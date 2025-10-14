Medio siglo de amor: Elche homenajea a sus parejas más duraderas

La Concejalía de Infancia, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Elche ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para participar en una nueva edición de la gala de las Bodas de Oro, un emotivo evento que se celebrará el 13 de diciembre en el Centro de Congresos de la ciudad. La iniciativa rendirá homenaje a aquellas parejas ilicitanas que cumplen 50 años de matrimonio, reconociendo su compromiso y contribución a la vida social y familiar del municipio.

Un homenaje a toda una vida juntos

La concejala del área, Aurora Rodil, explicó que “estas Bodas son un homenaje a todas aquellas parejas que llevan toda la vida juntos y que han ayudado a hacer de Elche una gran ciudad”. Según detalló, el objetivo es destacar los valores de convivencia, respeto y cariño que han mantenido unidas a generaciones de ilicitanos durante medio siglo.

Las parejas interesadas en participar podrán inscribirse del 14 al 24 de octubre enviando un correo electrónico a mayores@elche.es. En el mensaje deberán incluir los nombres completos y los DNI de ambos miembros de la pareja. Una vez seleccionadas, las parejas admitidas recibirán la notificación correspondiente y deberán remitir una fotografía de su boda y una breve historia de su vida en común, materiales que se proyectarán durante la ceremonia.

Cartel del acto conmemorativo de las Bodas de Oro de 30 parejas ilicitanas / INFORMACIÓN

Treinta parejas seleccionadas y un acto familiar

Por orden de inscripción, se elegirá a una treintena de parejas que podrán asistir al evento acompañadas de sus familiares y seres queridos, hasta completar el aforo del recinto. Durante la gala, se proyectarán imágenes y testimonios de las parejas seleccionadas, creando un ambiente cargado de emoción y recuerdos compartidos.

La concejala Rodil animó a los vecinos a participar en esta cita tan especial y añadió: “Invitamos a todas las parejas que lleven 50 años o más juntos y vivan esta experiencia que es tan bonita para ellos”.

Una celebración de amor y memoria

La gala de las Bodas de Oro se ha consolidado como una de las celebraciones más entrañables del calendario municipal, donde se reconoce la historia y la dedicación de matrimonios que han formado parte activa de la comunidad ilicitana. En esta nueva edición, la organización mantiene su apuesta por la proximidad, la emoción y la participación ciudadana, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Elche con el bienestar de sus mayores y la promoción de valores familiares.