Ruz y Mazón avanzan en el convenio para otro edificio en el barrio de San Antón en Elche

La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche han dado un paso decisivo para construir otro edificio en el barrio de San Antón, proyecto que se aceleró en abril a raíz del desalojo de cuatro escaleras de un bloque que terminó vacío y apuntalado, con más de 40 familias realojadas. El acuerdo permitirá aumentar los límites de gasto plurianual y garantizar la financiación de las actuaciones previstas hasta 2028, tal y como solicitó el alcalde, Pablo Ruz. Ahora se está a falta de que el Ministerio de la Vivienda también incluya fondos para el proyecto.

El acuerdo parte de la autorización que ha dado el Consell a la ampliación de los límites de gasto plurianual para asumir los compromisos financieros necesarios con cargo a la línea de subvención S2005, que afronta las “Actuaciones de regeneración urbana en el barrio de San Antón de Elche”, integrada en el programa presupuestario “Vivienda y calidad e innovación en la construcción”, dependiente de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana supone un refuerzo económico clave para que el proyecto pueda desarrollarse sin retrasos y con la seguridad jurídica necesaria para ejecutar las obras en los plazos previstos. De este modo, los fondos llegarán de la siguiente forma: 2025: 500.000 euros, 2026: 500.000 euros, 2027: 1.000.000 euros y 2028: 500.000 euros, una inversión que se distribuirá de manera escalonada para acompasar el ritmo de ejecución de las obras y actuaciones sociales asociadas al plan. La Generalitat ha tenido que modificar los límites de gasto a la realidad del proyecto, sustituyendo los anteriores de 350.000, 300.000 y 250.000 euros, respectivamente. Esta ampliación garantiza la cobertura presupuestaria necesaria para firmar el convenio con el Ayuntamiento de Elche durante el ejercicio 2025 y facilitar la tramitación administrativa del plan de regeneración.

Un policía habla con una vecina el pasado mes de abril en San Antón / Áxel Álvarez

Un barrio degradado

El barrio de San Antón arrastra desde hace décadas un profundo deterioro urbanístico y social. Las viviendas, levantadas en los años 60, presentan graves deficiencias estructurales y un notable envejecimiento, mientras que el entorno urbano muestra signos evidentes de regresión. Este mes se ha anunciado el primero de los derribos de bloques ya vacíos por su mal estado de conservación.

El acuerdo subraya que esta situación está provocando “un progresivo y notable deterioro” en el barrio, razón por la cual la Generalitat considera prioritaria la intervención. El programa de regeneración urbana busca revertir esa tendencia, mejorar la calidad de las edificaciones, dotar de nuevos servicios y equipamientos a la zona, y favorecer la cohesión social mediante políticas de vivienda y participación vecinal. La Generalitat, a través de la Conselleria de Vivienda, y el Ayuntamiento de Elche han diseñado un plan integral que combina la rehabilitación física del entorno con actuaciones de carácter social, apostando por un modelo de ciudad más sostenible, inclusiva y moderna.

Regeneración

Elche viene desarrollando desde hace años diferentes fases del Plan de Regeneración del Barrio de San Antón, un ambicioso proyecto de sustitución de los antiguos bloques de viviendas por nuevas edificaciones modernas y eficientes. Las actuaciones incluyen la construcción de nuevas promociones de viviendas, la urbanización de calles y plazas, la mejora de la accesibilidad, y la creación de espacios públicos que favorezcan la convivencia y la integración.

Una vista de bloques del barrio de San Antón, en Elche / Áxel Álvarez

700 familias pendientes

La nueva aportación de la Generalitat permitirá acelerar la ejecución de y garantizar la continuidad del proceso, considerado estratégico tanto por el consistorio ilicitano como por el Gobierno autonómico. Ahora bien, si no hay más fondos hasta 2029, el proceso se paralizará con más de 700 familias pendientes aún de abandonar los antiguos bloques.

Desde la Conselleria de Vivienda se subraya que este tipo de proyectos no solo transforman físicamente los barrios, sino que revalorizan el tejido social y fomentan nuevas oportunidades de empleo y cohesión comunitaria. Por su parte, el Ayuntamiento de Elche considera que el respaldo económico de la Generalitat es “imprescindible” para culminar con éxito la renovación total del barrio.