Vía libre al aumento de la basura de 109,28 a 154,92 euros al año y a la reducción de un 2 % del IBI en Elche

El pleno suspendido el viernes por la emergencia climática que generó la dana se celebró esta mañana del lunes y, como era previsible, resuelto en una hora y sin acuerdo unánime por todos los grupos. No la hubo ni a la hora de aprobar la reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un 2 %, que solo votó el equipo de gobierno (que en tres años ha bajado un 5 % el recibo) porque la oposición se abstuvo, pese a que suponía una reducción de la presión fiscal en la vivienda; ni en el aumento de la tasa de basura a partir de 2026, entre 50 y 80 euros anuales, que contó con el respaldo de Vox y PP, que están en contra de la medida que les viene impuesta, la abstención del PSOE, cuando es una ley que promueve el gobierno socialista, y el rechazo de Compromís, pese a que la normativa promueva más reciclaje y que pague más quien más contamina. Al final pareció un pleno, en algunos aspectos, de papeles cambiados.

El concejal Soler, en un gesto airado en su tercera intervención en el pleno de Elche / Áxel Álvarez

El edil de Hacienda, Francisco Soler, desgranó en su primera intervención los mismos argumentos dados a conocer hace una semana en una comparecencia junto al alcalde, Pablo Ruz, quien no intervino en la sesión. Así destacó la bajada del 2 % del IBI, añadiendo que el compromiso del gobierno municipal para todo el mandato fue el de sumar un descenso del 5 % del IBI, lo que se ha logrado en tres años. El concejal explicó que el único IBI que baja es el urbano porque el rústico ya está en el mínimo tipo impositivo y se centró en hablar de la subida por "imperativo legal" del Gobierno de la tasa por la recogida y eliminación de la basura. Ahora bien, aseguró que partir en dos el recibo del agua, donde hasta 2024 se incluía el de la basura, "redundará en una mejor gestión, facilidad, control y una más justa tributación".

Subida gradual

Soler trató de justificar el tener que repercutir el año próximo todo el aumento, en vez de hacerlo de forma gradual, como se aprobó para 2025, lo que supuso un aumento de un "25 % de la subida aplicable hasta llegar al coste total. Es imprescindible dejar muy claro que este gobierno municipal en ningún momento ha cambiado la opinión respecto a lo que ya manifestamos el año pasado. La ley 7/2022 que regula los residuos establece en lo concerniente a las obligaciones municipales respecto a que sea una tasa no deficitaria, es decir, que se transmita y se repercuta íntegramente a los ciudadanos, que su entrada en funcionamiento fuera máximo a los 3 años de su entrada en vigor. Esto es el 10 de abril de 2025". Justificó que al ser una tasa de padrón y tener que elaborarse con tiempo suficiente para que entrara en vigor a principios de año, "nuestra opinión era que en ese momento aún no había obligatoriedad de ponerla en funcionamiento al 100 %. Y, pensando en el beneficio de nuestros vecinos, aplicamos solo un 25 % de esa subida que la ley nos obligaba. Pasada ya esa fecha y después de varias consultas a los servicios jurídicos y opiniones jurídico-tributarias, no nos queda más remedio que aplicar el 100 % del coste que para el Ayuntamiento supone la recogida y el tratamiento de los residuos". Aunque realmente esto no es así porque se subirá solo ese porcentaje en viviendas de cuarta a sexta categoría, mientras que las de primera solo lo verán incrementado en un 50 % y el resto, entre un 60 y un 80 %.

"Es importante dejar claro que esta decisión actual del gobierno municipal no es más que el fruto, repito, de la obligación que nos impone el Gobierno de la nación. Si por este gobierno municipal fuera se aplicaría como explicamos y propusimos el año pasado", recalcó Soler. Por vez primera el edil dio las cifras que se pagarán, entre los 109,28 euros y los 154,92 anuales para las viviendas. Y para las actividades económicas, excluyendo los edificios de los grandes almacenes que tienen una tarifa al margen de 4.259 euros, oscila entre los 230 y los 1.796 para las industrias. Dicho esto, volvió a reiterar las bonificaciones que se pondrán en marcha para pagar menos, "lo verdaderamente importante de esta ordenanza fiscal que hoy aprobamos aquí es que nuestros vecinos, de forma unilateral, sin necesidad de que nadie se lo apruebe y sin que tengan que hacer ningún trámite administrativo ni presencial ni digital, sin preparar ni presentar un papel ni entrar en sede electrónica alguna, pueden reducir su recibo de la tasa de basura hasta un 50 %. Además, en caso de familias numerosas, de pensionistas y personas en riesgo de exclusión social se puede alcanzar desde este descuento hasta el 60 % de estos recibos que hablábamos antes de apenas 109 euros".

