Alumnado de las Aulas de la Experiencia de la UMH de Elche participa en su primer Erasmus+ en Portugal

El programa SABIEX impulsa la movilidad internacional de mayores de 55 años con una estancia formativa en la Universidade da Beira Interior y ya se prepara otro intercambio en Francia

Alumnos del programa europeo Erasmus+ de las Auals de la Experiencia de la UMH de Elche en Portugal

Alumnos del programa europeo Erasmus+ de las Auals de la Experiencia de la UMH de Elche en Portugal / INFORMACIÓN

El estudiantado de las Aulas Universitarias de la Experiencia (AUNEX) del curso 2025-26, perteneciente al Vicerrectorado de Cultura, Igualdad y Diversidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), ha dado un paso histórico al participar por primera vez en un programa de movilidad Erasmus+. Durante cinco días, un grupo de alumnas y alumnos mayores de 55 años ha disfrutado de una estancia en la Universidade da Beira Interior (UBI), en Covilhã (Portugal), en una experiencia que combina formación, intercambio cultural y desarrollo personal.

Una experiencia pionera de movilidad sénior

Coordinado junto al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, este proyecto marca un hito en la apertura internacional de las AUNEX, ya que es la primera vez que personas mayores participantes en el programa realizan una movilidad Erasmus+. Según explica la dirección del programa, esta iniciativa facilita el acceso a nuevas oportunidades educativas y sociales, además de mejorar la integración y la comunicación intercultural de los participantes.

Durante su estancia, el grupo visitó la biblioteca de la UBI y las instalaciones de la Academia Sénior de Covilhã, donde pudieron conocer de primera mano el funcionamiento de otros modelos educativos para personas mayores. Además, asistieron a un seminario sobre programas universitarios sénior, en el que intercambiaron experiencias y compartieron enfoques sobre el aprendizaje a lo largo de la vida.

Intercambio cultural y formación integral

La estancia incluyó también una visita guiada al patrimonio cultural e histórico de Belmonte y Oporto, que permitió al estudiantado profundizar en la historia y la cultura portuguesa.

El grupo, vinculado al área SABIEX, estuvo acompañado por la profesora de la UMH y directora de las AUNEX, Esther Sitges, quien destacó el valor de este tipo de experiencias internacionales para “desarrollar competencias interculturales, sociales, académicas y personales” entre el alumnado sénior. Según Sitges, este tipo de estancias “demuestran que la educación no tiene edad y que la universidad debe ser un espacio abierto al aprendizaje en todas las etapas de la vida”.

Participantes en el programa europeo de la UMH de Elche en Portugal

Participantes en el programa europeo de la UMH de Elche en Portugal / INFORMACIÓN

Próxima parada: Francia

Tras esta primera experiencia en Portugal, la UMH ya prepara una segunda movilidad Erasmus+, prevista para noviembre, que llevará al estudiantado de las AUNEX a la Universidad de Pau y de los Países del Adour (UPPA), en Francia.

El objetivo, según la institución, es consolidar una red europea de programas universitarios para mayores, que fomente el intercambio académico y cultural y fortalezca la cooperación interuniversitaria.

Educación y envejecimiento activo

El programa docente de las Aulas Universitarias de la Experiencia forma parte de SABIEX, el Programa Integral para el Envejecimiento Activo y Saludable de la UMH, orientado a personas mayores de 55 años. A través de este proyecto, la universidad busca promover el bienestar físico, mental y social de las personas mayores, fomentando el aprendizaje permanente y el desarrollo de competencias lingüísticas y digitales, fundamentales para envejecer de forma activa y participativa.

Desde la UMH destacan que la iniciativa no solo impulsa el crecimiento personal del alumnado, sino que también refuerza la inclusión y el diálogo intergeneracional, consolidando el papel de la universidad pública como motor de cohesión social.



