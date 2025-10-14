Compromís va más allá con la climatización de colegios e institutos en Elche

La portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, ha anunciado este martes que, “para el próximo pleno, vamos a presentar una moción para defender la climatización de los centros educativos de nuestro municipio, una demanda que se incluye en esa Proposición No de Ley (PNL) que ya presentamos la semana pasada con el diputado de Educación en las Cortes, Gerard Fullana, y cuyo objetivo es velar por la calidad de la educación pública”. La sesión tendrá lugar el lunes 27 de octubre.

La concejala de la formación nacionalista explica en la moción que “la demanda por la climatización en los colegios e institutos de nuestro municipio se viene haciendo desde hace tiempo, y desde diferentes asociaciones de familiares de todo el alumnado. Ante la falta de una respuesta, muchas de ellas se han visto obligadas a sufragar de manera particular las instalaciones de aire acondicionado y calefacción para poder garantizar el bienestar de sus hijos e hijas”. El equipo de gobierno ha impulsado este año la climatización de las escuelas infantiles, con una inversión de 2,7 millones de euros, y repartirá los equipos portátiles que daban servicio a estas instalaciones por centros educativos público, alrededor de 80, dijo en su día la edil María Bonmatí, responsable de Educación, una cifra que evidentemente es insuficiente para cubrir las necesidades. De ahí la propuesta de Compromís.

Esther Díez, portavoz de Compromís / INFORMACIÓN

En este sentido, Esther Díez ha reclamado que, “por ello mismo, lo que queremos con esta moción de Compromís es atender, de una vez por todas, a esta urgente demanda de las familias ilicitanas, y exigir así a la Conselleria de Educación que active una partida que pueda asegurar la instalación de estos aparatos y la climatización de todos los centros educativos de nuestro municipio”. Esther Díez ha argumentado que “esta grave situación que sufre el alumnado ilicitano es una evidencia científica del cambio climático -en contra de quienes aún se empeñan en negarlo- y por ello, se requiere actuar con urgencia, para que el calor del verano, principalmente, no atente contra la calidad educativa y el bienestar del alumnado y profesorado de los centros educativos de Elx”.

Algunos centros educativos de Elche, con techos altos, tienen más complicada la climatización, caso del CEIP Candalix / Áxel Álvarez

Eficiencia energética

La portavoz municipal también ha defendido que “esta situación viene de la mano también de otra cuestión derivada, y es la instalación de energía renovable en los centros educativos. Recordemos que en el anterior legislatura la concejalía de Eficiencia Energética puso en marcha un plan para la instalación de 800 placas fotovoltaicas en diferentes colegios públicos de Elx. Si bien estas instalaciones se completaron ya en el marco del programa Edusi, el Gobierno municipal de PP y Vox no ha vuelto a poner encima de la mesa ningún proyecto nuevo que pueda garantizar ese autoconsumo de los centros educativos”. Asimismo, la portavoz añadió que “por todo ello, esperamos que Pablo Ruz vote a favor de la moción de Compromís per Elx y que, de manera unánime y lejos de las diferencias políticas, esta sea una reivindicación colectiva para plantear al Consell de Mazón y garantizar así la calidad de la comunidad educativa en nuestro municipio”.