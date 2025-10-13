El sueldo de los políticos, las sobrinas bien dotadas y las sillas pijas en el pleno de Elche

PSOE, Compromís y PP entablaron en el pleno una vez más un curioso debate que no venía a cuenta: ¿deben trabajar gratis los políticos?. Fue a raíz de una intervención del edil Francisco Soler sobre los impuestos: "queremos bajarlos porque muchas veces se sacan de ese canasto común de gastos que no se deberían hacer. Por ejemplo, pagar a los políticos, no deberíamos cobrar, pero a los señores a los que se les arregla una calle hay que cobrarles porque se les mejora la vida”. La frase reavivó uno de esos debates de fondo, que mejor no tocar, sobre la profesionalización en la política. Porque le correspondía el turno, le contestó la portavoz de Compromís, Esther Díez, asegurando que se había "empantanado" y añadiendo: "La gente normal, que no tenemos un gran patrimonio, que no venimos de familias ricas, necesitamos un sueldo digno para vivir, también en la política. Así que, señor Soler, haga usted una pensada a ver si entonces la gente normal dejaría de poder acceder a estos puestos de representación y le recordó que los impuestos, "también pagan esas sillas pijas de este salón de plenos, farolas ornamentales o un millón en asesores. Coincido con usted, señor Soler, que a veces se recauda para invertirlo mal.”

Siguió con el debate la socialista Patricia Macià: "Ha dicho usted que no deberíamos cobrar. ¿Es que va a renunciar a todo su sueldo? ¿Va a renunciar? Renunció al 25 %, ¿va a renunciar al 75 %?, y la señora Rodil, ¿va a renunciar al dinero que está cobrando del Ayuntamiento? Es una pregunta que le lanzo y espero que me responda. Y, ¡vamos si le respondió Soler!: "Mire, si usted renuncia, yo renuncio ya al 100 %. Usted no me quiere entender. Pero esas bravuconadas... Yo no he dicho eso. Usted no me ha querido entender, pero me vale. Si usted renuncia, yo renuncio ya. Hoy mismo". Y, con el reto flotando en el aire, la puntilla la puso la portavoz de Vox, Aurora Rodil: “Aquí se reconoció varias cosas muy preocupantes. La señora Esther (Díez) reconoció que vive de la política. O sea, que hay que pagar un sueldo digno a los políticos para que vivan de la política. También se puede trabajar, yo estoy haciendo política y creo que bastante bien, tengo una concejalía muy eficiente y estoy trabajando, yo no vivo solo de la política. No hace falta que nos paguen un sueldo alto, podemos vivir de nuestro trabajo".

El alcalde de Elche, que no intervino en el pleno, sale con cara de satisfacción de la sesión / Áxel Álvarez

Zascas y otras descalificaciones

Pero el pleno de Elche dejó un ramillete de frases y descalificaciones que demostró la fijación de Rodil con los socialistas y Pedro Sánchez. Aquí un ejemplo: "La corrupta casta política necesita de muchas lechugas, soles y miles de chistorras para pagar sus vicios, sus despilfarros, sus vidas indecentes, con infinidad de sobrinas bien dotadas. Ahí es donde se van nuestros impuestos". No fue la única porque dejó esta perla: "No se dejen engañar, esta es una causa injusta, pero tiene dueño, que es el peor presidente que padeció España en toda su historia. La marioneta del amigo de las narcodictaduras Zapatero, el jefe de la Cosa Nostra, el señor de la banda del Peugeot" y, en esta ocasión también tuvo una referencia, para sus socios de PP, aunque fuera de refilón, al recordar que la tasa de la basura sigue directrices de la Unión Europea, pues dijo: "bajo el yugo de sus intereses económicos corruptos y su ecologismo radical pretenden aplicar un lema que es inmoral en sí mismo, el que ensucia paga. Como si la vida humana fuera un factor tóxico para la naturaleza que debe ser castigado. De este lema se desprende que una familia numerosa, que es un gran bien social, con muchos hijos, que ensucia más que un individuo solo, que es lo que quiere la Europa de Von der Leyen y de los partidos aquí presentes. Un individuo solo, una pareja sin hijos, ensucia menos; por lo tanto, tenemos que castigar con impuestos a la familia numerosa". También tuvo algunas palabras para la migración: "Debido a las políticas migratorias irresponsables, los servicios públicos cada vez son más deficientes, más masificados y el Estado hoy no nos asegura ni un buen servicio de salud ni una buena educación ni seguridad ni justicia".

Políticas cortoplacistas

Esther Díez le dedicó al PP y a Ruz buena parte de sus críticas con estas perlas: "Las derechas han abandonado esas políticas hace mucho tiempo por políticas efectistas y cortoplacistas. Les gusta seguir sumergidos en el ruido. Lo fácil era llegar ahí, pero lo difícil, señor Ruz es durante cuatro años mantener la honestidad y la rigurosidad y eso hace mucho que ustedes lo han abandonado".

Héctor Diez y Esther Díez, en un momento del pleno / Áxel Álvarez

"Ocultaron sus informes"

Mientras que Macià tuvo para repartir a los dos socios de gobierno, "el recibo del agua ha subido un 9 %. Una subida que, por cierto, no verán ni en las redes sociales del PP ni Vox (...). Decían que habían amortiguado la tasa de basura, lo vendían como un logro. Se presentaron como los alumnos más listos de la clase, pero haciendo trampas. El alcalde y la portavoz de Vox ocultaron lo que ellos mismos habían aprobado en los informes (...) Les ha entrado una ansia legalista. ¿Es que se han dado cuenta de que les hace falta cash?.¿Cómo consiguen 9 millones de euros de golpe y porrazo? Pues claro, ahí está. La malvada tasa de la basura. Qué mala es, pero qué bien les ha venido, ¿eh? (...) Estrangulan los bolsillos de los ciudadanos con tal de conseguir esos euros que el alcalde a la par que su querido socio necesita. Todo por la patria, señora Rodil o por seguir dándole la píldora, adorándole la píldora a un alcalde que quiere robarle sus votantes (...).¿No se dan cuenta que uno ya no puede confiar con ustedes? Hoy nos dicen una cosa y mañana la contraria. Son ustedes como una montaña rusa, marean, mienten y no se despeinan (...) Ustedes ven las casas, el agua y la basura, haciendo pagar más a las personas que viven en calles de menor categoría. Reciben una lluvia de millones del Estado. De eso no se queja señora Rodil. De eso no se queja".

Aurora Rodil abandona el pleno delante de Loli Serna y Celia Lastra / Áxel Álvarez

Café, comida y viaje

Soler, que era el protagonista del pleno, tampoco perdió su oportunidad para dejar alguna frase impagable a cuenta del IBI, "se ha bajado un 5 % desde que está este gobierno municipal en un recibo medio, ya tenemos 20-25 euros (en el mandato). El café se ha convertido ya en una comida y nos queda un año y pico. Vamos a ver si nos vamos de viaje". Y sorprendió a todo el mundo asegurando que subiendo hasta un 100 % la basura, gracias a sus bonificaciones, se iban a pagar incluso menos: "Realmente la tasa de basura este año baja respecto a lo que teníamos previsto porque no habrá que subir más de lo que aplicamos aquí y con estas rebajas, se quedará en el 50 % como mucho".