Todas las deducciones, incluidas autónomos y empresas Soler relató cuáles son las reducciones "de oficio se aplicará una reducción sobre la tarifa correspondiente a la vivienda que constituya el domicilio de empadronamiento del sujeto pasivo del 30 % si efectúa aportaciones a puntos limpios, tanto fijos como móviles, al menos una vez al mes durante 12 meses al año y un 20 % si dichas aportaciones a punto limpio se realizan una vez al trimestre durante los cuatro trimestres del año. Adicionalmente, un 5 % de reducción por cada entrega en días diferentes de residuos calificados como peligrosos hasta un máximo del 20 % del importe anual de la tasa. Lo que, acumulado a las anteriores, hace que se pueda llegar a este 50 y 60 % que antes comentaba. Respecto a las actividades económicas, por una parte, se podrá disfrutar de una bonificación del 40 % de la cuota íntegra a todas aquellas actividades de distribución alimentaria y de restauración que tengan establecidos acuerdos con entidades de economía social carentes de ánimo de lucro que supongan reducir de forma significativa los residuos alimentarios. Y por otra parte, y en nuestro afán de ayudar a los pequeños empresarios, sobre todo los autónomos de los pequeños negocios, talleres y comercios, se aplicará una reducción del 25 % de las tarifas previstas para todos aquellos cuyo importe de la cifra de negocios no supere los 60.000 euros. Realmente la tasa de basura este año baja respecto a lo que teníamos previsto porque no habrá que subir más de lo que aplicamos aquí y con estas rebajas, se quedará en el 50 % como mucho. Queremos al ayudar a las personas, lo estamos demostrando y beneficiarlas. Para eso trabajamos y nuevamente para eso queremos aprobar hoy estas ordenanzas.

Rodil, beba agua después de una intervención en el pleno de este lunes en Elche / Áxel Álvarez

Castigo a los que más trabajan

Aurora Rodil, como es habitual, entró poco en justificar la medida y mucho en atacar al Gobierno por medidas como esta, tildándola de "confiscatoria" porque "el IRPF castiga a los que más trabajan y más esfuerzo ponen y desalienta tanto el trabajo como el esfuerzo. Muchos vecinos nos preguntan por qué debemos pagar todos los años por tener una vivienda que es nuestra propiedad y ya hemos pagado impuestos cuando la hemos comprado. No le falta razón. Nos dirán desde esta izquierda que con los impuestos se sostienen los servicios públicos. Pero la realidad es que debido a las políticas migratorias irresponsables, los servicios públicos cada vez son más deficientes, más masificados y el Estado hoy no nos asegura ni un buen servicio de salud, ni una buena educación ni seguridad ni justicia". Añadió que el modelo socialista "se caracteriza por un afán recaudatorio voraz. Y se preguntarán ustedes, ¿para qué quieren recaudar tanto si no mejoran los servicios públicos?. La corrupta casta política necesita de muchas lechugas, soles y miles de chistorras para pagar sus vicios, sus despilfarros, sus vidas indecentes, con infinidad de sobrinas bien dotadas. Este, ahí es donde se van nuestros impuestos". Añadió que "nosotros seguiremos creyendo en el ciudadano, en la cultura del esfuerzo y así como cumplimos seguiremos cumpliendo con la palabra dada para que la presión fiscal cada vez sea una carga menor sobre nuestros vecinos". La edil negó que la tasa venga aprobada por Bruselas, donde gobiernan los conservadores, "la izquierda engaña a la gente diciendo públicamente y sin despeinarse que la tasa impuesta es por el gobierno de PP-Vox. Sabemos que es una mentira, aunque se diga mil veces no se convierte en verdad y también sabemos que la mentira es el rango distintivo del PSOE. Su jefe supremo es el gran mentiroso y sus cargos políticos locales no se quedan en la tasa de residuos. Tiene un origen (la tasa) efectivamente en directrices de la Unión Europea, que bajo el yugo de sus intereses económicos corruptos y su ecologismo radical pretenden aplicar un lema que es inmoral en sí mismo, el que ensucia apaga. Como si la vida humana fuera un factor tóxico para la naturaleza que debe ser castigado. De este lema se desprende, por ejemplo, que una familia numerosa, que es un gran bien social, con muchos hijos, que ensucia más que un individuo solo, que es lo que quiere la Europa de Von der Leyen y de los partidos aquí presentes. Un individuo solo, una pareja sin hijos, ensucia menos, por lo tanto, tenemos que castigar con impuestos a la familia numerosa". Rodil dijo que cada país eligió cómo aplicar la tasa, "casi todos lo hicieron pensando en la gente, excepto el nefasto Pedro Sánchez, que eligió la forma más fácil y perjudicial para los españoles, obligar al tasazo". Y justificó la subida porque "Sánchez impone una fecha límite, que es abril del 25, bajo sanciones legales, tengamos que aumentar la tasa de residuos. Por eso la traemos, aunque es injusta e inmoral y nos la imponen desde arriba". También se refirió a las ayudas que tendrán familias y vulnerables o empresas con las bonificaciones.

