Elche garantizará el reciclaje de los plásticos agrarios con un único punto de recogida gratuito

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Elche está ultimando un convenio con una cooperativa agraria del Camp d'Elx que permita la recogida y reciclaje de todos los plásticos que utilizan los agricultores para sacar adelante sus cosechas. Así lo dio a conocer este martes el concejal José Antonio Román durante la presentación de la cuarta edición de Conecoo, el Congreso de Economía Circular que pretende ser un foro donde sensibilizar y explicar a las empresas de los más variados sectores la necesidad de implicarse en la reutilización de los desperdicios que genera su actividad. Román explicó que, precisamente, en este encuentro dará detalles de un proyecto que pretende poner en marcha y que no es el único que lidera Elche porque de la pasada edición salió adelante un clúster empresarial con vocación de darse a conocer a nivel nacional.

Un trabajador cuida una cosecha bajo un mar de plástico / SVEN KAESTNER

A preguntas de INFORMACIÓN, el edil explicó que el objetivo del proyecto es facilitar a los agricultores los medios para deshacerse correctamente de todos los plásticos que manejan en su actividad cotidiana, que son de tres tipos: invernaderos, tuberías de conducciones y envases de fertilizantes. Lo único que precisa un tratamiento más específico, y por este motivo no se recogerían, son los envases de productos fitosanitarios, aquellos que sirven para eliminar las plagas que atacan a las cosechas. El Ayuntamiento de Elche correrá con todos los gastos derivados de la recogida y transformación o eliminación por una empresa especializada, a través de la cooperativa, contando con la colaboración de los cientos de regantes. Según Román, las propias asociaciones agrarias, a las cuales ha presentado el proyecto, canalizarían toda la información a los comuneros para que se sensibilicen con esta campaña y pongan su granito de arena hacia una economía de cero residuos. "Lo que planteamos es un proyecto muy fácil de ejecución y los propios agricultores lo están deseando", dijo el titular de Medio Ambiente.

El concejal de Medio Ambiente, durante la presentación del Conecoo, que se celebra el lunes 21 en la UMH de Elche, junto a los organizadores / INFORMACIÓN

IV Conecoo

El edil insistió en que hay que subir un peldaño más en el reciclaje. "Este es el reto al que nos enfrentamos en el siglo XXI, que es fundamental para el desarrollo de cualquier actividad, tanto empresarial como deportiva, sobre cualquier actividad económica de Elche para alcanzar, a nivel global, los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)". Así lo resumió el concejal en la presentación de Conecoo, que tendrá lugar el martes 21 de octubre en las instalaciones del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH). El encuentro, que se desarrollará entre las 9.30 y las 13 horas, reunirá a expertos, empresas y entidades públicas para abordar los retos y oportunidades de la economía circular como eje clave del desarrollo económico y ambiental. El evento, que es gratuito, está organizado por el Círculo de Empresarios de Elche y Comarca (Cedelco), Elche Parque Empresarial, el Parque Científico de la UMH y la empresa Greene, con la colaboración del Ayuntamiento de Elche y Aigües d’Elx. El congreso espera a más de un centenar de empresarios, con la inscripción previa, que estará abierta hasta el mismo dia.

Un clúster con sello de Elche En la presentación se explicó que empresas de Elche y Elda han creado un Clúster de Economía Circular, que nació hace un año entre empresas que tienen una preocupación por tema de sostenibilidad. Para empezar, han hecho grupos de trabajo en diferentes sectores: calzado, textil... Una de ellas, con la que ya se está trabajando, es Redtextil, que pertenece a Cáritas, y tiene su nave en el Parque Empresarial de Torrellano. "Ellos tienen una preocupación en cuanto a qué hacemos con el material que se recoge en prendas de vestir, que no se pueden luego vender porque ya están muy gastadas y, al final, hay que hacer un tratamiento en plantas especializadas para intentar reciclar ese ese material", dijo Jesús Martínez. Otros grupos trabajan para abordar normativa o financiación europea, así como la implicación de universidades o institutos tecnológicos.

Biochar

“Conecoo se consolida como una cita ineludible para todos los interesados en la innovación y la economía circular”, dijo Román, quien subrayó que este congreso “demuestra que Elche está preparada para liderar el cambio hacia un modelo de residuo cero, sensibilizando al tejido empresarial y fomentando la colaboración entre sectores”. El programa de Conecoo 2025 se estructurará en cuatro mesas temáticas que abordarán los avances más recientes en innovación ambiental y economía circular. Entre ellas, una centrada en el Biochar (biocarbón o carbón vegetal, que se añade al suelo para hacerlo más fértil). Sus propiedades porosas le permiten almacenar agua y nutrientes, mejorando la estructura del suelo, y al ser un producto estable, ayuda a secuestrar carbono de forma duradera como aliado para la reducción de gases de efecto invernadero, y otra sobre la economía circular del plástico y la pirólisis como tecnología de transformación de residuos en nuevos recursos. La directora de Cedelco, Sol Segura, destacó que “es un congreso abierto al público y diseñado especialmente para acercar la economía circular al tejido empresarial”, con la finalidad de ofrecer herramientas reales y compartir experiencias prácticas.

Durante la jornada se presentarán casos de éxito locales, como los proyectos de Aigües d’Elx, Greene u Oscillum, empresa surgida del entorno de la UMH dedicada al aprovechamiento de desperdicios alimentarios. La presidenta de Elche Parque Empresarial, Carmen Pérez, puso en valor “la importancia de acercar la gestión de residuos y la economía circular a las empresas, muchas de las cuales buscan orientación para avanzar hacia modelos más sostenibles”.

Vertiente educativa

El representante de Greene, Jesús Martínez, resaltó la vertiente educativa del congreso con el Reto Conecoo 2025, una iniciativa en la que jóvenes de institutos y de la UMH presentan vídeos sobre reciclaje, reutilización y gestión de residuos. “Queremos hacerlos partícipes del cambio y que apliquen los principios de la economía circular en sus propios proyectos”, dijo. La asistencia al Congreso Conecoo es gratuita y las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar aforo a través de la web del Congreso: conecoo.es. Con Eco tiene cuatro objetivos muy importantes, que es fortalecer las alianzas efectivas en torno a estos objetivos del milenio. Mostrar casos de éxito reales, empresas y entidades que ya están aplicando esta economía, sensibilizar al tejido empresarial y a la ciudadanía y sobre todo impulsar la transformación de los modelos productivos hacia la eficiencia, la innovación y sobre todo la sostenibilidad.