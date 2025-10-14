Alumnado de las Aulas de la Experiencia de la UMH de Elche participa en su primer Erasmus+ en Portugal

El estudiantado de las Aulas Universitarias de la Experiencia (AUNEX) del curso 2025-26, perteneciente al Vicerrectorado de Cultura, Igualdad y Diversidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), ha dado un paso histórico al participar por primera vez en un programa de movilidad Erasmus+. Durante cinco días, un grupo de alumnas y alumnos mayores de 55 años ha disfrutado de una estancia en la Universidade da Beira Interior (UBI), en Covilhã (Portugal), en una experiencia que combina formación, intercambio cultural y desarrollo personal.

Una experiencia pionera de movilidad sénior

Coordinado junto al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, este proyecto marca un hito en la apertura internacional de las AUNEX, ya que es la primera vez que personas mayores participantes en el programa realizan una movilidad Erasmus+. Según explica la dirección del programa, esta iniciativa facilita el acceso a nuevas oportunidades educativas y sociales, además de mejorar la integración y la comunicación intercultural de los participantes.

Durante su estancia, el grupo visitó la biblioteca de la UBI y las instalaciones de la Academia Sénior de Covilhã, donde pudieron conocer de primera mano el funcionamiento de otros modelos educativos para personas mayores. Además, asistieron a un seminario sobre programas universitarios sénior, en el que intercambiaron experiencias y compartieron enfoques sobre el aprendizaje a lo largo de la vida.

Intercambio cultural y formación integral

La estancia incluyó también una visita guiada al patrimonio cultural e histórico de Belmonte y Oporto, que permitió al estudiantado profundizar en la historia y la cultura portuguesa.

El grupo, vinculado al área SABIEX, estuvo acompañado por la profesora de la UMH y directora de las AUNEX, Esther Sitges, quien destacó el valor de este tipo de experiencias internacionales para “desarrollar competencias interculturales, sociales, académicas y personales” entre el alumnado sénior. Según Sitges, este tipo de estancias “demuestran que la educación no tiene edad y que la universidad debe ser un espacio abierto al aprendizaje en todas las etapas de la vida”.

Participantes en el programa europeo de la UMH de Elche en Portugal / INFORMACIÓN

Próxima parada: Francia

Tras esta primera experiencia en Portugal, la UMH ya prepara una segunda movilidad Erasmus+, prevista para noviembre, que llevará al estudiantado de las AUNEX a la Universidad de Pau y de los Países del Adour (UPPA), en Francia.

El objetivo, según la institución, es consolidar una red europea de programas universitarios para mayores, que fomente el intercambio académico y cultural y fortalezca la cooperación interuniversitaria.

Educación y envejecimiento activo

El programa docente de las Aulas Universitarias de la Experiencia forma parte de SABIEX, el Programa Integral para el Envejecimiento Activo y Saludable de la UMH, orientado a personas mayores de 55 años. A través de este proyecto, la universidad busca promover el bienestar físico, mental y social de las personas mayores, fomentando el aprendizaje permanente y el desarrollo de competencias lingüísticas y digitales, fundamentales para envejecer de forma activa y participativa.

Desde la UMH destacan que la iniciativa no solo impulsa el crecimiento personal del alumnado, sino que también refuerza la inclusión y el diálogo intergeneracional, consolidando el papel de la universidad pública como motor de cohesión social.