Esther Díez se opuso en la sesión a la tasa de la basura / Áxel Álvarez

Los cuatro recibos

La portavoz de Compromís, Esther Díez, tomó la palabra para atacar al gobierno de PP y Vox por la subida de la basura, "vivimos tiempos en los que el discurso fácil se impone a la verdad y eso el PP y VOX lo saben muy bien. Han pasado años en este salón de plenos en la oposición haciendo ese discurso cómodo y ahora lo han querido aplicar también a estos años de gobierno, pero claro cuando a uno le toca gestionar, pues la estrategia hace aguas por todas las partes". La estrategia hace aguas por todas las partes. Yo creo que esta gestión de los impuestos por parte del Partido Popular y Vox lo que hace es ser el mejor ejemplo de esa gran falacia en la que están instalados". La edil se centró en que el lema del gobierno era "bajar impuestos y en realidad lo que están haciendo hoy aquí es subirlos. Los ilicitanos pagan hoy más de lo que pagaban en 2023 con unos datos muy claros en la mano, hablamos de los cuatro recintos más comunes: el IBI, el agua, la tasa de la basura y el impuesto de Circulación. Tomamos como ejemplo a este ilicitano o ilicitana media que tiene una casa, que tiene un coche y que paga además suministro de agua. Haciendo cuentas de recibos medios más o menos, en 2023 todos estos recibos, teniendo en cuenta que el agua podría costar 275 euros, el IBI 385 euros, de vehículos con una baja cilindrada 64 euros, pues todo eso en global en 2023 sumaba 724 euros. ¿Cuánto va a pagar esa misma persona en 2026? Pues va a pagar 886 euros, que son 162 euros. Este es un dato objetivo".

