Abierto 24 horas: nuevo aula de estudio de la UMH en su campus de Elche

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha inaugurado una nueva Aula de Estudio en el edificio La Galia, dentro del campus ilicitano. Con una superficie de 170 metros cuadrados y capacidad para 80 estudiantes, este nuevo espacio funcionará las 24 horas del día, ofreciendo una alternativa más para quienes necesitan un lugar tranquilo y accesible para preparar exámenes, realizar trabajos o estudiar en grupo.

Ubicada en la planta baja de La Galia, justo frente al Centro de Gestión de Campus (CEGECA), la nueva instalación forma parte de la estrategia de la UMH para ampliar y mejorar los servicios de apoyo al alumnado, especialmente durante los periodos de máxima afluencia en época de exámenes.

Un servicio permanente para toda la comunidad universitaria

El Aula 24 horas del edificio La Galia se suma a las ya existentes en el campus de Elche, que cuenta actualmente con cuatro espacios de estudio distribuidos entre los edificios La Galia, Altabix (Biblioteca), Altet y Arenals. Además, la universidad dispone de dos zonas de trabajo en grupo, situadas en Altabix y Arenals, donde los estudiantes pueden realizar proyectos colaborativos o ensayos de presentaciones.

La demanda creciente de aulas de estudio ha propiciado la medida de la UMH de Elche / Alex Domínguez

Según fuentes universitarias, la ampliación de los espacios de estudio responde a la demanda creciente del estudiantado, que en los últimos años ha solicitado mayores facilidades horarias y espacios adaptados al trabajo autónomo.

Más aulas disponibles en fines de semana y noches

La UMH ha precisado que, además del nuevo aula, durante las noches y los fines de semana de exámenes se habilitarán más salas de estudio dentro del edificio La Galia, con el fin de garantizar plazas suficientes para todos los usuarios. El objetivo, explican desde el Vicerrectorado de Infraestructuras, es ofrecer entornos confortables, accesibles y seguros que favorezcan el rendimiento académico.

Con esta apertura, la Universidad Miguel Hernández reafirma su compromiso con el bienestar del alumnado y con la mejora continua de sus servicios universitarios. La puesta en marcha del nuevo espacio contribuye a fortalecer la vida académica del campus y refuerza la idea de la universidad como un entorno abierto al aprendizaje continuo.