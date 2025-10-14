Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sociedad

Medio siglo de amor: Elche homenajea a sus parejas más duraderas

El Ayuntamiento abre el plazo de inscripción para la gala de las Bodas de Oro, que se celebra el 13 de diciembre en el Centro de Congresos, y rendirá tributo a 30 parejas

La edil Aurora Rodil anunciaba este martes la apertura del plazo de inscripción para participar como protagonistas en la gala de las parejas que cumplen sus bodas de oro

La edil Aurora Rodil anunciaba este martes la apertura del plazo de inscripción para participar como protagonistas en la gala de las parejas que cumplen sus bodas de oro / INFORMACIÓN

V. L. Deltell

V. L. Deltell

La Concejalía de Infancia, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Elche ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para participar en una nueva edición de la gala de las Bodas de Oro, un emotivo evento que se celebrará el 13 de diciembre en el Centro de Congresos de la ciudad. La iniciativa rendirá homenaje a aquellas parejas ilicitanas que cumplen 50 años de matrimonio, reconociendo su compromiso y contribución a la vida social y familiar del municipio.

Un homenaje a toda una vida juntos

La concejala del área, Aurora Rodil, explicó que “estas Bodas son un homenaje a todas aquellas parejas que llevan toda la vida juntos y que han ayudado a hacer de Elche una gran ciudad”. Según detalló, el objetivo es destacar los valores de convivencia, respeto y cariño que han mantenido unidas a generaciones de ilicitanos durante medio siglo.

Las parejas interesadas en participar podrán inscribirse del 14 al 24 de octubre enviando un correo electrónico a mayores@elche.es. En el mensaje deberán incluir los nombres completos y los DNI de ambos miembros de la pareja. Una vez seleccionadas, las parejas admitidas recibirán la notificación correspondiente y deberán remitir una fotografía de su boda y una breve historia de su vida en común, materiales que se proyectarán durante la ceremonia.

Cartel del acto conmemorativo de las Bodas de Oro de 30 parejas ilicitanas

Cartel del acto conmemorativo de las Bodas de Oro de 30 parejas ilicitanas / INFORMACIÓN

Treinta parejas seleccionadas y un acto familiar

Por orden de inscripción, se elegirá a una treintena de parejas que podrán asistir al evento acompañadas de sus familiares y seres queridos, hasta completar el aforo del recinto. Durante la gala, se proyectarán imágenes y testimonios de las parejas seleccionadas, creando un ambiente cargado de emoción y recuerdos compartidos.

La concejala Rodil animó a los vecinos a participar en esta cita tan especial y añadió: “Invitamos a todas las parejas que lleven 50 años o más juntos y vivan esta experiencia que es tan bonita para ellos”.

Noticias relacionadas y más

Una celebración de amor y memoria

La gala de las Bodas de Oro se ha consolidado como una de las celebraciones más entrañables del calendario municipal, donde se reconoce la historia y la dedicación de matrimonios que han formado parte activa de la comunidad ilicitana. En esta nueva edición, la organización mantiene su apuesta por la proximidad, la emoción y la participación ciudadana, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Elche con el bienestar de sus mayores y la promoción de valores familiares.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Coches y contenedores arrastrados en Elche por una lluvia de 20 minutos y el río Vinalopó rebosante de agua
  2. Una avenida del Vinalopó casi lo mata en Elche: “En 15 segundos el agua llegó a la ventanilla; que nadie piense que la riada avisa”
  3. La carretera de Santa Pola vuelve a inundarse en Elche: “El colector es insuficiente”
  4. Tasazo en Elche: los ilicitanos pagarán recibos de 110 a 155 euros al año y bares, cafeterías y restaurantes, entre 430 y 1.150 euros
  5. Piden más seguridad en la rotonda de El Corte Inglés de Elche tras el grave atropello a una mujer en el paso de peatones
  6. El Oasis Elche Music Fest cancela los conciertos del viernes, con Mikel Izal, Dani Fernández y La La Love You por la alerta roja por lluvia
  7. El TSJ reconoce el derecho al complemento por brecha de género en su pensión a una jubilada de Elche por el cuidado de su nieta
  8. La exconcursante de Gran Hermano que ahora vende cupones en Gran Alacant

De sanitarios a actores para decir basta al intrusismo

De sanitarios a actores para decir basta al intrusismo

Elche alza la voz por la salud mental y Asfeme ampliará su sede

Elche alza la voz por la salud mental y Asfeme ampliará su sede

El Mercado Medieval de Elche vuelve al casco histórico pero después de Todos los Santos

El Mercado Medieval de Elche vuelve al casco histórico pero después de Todos los Santos

Medio siglo de amor: Elche homenajea a sus parejas más duraderas

Medio siglo de amor: Elche homenajea a sus parejas más duraderas

El Gobierno tumba el plan del Consell para que Valenciano sea optativa en Selectividad

El Gobierno tumba el plan del Consell para que Valenciano sea optativa en Selectividad

Los ayuntamientos de la provincia "catean" en inglés, excepto en estas cuatro comarcas

Los ayuntamientos de la provincia "catean" en inglés, excepto en estas cuatro comarcas

El Hospital General de Elche visibiliza la ostomía con la muestra ‘Héroes y heroínas’

El Hospital General de Elche visibiliza la ostomía con la muestra ‘Héroes y heroínas’

De la X Gala de la Salud de Alicante a Los Brincos: variedad en el Gran Teatro de Elche

De la X Gala de la Salud de Alicante a Los Brincos: variedad en el Gran Teatro de Elche
Tracking Pixel Contents