Pasó a acusar al gobierno de "cinco grandes falsedades". La primera, "Pablo Ruiz baja impuestos. Esto es mentira, lo acabamos de explicar, bajan algunos un poquito y otros suben muchísimo. Quiero recordar que han duplicado la deuda municipal. Segunda de las falacias, la tasa de las basuras es solo culpa de Pedro Sánchez, se le ha olvidado al señor Soler en su exposición que la legislación que marca esta ley de economía circular proviene de dos directivas europeas, un espacio que preside Ursula von der Leyen que es miembro, recordemos, del Partido Popular Europeo". Recordó que en la trasposición de la norma a una ley estatal, "el PP no votó en contra" y atacó que Soler justificara que la subida tuviera que hacerse a partir de abril de 2025, "no ha habido ninguna modificación de la ley desde que entró en vigor en 2022. Que eso tenía que entrar en vigor en este ejercicio, ustedes ya lo sabían. Lo sabían incluso el año pasado cuando hicieron una rueda de prensa en la que lo voy a decir claramente, engañaron a los ciudadanos y ciudadanas." Les dijeron que habían encontrado una varita mágica con la que iban a subir un 25 %, que no es poco, la tasa de la basura. Cuando esto lo descubrimos en la oposición, el gobierno municipal dijo que no, que eso no iba a ser así, ¡qué bueno!, que eso lo ponían en los papeles, pero que ya verían si lo hacían o no. Sabían perfectamente que tenían que aplicarlo y no tuvieron la valentía de reconocerlo". La tercera falacia, dijo es "el agua, que dijeron que había subido para financiar las obras para llevar el agua potable hasta pedanías que no disponían de este recurso. Es mentira. El informe aprobado en el Consejo de Administración de Aigües d'Elx decía claramente que las tarifas subían un 9 % por la subida del IPC y para recuperar una parte del fondo de renovación y renovar contadores. No hablaba en ningún momento de estas obras". Díez añadió que la cuarta mentira es que "a pesar de bajar impuestos, llevan a cabo muchas inversiones. Tienen que saber los ilicitanos y las ilicitanas que la mayoría de actuaciones provienen de fondos de otras administraciones. Del Plan Edificant, por ejemplo, que recordemos puso en marcha el gobierno del Botánico, que criticaban mucho, pero que al que se han acogido, aunque como saben no continúa porque tampoco le están reclamando a la General Valenciana las obras que faltaban, que muchos son parte de fondos europeos, 12 millones de euros en movilidad, por ejemplo". Le acusó de perder ayudas solicitadas por el anterior gobierno "buena parte de esas inauguraciones que ha llevado a cabo no son gracias a esa gestión económica, son gracias al trabajo que habíamos hecho en el anterior gobierno progresista y los fondos que habíamos recibido de otras administraciones", que dijo superaban los 60 millones. Y la quinta mentira, añadió es "decir que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas. Lo dicen, pero no hacen. Yo creo que también en esto podríamos tener un debate honesto y que reconocieran que los impuestos son clave para financiar servicios que son básicos y además que los impuestos son la herramienta más poderosa que tienen las administraciones para revertir las desigualdades que hay en el municipio". Dijo que la baja del IBI era insignificativa, "bajar cinco euros de media en el recibo a una persona no le cambian absolutamente nada la vida. Yo creo que de eso ustedes son absolutamente conscientes. Pero detraer 1,1 millones de los ingresos que reciben las arcas públicas va a tener un impacto sobre los servicios y las prestaciones que tenemos todas las personas". Y acusó a Soler sobre el IBI que "lo que hacen es rebajar más dinero a quien más patrimonio tienen, que va en la línea de las derechas, perdonando impuestos a los ricos para que después de eso detraiga la calidad de los servicios públicos al resto de personas". Recordó que durante la época de Mercedes Alonso el IBI subió un 15 % y añadió sobre el aumento de la tasa de basura que "a Soler le toca decir con la boca pequeña que va a subir hasta 80 euros el recibo. Yo creo que están intentando tomarle el pelo a la gente en vez de tratarlos con más respeto. Llevamos dos años y medio y ustedes no saben todavía por dónde van o sí que lo saben. Van por el camino de cobrar más a la gente, de despilfarrar en lo superfluo, de no invertir en aquello que es importante y además escudarse en el engaño. Y la vida de la gente no se soluciona con un reel de Instagram. La vida de la gente se soluciona con políticas serias y con políticas honestas. Esas políticas las derechas las han abandonado hace mucho tiempo por políticas que son efectistas, cortoplacistas, y porque les gusta seguir sumergidos en el ruido. Lo fácil era llegar ahí, pero lo difícil, señor Ruz es durante cuatro años mantener la honestidad y mantener la rigurosidad y eso hace mucho que ustedes lo han abandonado.

Patricia Macià, votando con el grupo socialista en el pleno de hoy por dos veces abstención / Áxel Álvarez

Acción "gastaora"

