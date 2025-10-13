Sanidad borra el nombre del socialista Ernest Lluch del centro de salud de Travalón en Elche

La Conselleria de Sanidad ha decidido eliminar el nombre de Ernest Lluch del futuro centro de salud de Travalón en Elche, que se encuentra actualmente en obras. El proyecto, impulsado en la fase final del anterior Consell y cuyas obras se iniciaron ya con el PP el pasado abril, incluía como ‘apellido’ la referencia al histórico dirigente socialista, pero la nueva denominación será simplemente Centro de Salud Travalón. Según han confirmado a este periódico fuentes de la administración autonómica, el cambio responde a un criterio de unificación por el que los centros sanitarios adoptan únicamente el nombre de su calle, barrio o zona geográfica.

Infografía del futuro centro de salud del Travalón en Elche / INFORMACIÓN

Fuentes del departamento de Sanidad explican que “se ha acordado que los nombres de centros de salud o centros hospitalarios estén relacionados con su ubicación, entorno —barrios, zonas o calles— para facilitar la identificación a los ciudadanos”. Añaden que “no es un criterio de ahora, sino de siempre”, y que “la finalidad de este criterio, que no es nuevo, es facilitar a los usuarios la identificación de los centros con su ubicación en calles o zonas que todos conocen”. En este sentido, insisten en que “el criterio no se ha inventado ahora” y recuerdan que “todos los centros de salud llevan el nombre de su calle o barrio, su ubicación”.

Reacción del PSOE de Elche

La decisión ha provocado una enérgica respuesta del PSOE de Elche, cuyo portavoz municipal, Héctor Díez, ha lamentado la supresión. “Dar el nombre de Ernest Lluch al centro de salud de Altabix-Travalón es un reconocimiento justo. En primer lugar, Ernest Lluch es el impulsor de la sanidad pública universal en este país, firme defensor de los valores democráticos y de la libertad, y asesinado por la banda terrorista ETA. Nos gustaría saber cuál o cuáles de estas cuestiones molestan a Ruth y Mazón para quitarle el nombre al centro de salud”, afirmó.

El edil socialista criticó además el argumento de la Conselleria para justificar el cambio: “Alegar que darle este nombre impide a la ciudadanía saber dónde está el centro de salud es tratarlos de ignorantes, porque que yo sepa todo el mundo acaba sabiendo dónde está el centro de salud San Fermín, el centro de salud Dr. Sapena o el Hospital del Vinalopó Dr. Mas Magro”.

“Más centrados en la polémica que en la gestión”

Díez acusó al Partido Popular de “estar más centrados en la polémica, en la política reaccionaria que en la gestión”. Añadió que “el Partido Socialista lo que pide es que se mantenga el nombre de Ernest Lluch para el centro de salud Travalón y que además se centren en la gestión”.

Visita del presidente de la Generalitat y del conseller de Sanidad a las obras del centro de salud del Travalón en Elche / Áxel Álvarez

El portavoz socialista aprovechó para recordar que “la ciudadanía está harta de tener que esperar veinte días para el médico de cabecera y meses para una prueba de diagnóstico o para el especialista”. A su juicio, eliminar el nombre del exministro “no mejora la atención sanitaria, pero sí demuestra una falta de respeto hacia la historia democrática y hacia quien dedicó su vida a construir la sanidad pública que hoy todos defendemos”.

También desaparece del complejo sanitario del Campanar

La supresión del nombre del exministro socialista no se limita a Elche. La Conselleria también ha eliminado la referencia a Ernest Lluch del Complejo Sanitario de Campanar en Valencia, donde se ubicaba el antiguo Hospital La Fe. En este caso, no se trataba de sustituir un nombre existente, sino de complementarlo a modo de homenaje dentro de una infraestructura pública emblemática. La iniciativa recordaba al economista catalán asesinado por ETA en 2000, que fue ministro de Sanidad y principal impulsor del sistema público y universal en España.

En el pasado, otras administraciones optaron por conservar denominaciones combinadas en honor a personalidades destacadas, como la estación de tren Valencia Joaquín Sorolla o el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En la pasada legislatura, por citar un ejemplo, el entonces president Ximo Puig impulsó el cambio de nombre de la estación de metro Facultats, próxima al lugar donde fue asesinado el político valenciano conservador Manuel Broseta. El dirigente socialista argumentó entonces que lo hacía por “decencia democrática”. Desde 2022, la parada se denomina Facultats-Manuel Broseta y cuenta con un panel informativo que mantiene viva la memoria del jurista.