De la X Gala de la Salud de Alicante a Los Brincos: variedad en el Gran Teatro de Elche

El Gran Teatro de Elche se convierte esta semana en el epicentro de la vida cultural ilicitana con una amplia programación que combina arte, humor, música, teatro y solidaridad. Entre las citas más destacadas figura la X Gala de la Salud, la comedia musical ¡Se acabó! y la actuación del grupo Los Brincos, además de múltiples actividades en otros espacios municipales como La Llotja, L’Escorxador o el Cine Odeón.

X Gala de la Salud y teatro musical en el Gran Teatro

El próximo jueves 16 de octubre, a las 19 horas, el Gran Teatro acogerá la X Gala de la Salud, organizada por UPSANA (Unión de Profesionales Sanitarios de Alicante) y la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Elche. Este evento rendirá homenaje a los profesionales del ámbito sanitario por su dedicación y compromiso con la salud pública.

La programación continuará el sábado 18 de octubre, a las 20 horas, con el estreno de la comedia musical ¡Se acabó!, de la compañía Maracaibo Teatro, que combina teatro, humor y versiones en directo de conocidos temas musicales. Las entradas tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse en la taquilla del teatro o a través de la web vivaticket.es.

El domingo 19, también a las 19 horas, el público podrá disfrutar finalmente del concierto de Los Brincos, aplazado anteriormente por la alerta roja meteorológica, que llega al escenario ilicitano con un repertorio de grandes éxitos.

Humor, talleres y exposiciones en distintos espacios

El centro cultural La Llotja acogerá el sábado, a las 20:00 horas, el espectáculo de humor ¡Acojonado! del cómico Miguel Miguel, dirigido a mayores de 13 años. Las entradas anticipadas están disponibles a 18 euros en dentralia.com.

Por su parte, el espacio cultural L’Escorxador mantiene abierta la exposición ‘Garabatos’, del artista BSS Illustration, que podrá visitarse hasta el 26 de octubre. Además, el domingo 19, entre las 11 y las 13 horas, se celebrará el taller familiar “Pequeños y pequeñas artistas”, con participación gratuita previa inscripción por WhatsApp al número 684 082 555.

La programación expositiva se completa con varias muestras repartidas por la ciudad. En el Museo de Arte Contemporáneo de Elche (MACE) se puede visitar Estadios conscientes, de Moisés Gil, mientras que en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) se exhibe Geometrías del tiempo y arabescos, del artista Eusebio Sempere. Además, la plaza de la Torre del Gallo de La Hoya acoge hasta el 27 de octubre la exposición de carteles históricos del Misteri d’Elx, un recorrido visual por la evolución del drama sacro ilicitano.

Cine, teatro amateur y ocio familiar en barrios y pedanías

El Cine Odeón proyecta hasta el domingo la película ‘La receta perfecta’, con pases diarios a las 17.30, 20 y 22.30 horas, mientras que los más pequeños podrán disfrutar de ‘Los Pitufos’ el sábado y el domingo a las 17.30 horas. El jueves se proyectará ‘Valenciana’, con presentación y coloquio del director, y el viernes, el Cineclub Luis Buñuel ofrecerá ‘Leer Lolita en Teherán’ en versión original subtitulada. Las entradas están disponibles en instanticket.es y en la taquilla del Odeón, con descuentos para estudiantes y un día del espectador con entradas a 1,50 euros.

El teatro amateur también tendrá protagonismo con representaciones gratuitas en distintos barrios y pedanías. El grupo Teatro Club Elche interpretará Entremeses en el Centro Social Francesc Cantó y en La Hoya, mientras que Nit de comedies se representará en Puçol y Aquella casa grande en Jubalcoy-Saladas.

El domingo, desde las 10.30 horas, las pistas del polideportivo de El Pla se llenarán de juegos gigantes infantiles con acceso libre. Asimismo, el Hort dels Pontos ofrecerá talleres sobre el palmeral ilicitano y degustaciones de dátiles, reforzando la vertiente medioambiental y educativa de la programación.

Por otro lado, el espacio la Orden Tercera acoge la exposición ‘Mujeres en lucha’, organizada por Amnistía Internacional, mientras que en el Museo Escolar de Puçol puede visitarse ‘RE(CICLO). Las ERRES a través del tiempo’, dedicada a la sostenibilidad y el reciclaje.

Con esta intensa agenda, Elche reafirma su compromiso con la cultura ofreciendo una semana de actividades para todos los públicos que combinan arte, humor, historia y compromiso social. Desde el Gran Teatro hasta los espacios culturales de pedanías, la ciudad vuelve a demostrar que la cultura es una herramienta de encuentro, aprendizaje y participación ciudadana.