el hotel ilicitano eleva la experiencia matinal con un desayuno VIP que celebra el producto de km 0 y la excelencia culinaria
¿Estás pensando en hacer una escapada rodeado de naturaleza para desconectar y disfrutar? El Hotel Huerto del Cura, un verdadero oasis ubicado en el Palmeral de Elche, es el lugar perfecto para ello. Cuenta con una cuidada oferta de bienestar, las mejores instalaciones y servicios en un entorno privilegiado, excelente trato al cliente y una oferta gastronómica de altura a la que se suma ahora una propuesta que promete marcar la diferencia: un desayuno VIP diseñado por el maestro pastelero Fran Segura, uno de los grandes referentes de la alta repostería europea.
Reconocido con premios como el Mejor Postre de España (2013), la Medalla de Plata en la Copa del Mundo de Pastelería (2022) y el galardón a una de las tres mejores tartas de chocolate del mundo (2024), Segura se une al emblemático hotel ilicitano para elevar la experiencia gastronómica del desayuno a un nivel de excelencia e innovación nunca visto.
Una vivencia para despertar los sentidos
Con esta alianza, el Hotel Huerto del Cura refuerza su compromiso con la gastronomía como pilar esencial de su oferta. La incorporación de Segura permitirá crear un desayuno de autor que combina creatividad, técnica y producto local, apostando por ingredientes de kilómetro cero y por una presentación que convierte la primera comida del día en una experiencia sensorial.
El maestro pastelero aportará su sello personal, fruto de años de investigación y de una profunda conexión con su tierra natal. “Mi reto es aportar creatividad y técnica para que el desayuno del Hotel Huerto del Cura se convierta en una experiencia memorable. Hemos apostado por sabores reconocibles de la tierra, trabajados con un enfoque innovador y de excelencia”, explica Segura.
El nuevo desayuno de Fran Segura, estructurado en tres actos, reúne elaboraciones dulces y saladas de esencia mediterránea: fruta fresca, panes artesanos, repostería fina y quesos y embutidos selectos, además de propuestas que reinterpretan la tradición ilicitana desde una mirada contemporánea.
El desayuno, una experiencia donde lo cotidiano se vuelve extraordinario
El desayuno VIP se servirá con servicio en mesa, tanto en la sala de desayunos del hotel como en la terraza junto a la piscina, donde podrás disfrutar de un ambiente exclusivo y relajante, rodeado de vegetación. Estará disponible entre semana de 07:00 a 10:00 horas y fines de semana de 08:00 a 10:30 horas, por 25 euros por persona, y podrá disfrutarse tanto por los huéspedes del hotel como por locales y visitantes que deseen vivir una experiencia culinaria única en toda la ciudad.
Las reservas ya pueden realizarse a través de la web oficial del Hotel Huerto del Cura.
Gastronomía, territorio y excelencia
Para Ana Mayor, vicepresidenta de Port Hotels, esta colaboración llega en un momento clave de la estrategia del grupo, que apuesta por la gastronomía como elemento diferenciador dentro de su modelo de hospitalidad. “La gastronomía en el Hotel Huerto del Cura juega un papel fundamental y es uno de nuestros grandes diferenciales, más allá de nuestra ubicación privilegiada en el palmeral más grande de Europa. Esta alianza con Fran llega en un momento clave de nuestra estrategia empresarial, en el que estamos elevando toda la experiencia del cliente en el hotel, y el desayuno es uno de los hitos más significativos en la experiencia del cliente", afirma Mayor.
La unión entre el Hotel Huerto del Cura y Fran Segura simboliza la conexión entre hostelería, territorio y talento local. Ambos comparten una misma filosofía basada en la excelencia, la sostenibilidad y el respeto por el producto, valores que refuerzan la identidad mediterránea de la marca, y que casan a la perfección.
El Huerto del Cura, rodeado de historia y naturaleza, ha sido siempre un emblema ilicitano. Con la incorporación de este nuevo desayuno de autor, el hotel reafirma su papel como referente en gastronomía, cultura y bienestar dentro de la Comunidad Valenciana. Con esta iniciativa, continúa evolucionando sin perder su esencia: ofrecer un espacio donde la calma, el buen gusto y la excelencia se encuentran bajo el Palmeral de Elche.
Sobre Port Hotels
Port Hotels es una cadena hotelera de la Comunidad Valenciana con 11 establecimientos en Benidorm, Elche, Valencia, Alicante, Dénia y Calpe. La compañía dispone de 1.925 habitaciones, cerca de 4.000 plazas hoteleras y un equipo de más de 800 profesionales. Además, cuenta con cinco restaurantes y más de 20 espacios para eventos sociales y corporativos, consolidándose como un grupo de referencia por su apuesta por la sostenibilidad, la innovación y la excelencia en el servicio.
Ubicación y contacto
Email: huertodelcura@porthotels.es
Teléfono: 966 610 011
Haz la reserva de tu desayuno by Fran Segura aquí