Y Patricia Macià (PSOE), incidió en intentar volver el discurso de PP y Vox en contra suyo, "Estamos sufriendo las consecuencias de la devastadora acción gastaora que hace este alcalde desde que gobierna. Pablo Ruz ha pasado de pedirnos a los demás bajar los impuestos y tasas un 10 % a subir los servicios públicos esenciales y congelar los impuestos salvo uno. El bolsillo del ciudadano no distingue entre pagar un impuesto o una tasa. Pueden bajar unos euros el IBI, pero si suben, por otro lado, muchos euros, al final el contribuyente paga más. Es una realidad que desde que el PP gobierna con VOX, el arrastre de la grúa ha subido una media de 40 euros. Los atestados policiales, entre 58 y 157 euros. Existe desde hace un año un nuevo pago de 24 euros para la petición de un informe de la policía que no sea por un siniestro vial. El recibo del agua ha subido un 9 %; es decir, una media de 18 euros más que ya estamos pagando. Una subida que, por cierto, no verán ni en las redes sociales del gobierno, ni del Partido Popular, ni de Vox. Y la tasa de basura. Todos los ayuntamientos entendieron la ley rápidamente. Suma la entendió perfectamente, y todos la aplicaron al dedillo. Una normativa europea votada a favor por el PP que debían aplicar los estados miembros como España y que el PP no rechazó. Esta ley debe ser interpretada como el necesario cumplimiento de un principio, la exigencia de que la tasa no debía ser deficitaria y así se aplicó por las administraciones locales, menos aquí".

La socialista atacó al gobierno local por la inaplicación de la misma este año, "este gobierno se inventó el año pasado una serie de argumentos para ir en contra de la ley y del propio informe económico que encargaron a SUMA, ocultando datos de los informes municipales. Es importante recordar cómo se ha tratado la tasa de basura en Elche para ver cómo trata este gobierno a sus ciudadanos. Ruz y la portavoz de VOX salieron en rueda de prensa hace un año asegurando que habían amortiguado la tasa de basura y que solo subiría 17 euros. Lo vendían como un logro. Se presentaron como los alumnos más listos de la clase, pero haciendo trampas. Ocultaron lo que ellos mismos habían aprobado en los informes: que la tasa de basura iba a incrementarse un 132,11 % en cuatro años. Un año después, este gobierno cambia de criterio. Han descubierto la pólvora. La ley es igual a hace un año. Nada ha cambiado. Quien cambia es este gobierno que está dando bandazos. Les ha entrado una ansia legalista. ¿Es que se han dado cuenta de que les hace falta cash?. Dinero contante y sonante. ¿Cómo consiguen 9 millones de euros de golpe y porrazo? Pues claro, ahí está. La malvada tasa de la basura. Qué mala que es. Pero qué bien les ha venido, ¿eh?". Recordó a Aurora Rodil ´cuando hace un año les acusó por este asunto, "ha preferido tragarse las palabras que dijo el año pasado para ahora estrangular los bolsillos de los ciudadanos con tal de conseguir esos euros que el alcalde, a la par que su querido socio necesita. Todo por la patria, señora Rodil o todo por seguir dándole la píldora, adorándole la píldora a un alcalde que quiere robarle sus votantes". Macià recordó que "después de estos bandazos, los ilicitanos van a pagar entre 70 y 80 euros más. Los bares, cafeterías y restaurantes, entre 250 y 652 euros más. Los hoteles, hostales y residencias 310 euros más por estrella. Los locales destinados a talleres, 400 euros más y las fábricas e industrias en general, 1.020 euros más". Añadió que el PSOE propuso el año pasado bonificaciones por reciclar en puntos limpios, "PP y Vox no estaban a favor. ¿No se dan cuenta que uno ya no puede confiar con ustedes? Hoy nos dicen una cosa y mañana la contraria. Son ustedes como una montaña rusa, marean, mienten y no se despeinan". La edil le conminó a bajar impuestos al mínimo, "veremos cómo se resienten las cuentas municipales y los servicios públicos, tanto hablar de los impuestos. Bajar el IBI beneficia a quien más paga, a quien más tiene, van a dejar de recibir más de un millón de euros que podrían destinarse a aumentar las ayudas, se ampliaría el espectro del valor catastral, subiría el importe a unos 200 euros, se podrían mejorar las bases y se llegaría a más personas de clase media trabajadora. Nosotros abogamos por una política redistributiva de los impuestos buscando el principio de equidad o de justicia de gasto público. Ustedes ven las casas, el agua y la basura, haciendo pagar más a las personas que viven en calles de menor categoría. Reciben una lluvia de millones del Estado. De eso no se queja señora Rodil". Recordó que el gobierno "genera déficit. Están inmersos en un plan de ajuste presupuestario. No cumple con la ley gastándose millones de euros del remanente en fiestas, dietas y desplazamientos de los concejales. ¿Qué será lo próximo que nos van a decir? Pagar ese millón de euros para la instalación de farolas o los más de 500.000 euros para instalar las luces de Navidad. ¿Cómo será el próximo préstamo que van a pedir para financiar los proyectos que no han recibido subvenciones europeas por su fracaso? Doce millones de euros perdidos. Eso sí que es hacer historia, señor Ruz, pero de la mala".

