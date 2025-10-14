Elche celebra su XLI Cross Escolar y Popular con un guiño a la salud mental

El Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Deportes, presentaba este martes la XLI edición del Cross Escolar y Popular, una de las pruebas más veteranas y multitudinarias del calendario deportivo ilicitano. El evento se disputará el domingo 2 de noviembre en el campus universitario de la Universidad Miguel Hernández (UMH), con la primera salida prevista a las 10:00 horas.

Una cita que fomenta el deporte y la convivencia

La prueba, organizada en colaboración con el Club Juventud Atlética de Elche, la UMH, la Fundación del Deporte Ilicitano y el Hospital General Universitario de Elche, abre la temporada de los Juegos Deportivos Municipales y reunirá a cientos de corredores de todas las edades. Participarán escolares desde 1º de Primaria hasta 2º de Bachillerato, además de una categoría para adultos en el Cross Popular.

El concejal de Deportes, José Antonio Román, destacaba que esta cita “va mucho más allá del deporte, porque consigue reunir a familias enteras en torno a una jornada que fomenta valores de convivencia, esfuerzo y vida saludable”. Además, señalaba que “el Ayuntamiento continúa apostando por políticas deportivas para conseguir, gracias a estos eventos, fomentar el deporte entre la juventud”.

Cartel del Cross Escolar y Popular 2025 de Elche / INFORMACIÓN

Una marcha por la salud mental

Como novedad, esta edición incorpora una marcha no competitiva bajo el lema ‘Correr saludablemente’, abierta a personas de todas las edades, cuyo objetivo es visibilizar la relación entre ejercicio físico y bienestar psicológico.

El jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital General de Elche, José María Rico, explicaba que esta iniciativa “pretende visibilizar la estrecha relación entre deporte y salud mental. Queríamos crear una carrera que sirviera para promover el bienestar psicológico, la prevención y la recuperación a través del ejercicio”.

"Queríamos crear una carrera que sirviera para promover el bienestar psicológico, la prevención y la recuperación a través del ejercicio" José María Rico — Jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital General de Elche

De esta forma, el Cross Escolar y Popular se consolida no solo como un evento deportivo, sino también como una actividad social y de concienciación, que pone el acento en el equilibrio entre cuerpo y mente.

La UMH refuerza su lema “Mens sana in corpore sano”

El delegado del Rector para Campus Saludables y Deportes de la UMH, Raúl Reina, subrayaba la implicación del campus en el desarrollo del evento. “Por cuarto año consecutivo organizamos esta prueba en nuestras instalaciones y este año reforzamos el lema Mens sana in corpore sano, por ello todas las personas participantes podrán visitar un estand con campañas de sensibilización y, tras las carreras, se leerá un manifiesto en apoyo a la salud mental y el deporte”.

Reina detallaba que el circuito contará con seis distancias adaptadas a las diferentes categorías, que irán desde los 550 hasta los 2.450 metros, con salida desde la Plaza del Edificio La Galia, donde también se instalará el podio para la entrega de premios.

El representante de la Fundación del Deporte Ilicitano, Pepe Lucena, señalaba que “esta prueba es un clásico en el calendario deportivo y un preludio perfecto de los Juegos Escolares”. Además, recordaba que las inscripciones son gratuitas y permanecerán abiertas hasta el 26 de octubre a través de la web del Ayuntamiento de Elche, en el apartado de Deportes.

La recogida de dorsales podrá realizarse del 27 al 31 de octubre en las oficinas de la Concejalía de Deportes o el mismo día de la carrera en la zona de meta, lo que permitirá a los participantes preparar cómodamente su participación.