Elche alza la voz por la salud mental y Asfeme ampliará su sede

El Ayuntamiento de Elche y la Asociación de Enfermos Mentales de Elche (Asfeme) conmemoraban este martes el Día Mundial de la Salud Mental, celebrado cada 10 de octubre, con la lectura de un manifiesto en la Plaza de Baix para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del bienestar emocional y la vida sana. La jornada, bajo el lema “Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental”, también servía para anunciar nuevos proyectos municipales centrados en la atención a la salud mental.

Voces que piden empatía, recursos y espacios seguros

Durante el acto, Esperanza Romero, en representación de la junta directiva de Asfeme, recordaba que “todas las personas podemos atravesar dificultades que afectan nuestra salud mental. Este no es un tema individual ni aislado: tenemos que cuidarnos, apoyarnos y crear espacios seguros donde podamos expresar nuestras emociones sin miedo ni juicio”.

Lectura del manifiesto en la conmemoración en Elche del Día de la Salud Mental / Áxel Álvarez

Romero insistía en que “hablar de salud mental, reconocer las dificultades y derribar prejuicios nos ayuda a construir una comunidad más empática, solidaria e inclusiva”. Además, subrayaba que la salud mental “es un derecho que debe ser protegido y promovido por todas las administraciones competentes, garantizando recursos adecuados, políticas inclusivas y una atención integral que contemple el bienestar emocional, social y laboral de cada persona”.

Por su parte, la directora gerente de Asfeme, Noelia Aznar, reafirmaba el compromiso de la entidad con las personas que conviven con una enfermedad mental, asegurando que “reconocemos los avances alcanzados, pero también las carencias que aún impiden que muchas personas puedan construir una vida digna y plena”.

La asociación Asfeme reclama más recursos para los enfermos de salud mental de Elche en la conmemoración del día mundial en la Plaça de Baix / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

Aznar añadía que es “imprescindible garantizar trabajo, vivienda y pensiones justas que permitan a las personas vivir con estabilidad, autonomía y calidad de vida”. También advertía de que los tiempos de espera para acceder a residencias, viviendas tuteladas o centros de día “siguen siendo excesivos” y reclamaba “aumentar recursos, ampliar plazas, reforzar los equipos profesionales y mejorar la coordinación entre servicios” para asegurar un tratamiento adecuado y continuidad en los cuidados.

La salud mental como derecho humano

La experta en salud mental Belén Anguita, quien además conoce la enfermedad en primera persona, resaltaba que la salud mental “es un derecho humano” y defendía la necesidad de “recursos adecuados, oportunidades laborales reales, acceso a una vivienda digna, pero también comprensión y respeto, porque cada persona merece un camino de recuperación con dignidad, apoyo cercano y la posibilidad de construir una vida plena”.

El Día Mundial de la Salud Mental trae a Elche cada año las reivindicaciones de pacientes y familiares / Áxel Álvarez

En su intervención, Anguita pedía al Ayuntamiento de Elche “que nos apoye, impulse y vele para que las administraciones competentes desarrollen los recursos necesarios en nuestra localidad”. Su mensaje apeló a la implicación institucional y al compromiso de toda la sociedad para avanzar hacia un modelo de atención más humano e inclusivo.

El alcalde anuncia la ampliación de la sede de Asfeme

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, participó también en el acto y anunció que “el próximo año será una realidad la ampliación de la sede de Asfeme, con dos nuevos locales que se incorporarán al servicio para seguir garantizando derechos”. El regidor destacó que “la salud mental es un derecho y no tenerlo es una anomalía en la sociedad”, al tiempo que elogió “el trabajo de la asociación, el ejemplo de los usuarios y el cariño que dais a la sociedad”.

Además de la lectura del manifiesto, durante la mañana se instalaron mesas informativas en la Plaza de Baix, donde se desarrollaron talleres y actividades con el objetivo de acercar a la población la importancia del cuidado emocional y el apoyo mutuo.

Áxel Álvarez

Con este acto, Elche refuerza su compromiso con la salud mental, visibilizando la necesidad de más recursos, oportunidades y acompañamiento para las personas afectadas, y poniendo en valor la labor de asociaciones como Asfeme, que desde hace décadas acompañan a quienes más lo necesitan.