Un momento del pleno de este lunes en Elche / INFORMACIÓN

Contraataque de Soler

En su segunda intervención, Soler se defendió de las acusaciones por el aumento del 9 % del agua, "se ha subido porque llevaba años con ustedes gobernando que no se había subido y no se estaba adecuando las cuotas de mantenimiento que había que hacer. Esto es un hecho objetivo. Ustedes están también en las mismas comisiones y están en los mismos consejos donde se explicó esto y se justificó por qué se tenía que aumentar el agua. No es una decisión política de este gobierno, es una consecuencia de las decisiones políticas que ustedes tomaron durante ocho años. Yo sé que a uno le puede doler, pero esto es así". Tildó las cinco falacias de las cuales le acusó Compromís, de "cinco grandes fanfarroneos", asegurando que "ustedes podían dejar una deuda del 13 casi 14 % y este gobierno no puede aumentar en un 13 % lo mismo que ustedes, ¿por qué? . Nosotros no hemos duplicado, la deuda a día de hoy real es de un 13 % no de un 26,% que es la deuda legal". Admitió que la legislación que obliga al recibo de la factura, "claro que viene de Europa, pero a la hora de trasponerlas a nuestro ordenamiento jurídico pueden hacerse de muchas formas. Y desde luego no se hizo de la mejor forma, pensando en las personas. Lo han hecho con un criterio exclusivamente político, alguien sabrá por qué lo ha hecho". Dijo que "la realidad es que el fundamento de la directiva estaba en que se recicle, en que se creen menos residuos y eso precisamente es lo que hemos hecho nosotros con el sistema de bonificaciones. Que ustedes lo propusieron el año pasado, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Saben desde cuándo está la ley? Desde 2022 nadie nos obligaba a esperar hasta a 2025. Si ustedes lo tenían tan claro, si ustedes sabían que había que hacer esto, ¿por qué no lo hicieron? No necesitaban de nadie para esas propuestas que ustedes están diciendo ahora. La realidad es que lo hemos hecho nosotros y, como dicen aquí, lo demás son romanses".

Sobre las críticas a que el IBI vaya a bajar por término medio cinco euros añadió, "se ha bajado un 5 % desde que está este gobierno municipal en un recibo medio, ya tenemos 20-25 euros (en el mandato). El café se ha convertido ya en una comida y nos queda un año y pico. Vamos a ver si nos vamos de viaje". El edil dejó una reflexión interesante sobre los impuestos, "funcionan sí, (son) un capazo común. Ahí va todo y de ahí se tiene que sacar todo. Por eso queremos bajar los impuestos. Porque muchas veces se sacan de ese canasto común gastos que no se deberían de hacer. Por ejemplo, pagar a los políticos, no deberíamos de cobrar, pero a los señores que se les arregla una calle hay que cobrarles porque hemos mejorado su vida". El edil dijo que la subida de la basura era menor de la que se anunció en 2024, "si nosotros íbamos a incrementar un 25 % cada año y resulta que este año ya no tenemos que subir nada más y se aplica un descuento de entre el 50 y el 60 %, la cuenta la puede sacar cualquiera". Ahora bien no contestó a quién se beneficia más de la bajada del IBI, "¿Beneficia a quién más tiene? No lo sé. Lo que sí sé es que en este municipio muchísimos años se ha estado pagando y estamos arreglando. Hay calles que tendrían que estar muy por debajo de la categoría que tienen y están pagando más en cualquier acción tributaria de lo que tendrían que pagar. Eso tampoco se hizo y lo estamos arreglando. Eso sí que es justicia tributaria".

