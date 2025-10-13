Optimismo contenido en el primer corte de granada mollar de Elche: lluvias perjudiciales tras frenar la plaga de trips

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Granada Mollar de Elche inauguraba este lunes su campaña 2025/2026 con un acto simbólico en la finca experimental ecológica de Innovation Labo, en la pedanía ilicitana de Santa Ana, donde el director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), João Negrão, realizó el corte de la primera granada de la temporada. La jornada, marcada por la ilusión y la prudencia, llega tras un año complicado en el que el sector ha logrado hacer frente al trips (Scirtothris aurantii), una plaga que afectó gravemente a la producción anterior y que en esta ocasión ha podido ser controlada. Los responsables de la DOP mostraban su alegría por este hecho pero también contenían su optimismo ante los perjuicios que están causando las lluvias de los últimos días, retrasando la cosecha y provocando algunos daños en el fruto.

El director ejecutivo de la EUIPO fue el encargado del primer corte de la DOP Granada Mollar de Elche / Áxel Álvarez

Al margen de ello, para el presidente del Consejo Regulador, Francisco Oliva, inaugurar la temporada junto al responsable de la EUIPO “es un privilegio porque se trata de una institución clave para proteger las figuras de calidad diferenciada frente a imitaciones o usos indebidos”.

La EUIPO defiende la autenticidad y el valor del origen

Negrão, que actuó como padrino del inicio de la campaña, subrayó el valor simbólico del evento asegurando que "simboliza el inicio de la cosecha no solo es una celebración de la fruta, sino también un recordatorio del valor de trabajar juntos para honrar la tradición, abrazar la innovación y proteger lo que hace que esta región sea única. Es un honor poder apadrinar esta campaña y estar al lado de la DOP Granada Mollar de Elche en su compromiso con la excelencia y la autenticidad”.

Una delegación de científicos de Japó visitó la finca situada en la partida de Elche de Santa Ana para conocer de primera mano cómo es el cultivo de granada mollar / Áxel Álvarez

El responsable europeo añadió que “las DOP e IGP (Indicación Geográfica Protegida) identifican un producto como auténtico, moldeado por su origen, su gente y su historia. En la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, con sede a pocos kilómetros de aquí, nos enorgullece apoyar este sistema que protege y promueve la calidad diferenciada. Trabajamos cada día para ayudar a las empresas y comunidades locales a aprovechar todo el valor de los derechos de propiedad intelectual”.

Expectativas moderadas y efectos del clima

Durante el acto, Oliva hizo balance del arranque de la campaña, destacando el “homenaje al territorio, al esfuerzo de los agricultores y el valor de la calidad”. A su juicio, “la granada mollar de Elche es mucho más que una fruta: es origen, sabiduría, compromiso, calidad, vanguardia e internacionalización. Estos valores nos definen, nos distinguen y nos hacen únicos”.

En cuanto a la producción, el presidente de la DOP reconoció que el inicio llega con optimismo, pero también con cautela. “Estábamos muy contentos porque se ha combatido con eficacia la plaga de trips que nos causó tantos problemas el año pasado, pero la climatología nos ha puesto a prueba una vez más”, explicó. “Las lluvias de septiembre nos permitieron tener una granada con más calibre y de buena calidad, pero las más recientes no han llegado en el mejor momento. Este episodio reciente retrasa la recolección que ya estaba en marcha, la piel de la granada puede envejecer y algunas frutas podrían abrirse por exceso de agua”.

Momento del primer corte de granada mollar de la campaña 2025 en Elche / Áxel Álvarez

En condiciones normales, la DOP esperaba unas 40.000 toneladas, con un 20 % menos de producción en fresco por las manchas solares del verano. “Ahora todavía es pronto para saber cómo pueden afectar las lluvias de estos días, pero ojalá que sean pocos los daños y que tengamos una buena campaña tal y como se preveía”, añadió.

Innovación con sello ilicitano

El acto sirvió además para conocer el trabajo que desarrolla Innovation Labo, una empresa spin-off de la Universidad Miguel Hernández (UMH) vinculada al Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDIBE). La firma se centra en la producción de ingredientes alimentarios y cosméticos de alto valor añadido mediante el cultivo ecológico y el uso de especies microbianas autóctonas.

El vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la UMH, Vicente Micol, explicó que de las 16 hectáreas de la finca, seis se dedican al cultivo de granada, con protagonismo especial para la variedad mollar de Elche “debido a sus excelentes propiedades para la salud, su carácter local y ecológico, y la posibilidad de avanzar hacia un modelo de economía circular con productos de proximidad”.

Micol detalló que Innovation Labo “está desarrollando un extracto de granada obtenido mediante técnicas exclusivas de fermentación, extracción y encapsulación”. En estos proyectos, “la granada mollar de Elche es la base principal, ya que se aprovecha de forma integral el fruto —zumo, piel, semillas y pulpa— para obtener complementos alimenticios y cosméticos destinados al mercado europeo y japonés”.

Responsables políticos, el director de la DOP Granada Mollar de Elche y el rector de la UMH aplauden el primer corte realizado por el director ejecutivo de la EUIPO / Áxel Álvarez

De hecho, medio centenar de profesionales japoneses, entre científicos, doctores y responsables comerciales, han participado en un viaje científico y comercial organizado por la compañía para conocer las propiedades de la granada ilicitana.

Apoyo institucional al sector agrícola

El presidente de la DOP destacó también el respaldo de las instituciones públicas, como la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Elche, “que nos ayudan a ganar visibilidad e impulsar el consumo”.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, reafirmó el compromiso municipal con el sector agrícola y recordó “la inversión récord (50.000 euros) que ha llevado a cabo el equipo de Gobierno para impulsar la promoción de la DOP”. Añadió que “Elche es una ciudad total, con un potente sector primario que forma parte esencial de nuestra identidad. Desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando inversiones que fortalezcan el campo, mejoren su competitividad y garanticen el futuro de una producción que es motivo de orgullo para toda la ciudad”.

Por su parte, el diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos, Carlos Pastor, señaló que “la Granada Mollar de Elche es un ejemplo de cómo la unión, la innovación y el compromiso del sector agrícola permiten que nuestros productos sigan brillando dentro y fuera de nuestra provincia. Desde la Diputación siempre estaremos al lado de quienes trabajan la tierra y defienden nuestras denominaciones de origen como un símbolo de calidad y orgullo alicantino”.

El corte de la primera granada mollar de Elche ha reflejado el optimismo del sector por la campaña de este año / Áxel Álvarez

A continuación tomó la palabra la directora general de Producción Agrícola, María Ángeles Ramón-Llin, que subrayó la importancia del trabajo del Consejo Regulador, que certifica y controla la producción en unas 900 hectáreas distribuidas por 40 municipios de las comarcas del Alacantí, Baix Vinalopó y Vega Baja. Ramón Gin felicitó a los agricultores y a las instituciones locales por su esfuerzo y recordó que el inicio de campaña llega con “buenas expectativas” y un fruto “de gran calibre y presencia”, aunque con cierta incertidumbre por las lluvias recientes.

La responsable autonómica resaltó también el control logrado sobre la plaga del trips, gracias a la colaboración entre la Conselleria, el IVIA, la Universidad y el Consejo Regulador, que ha permitido minimizar su impacto. Aun así, alertó sobre los riesgos de las enfermedades vegetales y la competencia desleal derivada de la entrada de productos extranjeros con tratamientos no permitidos en España. Ramón Gin reivindicó el peso económico y social del cultivo, generador de empleo y motor exportador, y calificó la granada mollar como un “producto emblemático” que combina tradición agrícola, identidad cultural y excelencia. Concluyó reafirmando el compromiso de la Generalitat y de la Conselleria de Agricultura con las marcas de calidad agraria de la provincia, de las que —dijo— “nos sentimos muy orgullosos”.

También intervino la consellera de Innovación y Turismo, Marián Cano, quien destacó que “la Granada Mollar de Elche representa la unión entre tradición, innovación y excelencia; tres valores que definen la fuerza del sector agroalimentario valenciano y su proyección internacional. Desde la Conselleria seguiremos al lado de nuestras denominaciones de origen, apoyando el trabajo de quienes hacen posible que los productos de nuestra tierra sean un referente de calidad, sostenibilidad y orgullo para toda la Comunitat Valenciana”.