Las sillas "pijas"

En su segunda y última intervención, Esther Díez le recordó al edil que los impuestos no solo pagan servicios, "también pagan esas sillas pijas de este salón de plenos, farolas ornamentales o un millón en asesores. Coincido con usted, señor Soler, que a veces se recauda para invertirlo mal". Y se refirió a la frase de que los políticos no debían cobrar que dijo Soler, "se ha empantanado usted bastante, me parece entrar en el marco de la antipolítica. La gente normal, que no tenemos un gran patrimonio, que no venimos de familias ricas necesitamos un sueldo digno para vivir, también en la política. Así que, señor Soler, haga usted una pensada a ver si entonces la gente normal dejaría de poder acceder a estos puestos de representación". Y se refirió a la reflexión de Rodil sobre el empeoramiento de los servicios públicos,... que si la educación va peor, que si hay menos fondos para políticas sociales. Por eso ya que se apañe el común de los mortales, que los que tienen nunca van a tener problemas cuando se ven situaciones de este tipo y recortes en los servicios públicos, si eso es el definitivo a lo que ustedes defienden". Y cerró añadiendo, "lo cierto es que estamos hablando de que objetivamente ustedes han subido esos impuestos y miren, Pedro Sánchez no ha subido el agua". Lo preocupante es que ustedes han engañado con eso, ustedes también eran miembros del Consejo de Administración de Aigües d'Elx y también conocían la realidad (...). Lo que venimos a destapar en el pleno de hoy es que no han sido capaces de decir que fuera mentira ni uno solo de los datos, ni una sola de las afirmaciones que he hecho porque saben que es absolutamente cierto. Y por eso son ustedes quienes sostienen ese discurso que se aguanta con pinzas y que a la primera bocanada de aire se desmonta, porque es imposible sostener algo que es falso, porque no se le puede prometer cosas a la gente que después es inviable cumplir".

El caballero español

Rodil se despidió justificando la medida del pasado año de retrasar la tasa de basura. "Hicimos todo lo posible para que la gente no sufriera un tasazo como lo hicieron todos nuestros vecinos. Nos dimos un año, la gente lo agradeció. Interpusimos acciones judiciales desde Vox porque creemos que es una medida arbitraria de Pedro Sánchez, pero este año nos dimos en la obligación". Y dio un giro para atacar a la portavoz de Compromís: "aquí se reconoció varias cosas muy preocupantes. La señora Esther (Díez) reconoció que vive de la política. O sea, que hay que pagar un sueldo digno a los políticos para que vivan de la política. También se puede trabajar, yo estoy haciendo política y creo que bastante bien, tengo una concejalía muy eficiente y estoy trabajando, yo no vivo solo de la política. No hace falta que nos paguen un sueldo alto, podemos vivir de nuestro trabajo". Para cerrar atacando a la socialista Macià, "cuando dije que iba a escuchar mentiras del Partido Socialista sin despeinarse ni sonrojarse, me equivoqué un poquito, porque es verdad que no se sonrojó la señora Macià ni un pelo. Yo como médico lo sé y muchos psicólogos también lo saben, de lenguaje no verbal, (Macià) era la mentira personalizada, tenía todos los signos de cuando uno habla con mentira. Eso no se puede esconder. Y mi lenguaje verbal es de verdad. Si Pedro Sánchez nos obliga a esta tasa nos pondrían sanciones económicas y ¿quién nos llevaría a tribunales? Hagamos un acto de adivinación. Pedro Sánchez, no: la señora Macià, a su propio ayuntamiento por no aumentar la tasa de recibo. Sería así, se lo aseguro". Para acabar metiéndose con Héctor Díez, quien no intervino en la sesión, "siempre tan caballero usted, señor, es la imagen del caballero español".

¿Va a renunciar al sueldo señor Soler?

En su segunda intervención, Patricia Macià también entró al juego de Soler con los sueldos de los políticos, "ha dicho usted que no deberíamos cobrar. ¿Es que va a renunciar a todo su sueldo? ¿Va a renunciar? Renunció al 25 %, va a renunciar al 75 % y la señora Rodil, va a renunciar al dinero que está cobrando del Ayuntamiento?. Es una pregunta que le lanzo y espero que me responda, porque aquí hablan tan alegremente de los sueldos políticos que ustedes están cobrando también". La edil tumbó parte de la argumentación de Soler sobre las bonificaciones, "no explican que las reducciones por ser jubilados o pensionistas son por unidad familiar. Si en la unidad familiar hay un jubilado o pensionista, pero otro miembro está trabajando, no hay bonificación. Si hay dos pensionistas, una persona, por ejemplo, con discapacidad y un miembro de esa familia está trabajando, aunque cobre el salario mínimo interprofesional, no recibe bonificación. Ustedes están generando confusión. y nos ha llegado multitud de quejas de jubilados y pensionistas en relación a esta cuestión. Lo digo de forma constructiva para ver si pueden hacer ustedes algo para esta cuestión. No han explicado bien cuál es el procedimiento para obtener reducciones de la tasa de basuras con las aportaciones a los puntos limpios. ¿Hay que enseñar el DNI al personal de la empresa de control de puntos limpios?. ¿esos datos de reciclaje, cómo llegan a los técnicos municipales?. La verdad es que está generando dudas y ustedes no explican cómo hacerlo. No han incluido bonificaciones por familia monoparental, que son importantes. Tampoco tiene bonificaciones las víctimas de violencia de género". Y aseguró que "hablamos de bonificaciones, pero luego no resuelven los expedientes y los tienen paralizados. El Partido Socialista denunció que había más de 3000 expedientes sin resolver de las bonificaciones de la basura y otros tantos de sanciones y multas. El concejal de Hacienda lo negó y dijo que había algún problema puntual y que no había tenido ninguna queja de expedientes paralizados, no sé de dónde se han sacado eso. Después de varios escritos y una denuncia al Síndic de Greuges, el señor Soler cinco meses después ha contestado a los escritos de esta bancada dándonos la razón. Existen 3.149 expedientes de bonificaciones de 2025 de la tasa de basura pendientes de tramitar y 2.647 expedientes de cambio de titularidad para el cobro de la tasa sin tramitar. Y el señor concejal de Hacienda, mientras, poniendo en duda los datos, ocultando la verdad.¿Han anulado los recibos hasta que se resuelvan las bonificaciones?. Han sido muy torpes en la gestión de esta tasa y tienen en el TSJ un contencioso que ha metido un ciudadano por no aplicar la ley en 2025. Han tenido que traer dos veces, dos veces la casa de basura al pleno y han tenido que recular y cambiar de criterio y de opinión, quedando en ridículo su credibilidad. Y no han priorizado el dinero en personal para llevar a los técnicos necesarios al departamento de Tributaria y de Rentas para resolver las bonificaciones. Da la sensación cada vez más arraigada en la ciudadanía de que van sin rumbo, a salto de mata, sin planificación y a golpe de ocurrencias".

Soler se mostró muy enfadado en la tercera y última intervención, que cerró el debate y acusó a la oposición de no preguntar en la comisión, "que apenas duró 15 minutos" y obligarlo a hacerlo en el pleno, en el que tiene "dos minutos para contestar", refiriéndose al tema de los expedientes por resolver que había dicho Macià. "Usted estaba allí, lo sabe perfectamente. Sabe que no hay quejas. Anulamos esos recibos, cuando se puedan tratar, veremos. El que tenga razón tendrá que abonarlo o tendremos que solucionarlo y el que no, pues directamente para no perjudicarlo se anulará. No hay nada que ocultar ni hemos reculado. Es que ustedes podían haber aplicado esto. En 2022 se podía haber aplicado. Y las bonificaciones, igual. ¿Cuántas legaciones han presentado ustedes? Ninguna. Ustedes lo que presentaron hace un año es que se hicieran bonificaciones para mejorar el tratamiento de los residuos. Claro, también que sea la paz mundial. No, hombre, no. Usted simplemente por el bien de la ciudad y por el bien suyo económicamente, haga lo mismo que está ahora. No hay que duplicar funcionarios, no hay que hacer nada. Vaya al punto limpio y ya está." Y volvió a hablar de los sueldos, "mire, si usted renuncia, yo renuncio ya al 100 %. Usted no me quiere entender. Pero esas bravuconadas. Cuando yo no he dicho eso. El Telediario se encarga todos los días de decirme qué pasa con los impuestos. Nosotros aquí lo que estamos haciendo en este pequeño ámbito que es nuestra ciudad es de arreglarlo. Usted no me ha querido entender, pero me vale. Si usted renuncia, yo renuncio ya. Hoy mismo. Aquí no hemos aquí no hemos engañado a nadie. Estamos para cuidar de los ilicitanos, para invertir. Aquí no estamos gastando. No se dejen manipular por el tema de las dietas y tal. Sumen, sumen. Estamos hablando de nada, de nada. Sumen y vean las inversiones y vean que es absolutamente falso"